Este robô permite que você treine inglês falando, pelo WhatsApp

A ChatClass, startup que oferece ensino de Inglês por meio de Inteligência Artificial e tutores globais no aplicativo WhatsApp, criou um teste para que as pessoas avaliem seu nível de proficiência na língua, que continua a ser uma das habilidades mais pedidas no mercado de trabalho.

Após o resultado do teste, a ChatClass dá 7 dias gratuitos para o uso do curso ChatClass Plus, voltado para todos que querem aprender da melhor forma: falando. Segundo a 58º Pesquisa salarial da Catho, a fluência de um segundo idioma chega a aumentar o salário em até 72% no caso do inglês e 59% no espanhol.

No curso, o aluno tem a correção de sua pronúncia de forma ilimitada, feita instantaneamente pela Inteligência Artifical, além de feedbacks constantes de sua evolução e a possibilidade de conversar em inglês com outros alunos, a qualquer hora. O serviço possui conteúdo personalizado ao nível de Inglês do aluno.

Para fazer o teste no WhatsApp, acesse este link.

Outros aplicativos que também entram na lista de quem deseja praticar inglês são o Duolingo e o Falei, com opções de cursos. Já no iTalki e no Babel, é possível praticar conversação com professores nativos.