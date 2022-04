Estes dois jovens conquistaram R$ 14 bilhões antes dos 30 anos; veja como

Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26, são cofundadores da startup de cartões de crédito corporativos Brex e acabam de entrar para a lista de bilionários de 2022 da revista Forbes.

Os dois começaram cedo. Aos 16 anos, fundaram a Pagar.me, que permitia que comerciantes aceitassem pagamentos online. Em seguida, estudaram 2 semestres na Universidade Stanford, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo, com bolsa da Fundação Estudar, mas largaram o curso para empreender. Foi então que lançaram a Brex, no Vale do Silício, uma companhia de cartões de crédito corporativos para empreendedores de startups.

Em entrevista, Michael Tannenbaum, o CFO da Brex, conta como a startup cresceu exponencialmente usando o growth marketing. “Eles [Henrique e Pedro] queriam construir algo realmente grande e precisavam de alguém com experiência para organizar isso. O primeiro passo foi quebrar todas as regras do marketing tradicional que conhecíamos - começando por colocar um CFO como responsável pelo setor”

Com pouca experiência em marketing, mas muita no mercado de empréstimos, Michael queria trilhar um caminho disruptivo e fazer algo que nenhuma outra fintech do ramo pensaria em fazer. Ele queria vender, aumentar os investimentos e gerar lucro, é claro. Mas mais do que isso: queria construir uma marca e crescer ela rápido.

Uma estratégia de vendas nada convencional

A principal estratégia utilizada pela bilionária Brex para se destacar entre as concorrentes e crescer exponencialmente foi o growth marketing. Ela consiste em um conjunto de técnicas para crescer rapidamente um negócio, que mantém os clientes engajados, transforma os consumidores em verdadeiros promotores da marca e é capaz de multiplicar as vendas de qualquer empresa.

E a primeira ação de growth marketing da Brex foi certeira: resolver problemas.

Em 2017, a empresa se destacou no mercado americano por oferecer cartões de crédito corporativos para outras startups e empresas de inovação, como Airbnb e Class Pass. A empresa queria resolver o problema da gestão financeira das startups que estavam começando e que precisavam de um serviço rápido, simples e otimizado.

Para atrair novos clientes, a empresa de crédito corporativo ainda abusou dos growth hacks, fazendo grandes lançamentos dos seus produtos e usando o poder da internet para espalhar o nome da Brex por todo os Estados Unidos. Essas estratégias de vendas digitais renderam à companhia um valuation de R$ 68 bilhões neste ano.

Mas como transformar uma pequena startup em um unicórnio em tão pouco tempo?

A única forma de crescer é estar no digital

Não é de hoje que a internet vem mostrando sua força. Desde meados dos anos 90, o digital evoluiu e ditou como o mercado consome e se comporta. É por isso que qualquer marca que deseja crescer - ou até mesmo sobreviver - precisará investir (e muito) em mídias digitais.

A Brex, por exemplo, comprou espaço em milhares de outdoors em ruas no Vale do Silício no início de sua operação, apostando no offline e no marketing OOH (out of home) para promover a marca. No entanto, segundo Tannenbaum, os clientes que viam o outdoor imediatamente procuravam a empresa na internet e, ao não encontrarem, desistiam do produto.

Para escalar o negócio, não bastou ser conhecida e falada, a empresa precisou descobrir como se posicionar no mercado digital de forma eficaz e assertiva. Ou seja, teve que aprender a vender no online, a fazer um novo tipo de marketing e a contratar os profissionais certos para isso.

Uma mensagem qualquer, espalhada pelo mundo inteiro, não é mais valiosa que uma mensagem certa, entregue apenas às pessoas certas. O segredo do sucesso desta e de milhares de outras startups é o mesmo: entregar o produto e a mensagem certa para o cliente certo. Mas apesar de parecer simples, o profissional capaz de fazer isso com maestria ainda é raro.

E isso a Brex entendeu cedo.

Essa carreira em ascensão que fez a diferença na trajetória da Brex será a mais buscada nos próximos anos

Segundo os próprios fundadores da Brex, no ano de 2022 eles devem aumentar o número de funcionários em 50%, principalmente do setor de marketing e de tecnologia. E a Brex não é a única.

De acordo com dados do Indeed, uma plataforma de vagas de emprego, houve aumento de 17% nas vagas de Gerente de Marketing, 44% de Analista de Marketing Sênior e 55% de Analista de Marketing Pleno.

Os profissionais que se destacam nesse mercado são aqueles que entendem sobre:

Estratégias de vendas;

Escala de negócios;

Posicionamento de marca;

Conversão direta e indireta;

Técnicas e ferramentas digitais.

E a remuneração não é só boa para o dono da empresa. Profissionais especialistas em alavancar o crescimento de pequenas e médias empresas, ou até em aumentar exponencialmente as vendas de grandes corporações, podem ganhar R$50 mil por mês + bônus. No entanto, eles são raros, já que se qualificar nessa área é um verdadeiro mistério.

Não é por acaso que as dúvidas mais comuns entre aqueles que buscam a oportunidade na internet são, por exemplo:

Qual curso fazer para trabalhar com marketing digital?

Precisa de faculdade para trabalhar com marketing digital?

O que faz um profissional de marketing digital?

Growth Marketing com a Exame Academy: o 1º passo para se tornar um profissional de sucesso

Sem o suporte de profissionais competentes, fica cada vez mais difícil separar especialistas de verdade de apenas "gurus de marketing", na Internet. Na prática, tem muita gente requentando informações e vendendo por aí como se fosse a última descoberta do momento.

Por isso, a Trevisan, em parceria com a EXAME Academy, idealizou o MBA em Growth Marketing e Vendas Digitais a fim de formar a próxima geração de profissionais especialistas em marketing com mentalidade de crescimento.

O MBA em Growth da Exame vem justamente para apoiar os profissionais que não podem mais se dar ao luxo de perder tempo minerando toda essa informação e precisam aprender os conteúdos mais atuais com quem realmente entende e, principalmente, gera receita, lucro e reputação para marcas importantes.

Confira o conteúdo de cada módulo do MBA:

Módulo 1 - Growth Marketing

Mentalidade de Crescimento – 24h

Pilares da Transformação Digital em Martech – 24h

Modelos de negócio de crescimento – 12h

Métricas de geração de receita – 24h

Marketing 4.0 – 22h (100% online)

Módulo 2 - Business Generation

Metodologias Ágeis – 24h

Customer & User Experience – 24h

Content & Inbound Marketing – 24h

Outbound Sales & Account Based Marketing – 12h

Análise de Cenários Econômicos e Aplicações Estratégicas – 20h (100% online)

Corporativa – 22h (100% online)

Módulo 3 - Data Driven

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – 12h

Modelagem e estrutura de dados – 24h

Inteligência Artificial aplicada ao Marketing – 24h

Social Ads & SEM – 24h

Business Intelligence – 20h (100% online)

Módulo 4 - Beyond Revenue

Construção de Marca no Ambiente Digital – 24h

SEO: potencializando o ranqueamento – 24h

Employer Branding – 24h

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) – 12h

Governança Corporativa – 20h (100% online)

