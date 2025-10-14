Este CEO alerta que a IA vai substituir empregos – mas um tipo de funcionário pode sobreviver

Trabalhadores em vários tipos de funções devem estar preparados para se adaptar ao aumento da inteligência artificial no local de trabalho, diz Doug McMillon, CEO do Walmart, o maior empregador privado do mundo.

Em uma declaração dada ao The Wall Street Journal, McMillon afirmou que “está muito claro que a IA vai mudar literalmente todos os empregos” e acrescentou que, apesar de ainda não ter pensado em um único emprego que obterá fora desse impacto, acredita que não há nenhum.

McMillon reforça sua visão, revelando que o Walmart já está utilizando inteligência artificial em escala, automatizando tarefas nos centros de distribuição e lojas, e adotando chatbots para melhorar o atendimento ao cliente e o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

A empresa criou ainda novas cargas especializadas em IA, como “agent builder”, profissionais responsáveis ​​por desenvolver soluções deinteligência artificial para apoiar as equipes comerciais.

Apesar dessas transformações, o Walmart planeja manter o quadro global de 2,1 milhões de funcionários estáveis ​​pelos próximos três anos, diminuindo que o que mudar não será necessariamente a quantidade de empregos, mas a natureza e as funções desempenhadas por esses trabalhadores. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O impacto da IA nas empresas e no mercado de trabalho

A IA deixou de ser uma tecnologia experimental e se tornou uma força disruptiva que está transformando o mercado de trabalho em todas as suas esferas.

McMillon afirma que, atualmente, nenhuma empresa permanece imune a essas mudanças. Isso aponta para um futuro onde a adaptação, o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de novas habilidades serão fundamentais para os profissionais que desejam se destacar.

O futuro dos profissionais

Diante dessa revolução tecnológica, surge a questão de: como os profissionais podem se destacar em um contexto de crescente automação e inteligência artificial.

McMillon destaca que, embora a automação assuma tarefas repetitivas, o fator humano continuará sendo decisivo.

Algumas qualidades se tornam grandes diferenciais:

Criatividade

Pensamento crítico

Habilidades interpessoais

Capacidade de resolver problemas complexos

Profissionais que souberem utilizar as novas tecnologias para aumentar sua produtividade e fomentar a inovação estarão em vantagem.

Além disso, o desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas à IA, como compreensão de análise de dados, aprendizado de máquina e integração tecnológica nas operações, será essencial para acompanhar e se integrar nas transformações que remodelam o mercado de trabalho.

