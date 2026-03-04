Este é o principal motivo pelo qual startups quebram nos primeiros 2 anos, segundo investidores

Nos primeiros meses de uma startup, o risco mais determinante raramente está na tecnologia ou no mercado, para investidores de estágio inicial, a fragilidade costuma surgir dentro da própria equipe fundadora.

Reece Chowdhry, sócio fundador da Concept Ventures, afirma que a principal causa de falhas nos primeiros dois anos está na relação entre os co-fundadores e na ausência de alinhamento estratégico entre eles.

Segundo Chowdhry, cerca de 80% da decisão de investimento em startups em estágio inicial recai sobre os fundadores. Antes mesmo da existência de produto ou receita, investidores observam histórico profissional, traços de comportamento e a dinâmica construída entre os sócios.As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A dinâmica entre fundadores como indicador de risco

O investidor afirma que muitas empresas deixam de existir entre 18 e 24 meses por conflitos internos entre cofundadores. A divergência pode surgir de visões estratégicas incompatíveis, prioridades distintas ou ausência de clareza sobre responsabilidades.

No primeiro encontro com os fundadores, parte da análise envolve entender o grau de proximidade entre eles. Chowdhry busca sinais de convivência prévia em situações relevantes e a capacidade de cada um descrever com precisão as competências e limitações do outro.

Entre as perguntas feitas durante o processo de avaliação estão questões sobre experiências compartilhadas, processos de tomada de decisão e entendimento mútuo sobre forças e fraquezas. O objetivo é medir o nível de conhecimento que um fundador tem sobre o outro.

Startups operam sob pressão contínua, com mudanças de estratégia, incerteza de mercado e restrições de capital exigem decisões rápidas e coordenação constante. Quando a relação entre os fundadores não sustenta esse ambiente, a operação tende a se fragmentar.

