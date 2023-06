Este é o profissional que será substituído pela inteligência artificial

Inteligência artificial (IA) é a palavra da vez. Do entretenimento ao mundo corporativo, a IA tem mudado a forma como as pessoas trabalham, consomem e se relacionam. No mercado de trabalho, o impacto é ainda mais significativo, uma vez que tecnologias como big data e inteligência artificial devem ser responsáveis por gerar cerca de 2 milhões de novas vagas de emprego nos próximos 5 anos.

Os dados são do relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, e apontam ainda que a inteligência artificial deve ser adotada por 75% das empresas pesquisadas. Nesse contexto, os profissionais passaram a se questionar se serão substituídos e perderão seus empregos para a inteligência artificial.. De forma generalizada, a resposta é: depende.

Inteligência artificial vai substituir humanos?

Especialistas não acreditam que a inteligência artificial vai tomar o emprego dos humanos, mas sim que será uma ferramenta para potencializar a produtividade e os resultados de empresas e colaboradores. No entanto, um profissional específico pode ser substituído pela nova tecnologia: aquele que não se adequar a ela.

O relatório do Fórum Econômico Mundial destacou que 42% das empresas vão investir em treinamentos para seus funcionários sobre inteligência artificial e big data. Essa decisão está em linha com um estudo feito pela Universidade de Stanford e pelo MIT que comprovou que o aumento da produtividade dos colaboradores que utilizam IA pode chegar a 35%.

Por isso, os profissionais que não aprenderem a usar as ferramentas de inteligência artificial para melhorar a sua performance no dia a dia são aqueles que serão substituídos não pela própria tecnologia, mas por pessoas que saibam usá-la.

O curso online será ministrado pelo especialista Miguel Lannes Fernandes, que é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um programador que gosta de escrever códigos para facilitar a vida das pessoas. Ele já atuou como engenheiro de softwares, gerente de produtos e professor.

