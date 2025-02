Este é o pior tipo de chefe para se trabalhar, diz especialista: ‘Nunca dizem que estão chateados’

Lidar com chefes difíceis é um desafio que pode transformar até o trabalho mais satisfatório em uma experiência desgastante. Entre os diferentes estilos de liderança que podem gerar conflitos no ambiente corporativo, há um perfil que se destaca como o mais complicado: o chefe "colaborador acionado por tarefas".

A definição vem do especialista Jim Guinn, presidente do Resolution Resource Group e coautor do livro “How to Get Along with Anyone: The Playbook for Predicting and Preventing Conflict at Work and at Home”, em parceria com John Eliot, mentor de equipes esportivas profissionais. As informações foram retiradas do CNBC Make It.

Esse tipo de líder aparenta ser acessível e engajado, desejando participar de tudo e manter um ambiente harmônico. No entanto, por trás dessa fachada colaborativa, esconde-se um perfil controlador que evita conflitos diretos, mas reage intensamente quando as coisas não seguem exatamente o roteiro que ele imaginou.

"Eles nunca vão te dizer que estão chateados, mas se você não fizer as coisas do jeito deles, vão surtar" Jim Guinn, presidente do Resolution Resource Group

A armadilha desse comportamento está na microgestão silenciosa. Esses chefes querem estar envolvidos em todas as etapas, mas não comunicam suas expectativas. Isso deixa equipes confusas, ambientes tensos e a produtividade comprometida.

O impacto do conflito na liderança

No universo corporativo, compreender o estilo de gestão é fundamental para que profissionais possam navegar pelos desafios do dia a dia. O livro de Guinn e Eliot classifica os líderes em cinco perfis de conflito:

Evitador: Foge de conflitos e prefere trabalhar sozinho.

Competidor: É movido por resultados e tende a uma abordagem agressiva.

Analisador: Toma decisões com base em dados e evidências.

Colaborador: Valoriza relações interpessoais, mas não expressa suas necessidades.

Acomodador: Prioriza o bem-estar da equipe, mas sente-se desvalorizado se não for reconhecido.

Identificar o seu perfil de gestor (ou do seu chefe) não apenas facilita a comunicação, mas também permite prever atritos e adaptar estratégias para minimizar conflitos.

Por que isso importa para líderes e gestores?

O sucesso de uma equipe não depende apenas da competência técnica de seus membros, mas também da habilidade do líder em mediar conflitos e promover um ambiente de respeito mútuo.

Para profissionais que almejam cargos de gestão ou já atuam nessa função, desenvolver inteligência emocional e compreender os diferentes perfis de comportamento são habilidades cruciais.

