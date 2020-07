Estas 27 empresas têm mais de 11.000 vagas de emprego

Netflix, Loggi, Vivo, Oi, Amazon, Banco Safra, TIVIT, Porto Seguro e Locaweb são algumas das empresas que estão contratando no momento. No total, são mais de 11.000 oportunidades para profissionais com vários níveis de experiência e áreas de formação.

Diversas oportunidades são de início imediato, com home office e fazendo a seleção remotamente. E, para se candidatar, é bom estar com o currículo atualizado. Confira aqui modelos de currículo para baixar de graça e preencher.

Porto Seguro

A empresa abriu 10.000 postos de trabalho temporários de três meses para trabalhar em casa. O salário será de 1.500 reais no período para cada um dos contratados, que irão trabalhar na área de geração de vendas da companhia. A primeira leva de contratação será em agosto e é possível se candidatar no site da empresa.

Vivo

A empresa está as inscrições abertas para o Programa Novos Talentos Vivo One: são 200 vagas para diversas áreas, no setor de atendimento de negócios da companhia. Os selecionados passarão por treinamentos e terão benefícios como home office e dia de folga no aniversário.

Veja mais sobre as oportunidades aqui.

Amazon

São cerca de 180 vagas em São Paulo para diversas áreas e um banco de talentos. Confira as oportunidades pelo Glassdoor.

Concentrix

São 150 vagas abertas na capital paulista para contratação neste mês de julho. As oportunidades são para posições de agente de atendimento via chat e os requisitos variam de acordo com cada vaga. Em agosto, a empresa espera abrir mais 300 posições. Confira pelo site.

AngloGold Ashanti

São 150 vagas em Sabará, Santa Bárbara e Nova Lima (MG) e Crixás (GO) para: técnico, pleno e sênior; planejador; técnico em instrumentação; técnico de elétrica; técnico de mecânica industrial; técnico em segurança do trabalho; engenheiro de minas sênior; engenheiro(a) de minas pleno(a) – open pit; e supervisor de engenharia. Veja mais informações no site.

Digisystem

A empresa ainda tem 85 vagas abertas com salários de até 14 mil reais. As oportunidades são em São Paulo e no Rio de Janeiro. A seleção e contratação serão totalmente online. Confira o site de vagas.

TIVIT

São 80 vagas abertas para as unidades de negócios de Digital Business, que tem como foco a transformação digital. Há oportunidades para desenvolvedor, analista de dados e outras vagas relacionadas a Business Intelligence, como cientista de dados. Parte das posições é para trabalho remoto. Confira no site.

Locaweb

A empresa e suas unidades de negócio Tray, King Host e Delivery Direto têm 72 vagas abertas. Todo o processo de recrutamento será online. É possível se candidatar pelo site.

Oi

A empresa tem 70 vagas abertas na unidade focada no mercado corporativo. As oportunidades estão distribuídas em 16 estados brasileiros. Para essas oportunidades, haverá contratação de cargos para as áreas de vendas e pré-vendas. É possível conferir os pré-requisitos e se candidatar pelo LinkedIn.

Boa Vista

A empresa tem 67 vagas para as áreas de design, arquitetura de sistemas, análise de insights, UX, gerência de produtos e desenvolvimento de sistemas. É possível se candidatar pelo LinkedIn da empresa.

Banco Safra

O banco abriu as inscrições para o programa Top Business de recrutamento e formação de 50 novos gerentes comerciais. Em 12 meses, os contratados passam metade do tempo em cursos sobre o mercado financeiro e a outra metade aprendendo na prática com mentores e especialistas do banco. Nesse tempo, eles receberão um salário de 5.000 reais. Se inscreva aqui.

Brex

A startup abriu novas vagas para engenheiros brasileiros. Os contratados trabalharão em regime 100% remoto, receberão ações da companhia e um salário a partir de 50.000 dólares por ano. Veja a oportunidade aqui.

dti digital

A empresa tem 50 vagas abertas em Belo Horizonte, embora esteja operando remotamente no momento. As posições são para os setores de engenharia, desenvolvimento, UX, UI, growth hacker, scrum master, analista de negócios e liderança técnica. Para se inscrever, o candidato precisa acessar a área de carreiras no site.

Loggi

A startup tem cerca de 48 vagas abertas com oportunidades em várias cidades. Confira no Glassdoor.

Contabilizei

O escritório de contabilidade tem 39 vagas em São Paulo e Curitiba, o processo seletivo serão 100% online e há oportunidades para aprendiz, analistas e gerentes nas áreas de administração, operação e inside sales. Confira mais detalhes no site.

IFood

A empreas tem 25 vagas abertas em Osasco e em Caxias do Sul. Confira no Glassdoor.

Apple

A empresa americana tem 12 vagas no Brasil com oportunidades de especialista, gerente e expert de negócio e líder de loja. Veja no site.

Lalamove

A plataforma de soluções de entregas tem vagas nas áreas de vendas, operações, atendimento ao cliente e people operations. As oportunidades são para o escritório em São Paulo e outras 17 cidades no mundo. Veja aqui.

Contraktor

A plataforma de gestão de contratos e assinatura digital tem 11 vagas abertas, todas em Curitiba, nas áreas comercial, tecnologia até financeiro e RH. Para se candidatar, basta acessar o site da Contraktor ou enviar o currículo com o título da vaga para contrata@contraktor.com.br.

GuiaBolso

São 10 vagas na área de tecnologia em São Paulo. Veja também as oportunidades para cadastrar seu currículo no site.

Amaro

A startup de moda tem cerca de 10 vagas abertas em São Paulo. Confira o site de carreiras da empresa.

Hi Technologies

A startup da área de saúde tem 10 vagas abertas em diversos estados do Brasil. São oportunidades para customer success, analista de novos negócios, especialista de produto, suporte ao cliente, profissionais da saúde para ajudar em treinamentos, desenvolvedores full stack, especialista de produto e gerente de contas. Veja pelo site.

Justa

A fintech tem 8 vagas em Barueri e Recife para Analista Comercial TEF, Analista Comercial Hunter Canal, Analista de Business Intelligence, Analista de Banco de Dados, Desenvolvedores Back-end e Front-end. Confira no site.

Passei Direto

A rede de ensino tem 6 vagas para designer de produto, group product manager, data analyst, UX writer, tech manager e DevOps engineer. Eles aceitam candidatos de todo o Brasil. Confira no site.

Netflix

A empresa tem 2 vagas no Brasil, em seu escritório em Alphaville, para as áreas de aquisiçao de conteúdos e jurídica. Veja no site.

Winnin

A startup tem duas vagas abertas para os cargos de Head de Growth e Customer Successs Senior no Rio de Janeiro (RJ). Interessados podem se candidatar mandando currículo no e-mail: rivia.correa@winnin.com.

Radix

A empresa tem vagas em aberto na área de tecnologia para início imediato e em home office. Confira no site da empresa.