Estes são os cursos universitários que garantem os melhores salários iniciais

Nos Estados Unidos, o diploma universitário ainda é visto como um investimento importante — mas seu retorno financeiro depende fortemente da área escolhida. É o que mostra um levantamento do Federal Reserve Bank de Nova York, citado pela Inc. Magazine, com dados salariais por área de formação.

A pesquisa joga luz sobre uma insatisfação crescente entre formados em cursos com menor retorno financeiro. Um terço dos entrevistados pela plataforma Indeed, por exemplo, considera o diploma um desperdício de tempo e dinheiro. Mas o descontentamento não é com a faculdade em si, mas com a baixa valorização de certos cursos no mercado.

As carreiras com melhores salários nos EUA

1. Engenharia

Salário inicial: entre US$ 70 mil e US$ 80 mil

Salário médio na carreira: US$ 115 mil a US$ 125 mil

Áreas: Engenharia da Computação, Elétrica, Mecânica, Civil, Química, Industrial

2. Ciência da Computação

Salário inicial: similar à engenharia (US$ 70 mil a US$ 80 mil)

Salário médio na carreira: acima de US$ 120 mil

Áreas: Desenvolvimento de Software, Análise de Dados, Sistemas de Informação, Inteligência Artificial

3. Economia e Negócios

Salário inicial: US$ 60 mil a US$ 70 mil

Salário médio na carreira: US$ 100 mil a US$ 110 mil

Por que as áreas de tecnologia pagam mais?

A diferença de salários tem uma explicação clara: as empresas estão disputando talentos com conhecimento técnico, analítico e digital. E isso vale para praticamente todos os setores — do agronegócio às finanças.

Com o avanço da inteligência artificial, automação, ciência de dados e cibersegurança, o mercado exige profissionais capazes de entender e aplicar essas tecnologias. Quem domina linguagens de programação, estatística, modelagem de dados e desenvolvimento de sistemas se tornou peça-chave nas transformações que as empresas estão implementando.

Essas competências são mais escassas, exigem formação contínua e, principalmente, entregam valor direto e mensurável aos negócios. Um engenheiro de dados pode reduzir custos operacionais. Um especialista em IA pode otimizar a tomada de decisão. Um arquiteto de software pode acelerar o lançamento de produtos.

Resultado: esses profissionais são mais disputados e, por consequência, mais bem pagos.

Alerta: migrar para a tecnologia é possível — e necessário

A valorização das carreiras ligadas à tecnologia deve servir como sinal de oportunidade (e urgência) para profissionais de todas as áreas.

Seja qual for o setor — marketing, educação, finanças, comunicação, saúde, jurídico — a demanda por profissionais com domínio técnico só tende a crescer. E isso já está se refletindo nos salários.

