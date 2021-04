Estas empresas têm mais de 200 vagas com home office

A ThoughtWorks já era uma empresa que oferecia aos funcionários horários flexíveis e trabalho de casa antes da pandemia. E agora anuncia que oficializou a possibilidade de home office definitivo para novos e atuais funcionários no Brasil.

Quando a crise de saúde ficar para trás, eles devem voltar ao modelo híbrido, o que já era sua política de trabalho, mas a ida ao escritório não será obrigatória.

A consultoria de tecnologia, que já atua em 17 países, recebeu neste ano um aporte de 720 milhões de dólares de investidores, incluindo as empresas GIC, Siemens AG, Fidelity Management & Research LLC e Mubadala Investment Company.

Desde que foi fundada em 1993 no Estados Unidos, a estratégia da empresa foi guiada por modelos inovadores de trabalho. Desde o início, eles operavam com o uso de metodologias ágeis e times autônomos. Na área de pessoas, as políticas são sempre guiadas pelo princípio de inclusão e melhorar a experiência do funcionário.

E a consultoria está contratando no Brasil agora. São 17 vagas abertas, a maioria para pessoas desenvolvedoras. O programa desenvolve, que oferece o treinamento em cinco semanas na universidade corporativa da empresa, também está com inscrições abertas para as frentes de analista de negócio, analista de qualidade de software, designer de experiência e pessoa desenvolvedora de software.

A inscrições nas vagas da ThoughtWorks são pelo site. E confira mais empresas têm vagas em home office:

Nodo

A empresa está procurando por brasileiros para 12 vagas com atuação em home office por todo o Brasil e também nos Estados Unidos. São oportunidades em regime CLT e PJ em posições como desenvolvedor front-end, auxiliar administrativo, UX Designer ou gerentes de projetos.

Além disso, há uma vaga de Business Developer para trabalhar diretamente com a diretoria nos Estados Unidos. Essa é a única posição que exige ter permissão para trabalhar no país e e morar na região da Califórnia, mesmo com o regime remoto.

Os funcionários possuem benefícios de bem-estar e podem fazer aulas de inglês totalmente custeadas pela empresa. Confiras as vagas pelo site no Brasil e no LinkedIn.

Omie

A plataforma de gestão na nuvem tem 126 vagas de emprego com home office e para início imediato. São oportunidades nas áreas de Marketing, Vendas, Suporte Técnico, Customer Success e em cargos desde estagiários a gerentes.

As vagas estão distribuídas entre a matriz e franquias pelo Brasil, incluindo São Paulo, Manaus, Recife, Palmas, Salvador, São Luís, Brasília, Itajaí, Limeira, Montes Claros, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Lucas do Rio Verde (MT) e Caicó (RN).

Vejas as vagas aqui.

ao³

São 158 vagas com trabalho remoto para profissionais de todo o Brasil em cargos como analista de suporte técnico com foco em eSocial e folha de pagamento, desenvolvedor. Net Core, programador Delphi, analista de qualidade, assistente de suporte, especialista de marketing digital, analista de negócios, arquiteto de softwares e desenvolvedor Full Stack.

Para o home office, a empresa oferece auxílio internet e programas de bem-estar. Entre os benefícios, a empresa tem parceria com instituições de ensino e os funcionários também recebem PLR, seguro de vida e vale refeição. Confira as vagas no site.