Este estudo diz que a IA não está eliminando empregos — está ajudando pequenas empresas a crescer

A narrativa de que a inteligência artificial provocaria uma “apocalipse do emprego” ainda circula com força. Mas, para pequenos empresários e gestores que precisam decidir hoje onde investir, os dados começam a contar outra história.

Um estudo conduzido pela empresa de gestão de folha de pagamento Gusto analisou mais de 7.700 empreendedores entre janeiro de 2023 e novembro do ano passado e concluiu que a adoção inicial de ferramentas de IA tem gerado ganhos de produtividade, aumento de receita e, em muitos casos, mais contratações.

O avanço é moderado, mas está longe do cenário de destruição em massa de empregos previsto por críticos. As informações foram retiradas de Inc.

Crescimento de receita com maior uso de IA

Segundo o relatório, pequenas empresas que ampliaram o uso de IA em 10% registraram, em média, aumento de 2,2% na receita dentro de seis meses.

Para uma empresa típica da amostra, isso representa cerca de US$ 53.800 adicionais em receita anual.

O estudo aponta que os ganhos vieram principalmente da melhoria na forma como funcionários executam suas tarefas, e não da eliminação de postos de trabalho.

IA dentro das funções existentes — não no lugar delas

A parcela de tarefas classificadas como “expostas à IA” permaneceu praticamente estável em 2025, representando 16,4% do total de atividades identificadas nas empresas analisadas.

Ainda assim, negócios que aumentaram significativamente o uso de IA ampliaram seu quadro de funcionários em ritmo superior: cerca de 1,7% a mais do que empresas que mantiveram níveis menores de adoção no primeiro semestre após a expansão da tecnologia.

No total, as empresas estudadas expandiram o headcount em 9,6%.

O relatório conclui que o impacto inicial ocorre dentro das funções já existentes, com adoção de novos fluxos de trabalho e ferramentas — e não por meio de cortes amplos.

