Este hábito negligenciado por muitos é o diferencial que transforma a sua liderança

Em um ambiente de negócios cada vez mais acelerado, marcado por notificações constantes, decisões estratégicas em sequência e uma cobrança incessante por produtividade, uma habilidade essencial tem sido negligenciada: a capacidade de estar presente.

Mais do que um conceito associado à atenção plena, estar presente no aqui e agora se mostra, segundo especialistas, uma vantagem competitiva poderosa. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Por que a presença importa na liderança

Dados de um estudo da Universidade de Harvard indicam que passamos cerca de 47% do tempo com a mente vagando.

Esse comportamento impacta diretamente a capacidade de tomar decisões estratégicas, liderar com clareza e manter conexões interpessoais de qualidade.

Em contrapartida, estar presente eleva a função cognitiva, reduz o estresse e fortalece os vínculos profissionais.

No contexto da liderança, essa habilidade assume papel central.

CEOs e executivos que demonstram presença em suas interações criam um ambiente de confiança e colaboração.

Um exemplo emblemático é o de Paul Polman, ex-CEO da Unilever, conhecido por dedicar atenção plena a todos os colaboradores, independentemente do cargo.

Essa postura fortaleceu a cultura de inovação da empresa e alinhou o time aos objetivos sustentáveis da marca — um legado de crescimento e propósito.

