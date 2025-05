Este é o líder que toda empresa procura, mas poucos estão prontos para o desafio; veja quem é

Existe um perfil de liderança que as empresas estão desesperadas para encontrar. São aquelas capazes de navegar pelas complexidades do mercado sem deixar de lado a saúde financeira e o crescimento sustentável do negócio. Mas identificar esse profissional é uma tarefa bastante desafiadora.

A razão é simples: profissionais que combinam liderança com conhecimentos financeiros são verdadeiras joias raras no mercado. E quando as empresas têm a sorte de encontrar alguém com esse perfil, fazem de tudo para mantê-lo. Por isso, posições de liderança em áreas financeiras são altamente valorizadas.

Com certificado, EXAME promove treinamento em finanças corporativas, que ensina como ter uma gestão financeira eficaz; inscreva-se aqui

É isso o que mostra o Estudo de Remuneração 2024 da Michael Page, referência em recrutamento e seleção de profissionais para posições de alta e média gerência. "Haverá um enfoque cada vez maior nas habilidades e experiências necessárias para entregar resultados de qualidade", projeta.

Cresce procura por líderes financeiros, diz estudo

De acordo com o estudo, há uma demanda crescente por líderes financeiros que não apenas entendam de números, mas que também tenham uma visão estratégica capaz de guiar as empresas através das incertezas econômicas.

Esses profissionais, que combinam expertise técnica com habilidades de liderança inspiradora, são os mais procurados pelas grandes corporações. "A liderança de finanças precisa cada vez mais falar sobre negócios", diz.

Garanta sua vaga por R$ 37: pré-MBA em Finanças Corporativas revela as habilidades mais importantes para controlar o orçamento

"É esperado que os profissionais saibam participar dessas discussões em alta, que conheçam os segmentos e conectem isso com finanças, traduzindo esta relação em estratégias para o negócio", completa o levantamento.

Cargos em destaque para quem tem habilidades financeiras

Além disso, a pesquisa projeta os cargos em destaque para quem possui sólidas habilidades em finanças corporativas. Veja, abaixo, o que diz o estudo.

Diretoria Financeira (CFO)

Alinhamento estratégico ao perfil executivo;

Alta demanda devido a mudanças na rota estratégica das empresas.

Executivos de Fusões e Aquisições

Aumentada procura para liderar processos de M&A;

Responsáveis por integrar operações e maximizar sinergias.

Controllers de Reporte

Necessidade de domínio do inglês;

Encarregados de realizar a controladoria da empresa.

Executivos Financeiros e Tributários

Alta demanda em razão da complexidade fiscal do sistema nacional;

Importância crescente com a entrada de novos investidores no país.

Executivos de Compliance

Foco em garantir conformidade com normas e evitar crises bancárias;

Essenciais para manter a governança corporativa e evitar colapsos financeiros.

Aproveite essa oportunidade única para se especializar em finanças e impulsionar sua carreira rumo ao topo do mercado

Aqui está o caminho para conquistar essas posições

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas , um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS