Estágio e trainee: Unilever, Nestlé, Globo e mais 55 empresas com vagas

A Unilever tem três programas para início de carreira com inscrições abertas: são vagas para estágio, trainee e o programa Senhor Estagiário. O Twitter abriu vagas para estágio na segunda-feira, 5, assim como a Natura.

A empresa está com mais de 90 vagas e tem como meta preencher pelo menos metade delas com estudantes negros. Confira também os programas de trainee e estágio focados em profissionais negros: a Bayer tem 19 vagas para diversos locais e o Magalu tem oportunidades em São Paulo.

Confira mais empresas que abriram programas de estágio e trainee. Procura por uma vaga? As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

Braskem – estágio

São 300 vagas para para estudantes nos estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A empresa retirou a exigência de inglês de 40% das vagas.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

Scania – estágio

A Scania tem 60 vagas para São Bernardo do Campo, para os cursos de administração, economia, contábeis, engenharias, direito, marketing, comunicação, publicidade e propaganda, comércio exterior, secretariado, análise de sistemas, ciência da computação e cursos afins, relações públicas, psicologia, jornalismo, gastronomia, técnico mecânica/mecatrônica, técnico logística, técnico cozinha e nutrição. Os estagiários terão o desafio de desenvolver um projeto para sua área de atuação; os melhores serão apresentados para o board executivo da Scania Latin America.

Salário: até 1.650 reais e benefícios

Inscrições: até 8 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Grupo BIG – trainee

A empresa abriu 120 opotunidades de trainee e a seleção será completamente remota. As vagas serão distribuídas para atuar no escritório central, em Alphaville (SP), nas áreas de Marketing, Comercial, TI, Finanças, Digital, RH e Administrativo, nos Centros de Distribuição e nas lojas dos nossos formatos de Big, Big Bompreço, Maxxi, Sam´s Club, Nacional e Super Bompreço.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de outubro pelo site

Empiricus – estágio

As vagas não tem restrição de cursos. O período de conclusão da graduação dos candidatos é de dezembro de 2021 a dezembro de 2022.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de outubro pelo site

Porto Seguro – estágio e trainee

Juntos, os dois programas somam 32 vagas em diversas áreas da empresa. No estágio, podem se candidatar estudantes com conclusão de ensino superior prevista para dezembro de 2022 e disponibilidade semanal de até 30 horas.

No trainee, os candidatos devem preencher pré-requisitos como, por exemplo, ter se formado entre julho de 2017 e dezembro de 2020, possuir inglês intermediário e desejável experiência profissional.

Salário: não informado

Inscrições: para o estágio, o prazo é até o dia 9 de outubro pelo site. No trainee, até o dia 25 de outubro no site

BASF – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos Automotivo, Agronegócio, Químico, Tintas Suvinil e na área Corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de Agronomia e Engenharia Agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre Dezembro de 2020 a Julho de 2021; É necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

General Mills – estágio

dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, abre vagas para o Programa de Estágio 2021 na Grande São Paulo e em cidades do Sul e Sudeste do Brasil. As oportunidades são nas áreas de Marketing, RH, pesquisa e desenvolvimento e Supply Chain. Podem participar estudantes com formação prevista entre dezembro de 2021 até dezembro de 2022.

Salário: não informado

Inscrições: em outubro pelo site do Vagas

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

Heach Recursos Humanos – estágio

A empresa procura por estudantes dos cursos de Psicologia, Designer, Marketing, Administração, Ciências Econômicas, Contábeis e Engenharia da Produção.

Salário: até R$ 1.830 e benefícios

Inscrições: pelo site

KingHost – estágio

A empresa de soluções digitais abriu vagas focadas em estudantes negros e mulheres.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

GVM Advogados – estágio

Escritório está em busca de um estudante que esteja cursando Direito a partir do 6º semestre e tenha inglês avançado

Salário: não informado

Inscrições: interessados devem enviar o currículo para o e-mail cseixas@gvmadvogados.com.br com o assunto “Estagiário Societário”.

