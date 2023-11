Estas são as 22 iniciativas que toda empresa ESG precisa ter; veja quantas a sua companhia adota

Com a agenda ESG se tornando a prioridade número um do mundo dos negócios, grandes companhias investem cada vez mais na área com o objetivo de avançar em um mercado competitivo. Porém, para isso, é preciso que as práticas socioambientais sejam implementadas de forma efetiva. Do contrário, essas companhias estão praticando greenwashing – e isso pode trazer prejuízos financeiros e à imagem das organizações.

Greenwashing é um termo em inglês para "lavagem verde". De forma simplificada, a expressão costuma ser atribuída às empresas que fazem divulgações falsas sobre sustentabilidade. Ou seja: afirmam que seus produtos são sustentáveis, quando não são.

E isso pode acontecer de várias formas. Destacar de maneira exagerada ou distorcer as iniciativas sustentáveis da empresa, não fornecer informações claras e detalhadas sobre as práticas ambientais e utilizar estratégias de marketing verde para distrair a atenção do público de problemas mais amplos são alguns exemplos de greenwashing.

Para assegurar que uma empresa é verdadeiramente ESG, algumas ações e práticas são fundamentais. Preferir fontes de energia renovável, apoiar organizações sem fins lucrativos e implementar sistemas de gestão de riscos são alguns exemplos.

Abaixo, elencamos 22 iniciativas que podem servir de critério para avaliar se uma companhia, de fato, adota ações de cuidado ao meio ambiente, à sociedade e de governança corporativa.

Veja a lista completa.

Ambiental (E)

Investir em práticas e tecnologias mais limpas;

Implementar medidas para reduzir a pegada de carbono;

Avaliar e monitorar as emissões de carbono;

Adotar tecnologias e práticas que reduzam o consumo de energia;

Preferir fontes de energia renovável;

Promover a reciclagem e a redução de resíduos;

Implementar políticas para minimizar o impacto ambiental.

Promover a conscientização interna sobre práticas de descarte responsável.

Social (S)

Fomentar um ambiente inclusivo e diversificado;

Estabeleça políticas para garantir igualdade de oportunidades;

Crie possibilidade de envolvimento em projetos sociais e comunitários;

Apoiar organizações sem fins lucrativos;

Garanta ambientes de trabalho seguros e saudáveis;

Ofereça benefícios que promovam o bem-estar dos colaboradores.

Governança (G)

Divulgue informações financeiras e operacionais de maneira transparente;

Adote práticas de prestação de contas responsáveis;

Estabeleça códigos de conduta ética – e comunique o que foi definido;

Garanta conformidade com leis e regulamentações;

Fomente a participação ativa dos acionistas nas decisões da empresa;

Implementar sistemas robustos de gestão de riscos;

Desenvolver planos de contingência para eventos inesperados;

Fornecer treinamento regular para funcionários sobre práticas ESG.

