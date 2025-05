Este homem ganha US$ 78 mil por ano já acumulou mais de 1 milhão de pontos em cartão de crédito

David Do tem 33 anos, mora em Riviera Beach, na Flórida, e atua como assistente social em um grupo de clínicas médicas.

Com um salário anual de US$ 78 mil e sem dívidas além da hipoteca, ele atingiu um feito financeiro que impressiona: acumulou e resgatou mais de 1 milhão de pontos de cartão de crédito desde 2017, explorando ao máximo as vantagens dos programas de recompensa.

As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Organização e disciplina como base

A base da conquista de Do está na organização — e, surpreendentemente, na memória.

Ele possui cerca de 30 cartões ativos, que mantêm guardados em uma pasta plástica, como se fossem cards colecionáveis. Sem planilhas nem automatizações, Do prefere confiar em sua lembrança para acompanhar vencimentos, anuidades e categorias promocionais.

O método pode parecer arriscado, mas os resultados mostram o contrário: Do já viajou para 33 países com os pontos acumulados e construiu sua independência financeira sem automatizações, apenas com controle pessoal e disciplina.

Finanças pessoais com mentalidade corporativa

Mesmo não sendo executivo, Do aplica ferramentas das finanças corporativas em sua vida pessoal.

Ele analisa mensalmente os cartões com melhores bonificações e ajusta seus gastos conforme as categorias de cashback e milhas.

Mais do que acumular pontos, ele maximiza as recompensas transferindo-os entre programas parceiros.

Planejamento, análise de retorno e controle de despesas guiam a estratégia de Do, como em uma empresa.

