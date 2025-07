Este prompt do CHatGPT te ajuda a escrever aquela mensagem que você não sabe como começar

Tem mensagem que a gente sabe que precisa mandar, mas trava no primeiro parágrafo. Pode ser um e-mail difícil, uma resposta delicada, uma cobrança, um pedido ou até uma comunicação com alguém mais sênior.

Nessas horas, o problema não é o que dizer. É como começar.

Se você já ficou parado em frente à tela, esperando a primeira frase aparecer, aqui vai uma solução prática: usar o ChatGPT como seu redator de primeira linha.

Com o prompt certo, a IA ajuda a destravar esse bloqueio e ainda propõe vários jeitos diferentes de abordar a situação.

O prompt que resolve

“Preciso escrever uma mensagem para [situação]. Não sei como começar. Me mostre 3 formas diferentes de abrir essa conversa: uma mais direta, uma mais empática e uma mais leve. Depois, continue a mensagem com tom profissional e objetivo.”

Você pode adaptar o que está entre colchetes para qualquer caso real:

um pedido de feedback para o chefe

uma cobrança a um colega de trabalho

uma recusa educada a um convite

uma mensagem para retomar o contato com um cliente antigo

um aviso delicado sobre um problema ou atraso



O ChatGPT entende o contexto e entrega opções de abertura, cada uma com um tom diferente — o que ajuda você a escolher a que mais combina com o seu momento ou com quem vai receber a mensagem.

Como aplicar esse prompt na prática

Situação: você precisa cobrar o cumprimento de um prazo, mas quer evitar atrito.

Prompt: “Preciso escrever uma mensagem para lembrar um colega sobre o prazo de entrega de uma apresentação. Não sei como começar. Me mostre 3 aberturas possíveis (direta, empática, leve) e continue a mensagem com tom profissional.”

Resposta esperada do ChatGPT:

Direta: “Olá, passando aqui para lembrar do prazo da apresentação agendada para amanhã.” Empática: “Oi! Sei que a semana está corrida, mas queria confirmar se está tudo certo com a entrega da apresentação.” Leve: “E aí, tudo certo? Só passando para garantir que a apresentação de amanhã está no radar.”

Depois disso, a IA continua o texto com o restante da mensagem de forma clara, educada e pronta para ser copiada, ajustada e enviada.

