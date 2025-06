Esteja onde os melhores do mercado te escolhem: inscreva-se na Conferência Gestão e Inovação

Se você é universitário ou recém-formado e quer se conectar com recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil, existe uma oportunidade que pode transformar sua trajetória: a Conferência Gestão e Inovação.

O evento, feito pelo Na Prática, é gratuito, presencial e voltado para jovens que querem acelerar seu desenvolvimento profissional, que acontece dia 28 de julho.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Mais do que um simples encontro com recrutadores, a conferência oferece uma jornada completa de aprendizado, networking e visibilidade para quem busca atuar com estratégia, negócios, operações, produto, marketing, entre outras áreas.

Possibilidade de apresentar um pitch para os recrutadores

Durante a conferência, os jovens terão a oportunidade de se destacar ainda mais no processo seletivo e ser um dos 50 selecionados para apresentar seu pitch exclusivo aos representantes das empresas que estarão por lá.

Esse processo inclui:

Formulário de dados pessoais, acadêmicos e profissionais

Testes e indicadores de conhecimentos específicos

Vídeo de apresentação

O que você poderá ver no evento?

A Conferência Gestão e Inovação do Na Prática conta com uma agenda completa para que os jovens talentos possam aproveitar o dia e sair com muitos aprendizados.

Conversa de abertura com um C-Level do mercado, que vai trazer muitos insights

Palestras com especialista sobre temas relevantes do mercado e workshops personalizados

Mesas de relacionamento para conectar-se com recrutadores das empresas participantes

Salas de pitch para se destacar no processo seletivo e ter a chance de apresentar seu pitch diretamente para recrutadores

Encerramento com premiações especiais para os participantes mais engajados durante a conferência

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

