Estas aulas virtuais ensinam como começar uma carreira em inteligência artificial; acompanhe

O que o pré-mba ensina?

São quatro aulas virtuais que vão introduzir profissionais de todas as áreas no universo da inteligência artificial. O programa combina conteúdos teóricos com aplicações práticas ao longo de suas três aulas de duração. Veja, a seguir, o que você vai aprender no pré-MBA.

AULA 1 - A GRANDE TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

Mercado de trilhão de dólares: crescimento rápido e exponencial da IA

Cases de sucesso: empresas líderes e suas estratégias vencedoras

Aprendizado prático: o que você pode absorver desses exemplos

Como começar: ferramentas e conceitos essenciais para se destacar com IA

Desenvolvimento de carreira: oportunidades que a IA oferece para diversas áreas

AULA 2 - AS 4 ETAPAS PARA O SEU SUCESSO PROFISSIONAL COM IA

Inspiração: A história de Miguel Fernandes e seu sucesso com IA

Etapas do sucesso: 4 passos para se tornar especialista em IA

Primeiros passos: como desenvolver habilidades e aplicar IA

AULA 3 - OS CAMINHOS DO ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Demanda do mercado: escassez de profissionais qualificados em IA

Por onde começar: 3 principais formas de atuação na área

Plano de carreira: estratégia prática para alcançar o sucesso profissional

AULA 4 - TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM IA: SUA JORNADA AO VIVO

Aprofundamento: perguntas ao vivo com Miguel Fernandes

Engajamento: conecte-se com o mentor para alavancar sua carreira

Ao final dos quatro encontros virtuais, os participantes receberão um certificado de conclusão, que pode agregar bastante valor ao currículo e chamar a atenção de recrutadores.

Vale destacar que os alunos que garantirem sua vaga também terão acesso a um pacote de assinatura digital, que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

Conheça o professor

Além disso, no último episódio, os participantes têm a oportunidade de tirar dúvidas ao vivo com um dos maiores especialistas em IA no Brasil: Miguel Lannes Fernandes, que é professor da série.

Fernandes acredita que “qualquer profissional pode se tornar um especialista em IA, independente da área de formação”. Ou seja, não importa se a experiência profissional está em marketing, finanças ou operações: o programa é voltado para aqueles que desejam se especializar no setor.

