Este homem foi de CEO de tecnologia para lavador de pratos e hoje é responsável por 320 restaurantes

Em meio à crise financeira de 2008, Andrew K. Smith assistia com ceticismo à sua esposa, Shauna, lançar uma padaria em formato fast-casual. Ele, então CEO de uma empresa de tecnologia, achava a ideia arriscada. Mesmo assim, apoiou.

Um ano depois, já com a vida profissional estabilizada, sentiu que precisava de algo novo. Foi quando decidiu trocar o mundo das startups pela cozinha de um restaurante, lavando pratos.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

Foi ali, no chão do restaurante, que Smith começou a entender o setor que, anos depois, o levaria à liderança do Savory Fund, fundo de investimento especializado em expandir marcas emergentes de alimentação nos Estados Unidos.

Hoje, ele gerencia mais de US$ 750 milhões em ativos e está por trás da operação de 320 restaurantes.

Liderança com propósito e integração com a vida pessoal

O Savory Fund não é uma empresa tradicional. Fundado por Andrew e Shauna Smith, o negócio nasceu com a filosofia de que o trabalho deve se integrar à vida, não competir com ela.

Essa visão transparece na própria estrutura da empresa, que tem Shauna como CEO e preza por relações profundas com os fundadores das marcas nas quais investe.

"Negócio bom é aquele que tem propósito. Se você não consegue explicar por que existe, o que está construindo é vazio" Andrew K. Smith, fundador da Savory Fund

Uma jornada que inspira uma nova liderança

A trajetória de Andrew Smith mostra que a liderança, quando exercida com presença, propósito e humildade, é capaz de transformar setores inteiros.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Ele trocou a segurança da tecnologia pelo caos de uma cozinha em plena crise. Lavou pratos, ouviu os clientes, observou o fluxo e aprendeu. Esse conhecimento, somado à bagagem empreendedora, virou um modelo de negócios que hoje movimenta centenas de milhões de dólares.

Mas, acima de tudo, é um modelo que valoriza as pessoas. Os fundadores, os colaboradores e as famílias por trás de cada marca. O sucesso do Savory Fund mostra que, na gestão moderna, escalar negócios também passa por escalar relações humanas.

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

Formação prática em liderança estratégica

Aulas online, com certificado de participação

Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos

Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina