Ele descreveu a inteligência artificial e o metaverso na década de 80; veja previsões

Muito antes de “inteligência artificial” e “metaverso” entrarem no vocabulário popular, o filósofo e pesquisador Pierre Lévy já refletia sobre os impactos da informatização na cultura, na cognição e no pensamento coletivo.

Obras que anteciparam o futuro

Em A Máquina Universo – criação, cognição e cultura informática (1987) e As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática (1990), Lévy discutia conceitos que hoje se tornaram centrais nas discussões sobre tecnologia e futuro do trabalho.

Na primeira obra, Lévy abordava como a informatização influenciava a forma de pensar dos indivíduos e grupos. Falava da “virtualização da inteligência” – tanto pessoal quanto coletiva – e do impacto disso na cognição. Já em As Tecnologias da Inteligência, ele avançava sobre a filosofia do hipertexto e da chamada “ecologia cognitiva”, antecipando os pilares da interação digital que hoje sustentam experiências como o metaverso.

Essas reflexões, publicadas há quase quatro décadas, não ficaram restritas à teoria. Ganharam atualidade à medida que tecnologias de IA se tornaram acessíveis e integradas à rotina de empresas e profissionais.

Impacto atual das ideias de Lévy

O que Lévy vislumbrou nos anos 80 hoje está presente em sistemas de recomendação, assistentes virtuais, redes neurais generativas e em plataformas de realidade virtual.

Para o mercado de trabalho, a antecipação de Lévy não é apenas uma curiosidade histórica. Ela revela como a compreensão profunda da tecnologia, para além do uso prático, pode transformar carreiras. Entender os fundamentos da inteligência artificial — sua origem conceitual, seus impactos culturais e cognitivos — permite que profissionais de todas as áreas se posicionem melhor em um cenário cada vez mais orientado por dados, algoritmos e ambientes digitais.

A leitura de Lévy mostra que o futuro digital não começou agora. E quem compreende seu passado filosófico pode estar um passo à frente na construção do futuro profissional.