Poliedro Educação – trainee e summer job

O Programa de Trainee é destinado aos profissionais formados entre dezembro de 2018 e 2020 em cursos de graduação em Exatas ou Humanas. O Programa de Summer Job selecionará alunos que estejam cursando a partir do segundo ano da graduação em Administração de Empresas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou cursos afins.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de outubro pelo site para o trainee e para o summer jobs aqui

Grupo Movile – estágio e jovens talentos

O programa tem mais de 100 vagas para estudantes em qualquer ano e recém-formados entre 2015 e julho de 2019. Muitas das oportunidades são para o time de tecnologia e estão distribuídas entre São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No entanto, algumas vagas já são para trabalho totalmente remoto.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 11 de outubro pelo site

Magalu – trainee

A varejista quer recrutar universitários e recém-formados de todo o Brasil para aumentar a diversidades racial em cargos de liderança. Os candidatos podem ter feito qualquer curso de ensino superior e concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. A seleção não terá exigência de conhecimento de inglês ou experiência profissional anterior.

Salário: R$ 6.600 e benefícios

Inscrições: até 11 de outubro pelo site de carreira da empresa

B2W Digital – trainee

A edição do programa será totalmente remota e vai utilizar games em todas as etapas de seleção. Outra novidade desse ano é o fim do teste de inglês. Agora, para os cargos em que a língua for necessária, a empresa vai ajudar no aprendizado dos profissionais.

Os candidatos só precisam ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Qualquer curso será aceito.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 11 de outubro pelo site

Unilever – estágio, trainee e senhor estagiário

Três programas de seleção para estudantes e recém-formados na empresa estão com inscrições abertas. Para o estágio, é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação. Para o senhor estagiário, também há o requisito de ter 55 anos ou mais. No trainee, os candidatos precisam ter concluído a graduação há no máximo dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: para o estágio, até o dia até 12 de outubro. O trainee será até o dia 20 de outubro. Confira os três programas no site.

ClearSale – estágio

Serão 20 vagas para estudantes com previsão de conclusão do curso em dezembro de 2021 ou dezembro de 2022.

Salário: até 2.400 reais e benefícios

Inscrições: até dia 12 de outubro pelo site

Johnson & Johnson – estágio e trainee

Para se candidatar ao estágio, é preciso ter previsão de conclusão de curso superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. No trainee, serão considerados profissionais formados entre 2018 e 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de outubro pelo site

Vivo – trainee

São 30 vagas abertas para atuação na cidade São Paulo. Destas posições, 30% serão destinadas a profissionais negros. O programa tem duração de um ano e meio, com admissão em fevereiro de 2021. Os benefícios incluem a possibilidade de trabalho remoto, smatphone corporativo com plano de dados ilimitado e MBA subsidiado pela empresa na ESPM, cursado em horário de trabalho.

Salário: R$6.800 e benefícios

Inscrições: até 13 de outubro pelo site da Cia de Talentos

DSM – estágio

A multinacional holandesa DSM tem 18 vagas abertas em São Paulo, Brotas, Campinas, Jaguaré, Mairinque e Pecém (Ceará).

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Ipiranga – trainee

A iniciativa tem duração de um ano e será realizada no Rio de Janeiro (a seleção, no entanto, é totalmente online). A Ipiranga busca candidatos formados entre dezembro de 2016 a dezembro de 2020 — todas as graduações são bem-vindas.

Salário: R$ 7 mil e benefícios

Inscrições: até 14 de outubro pelo site

Grupo RB – estágio

Com processo seletivo 100% online, são mais de 20 vagas disponíveis para atuar na capital de São Paulo (Vila Olímpia e Raposo Tavares) e no município de Embu. O período desejável de formação é entre junho e dezembro de 2022.

Salário: 1.750 reais

Inscrições: até 16 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Oxiteno – estágio e trainee

Para estágio de nível superior, a empresa busca candidatos com conhecimento intermediário ou avançado na língua inglesa e formatura prevista para dezembro de 2022. As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Mauá (SP), Tremembé (SP), Suzano (SP), Camaçari (BA) e Triunfo (RS), e para alunos de diversos cursos.

Para trainee, procura pessoas com formação entre 2019 e 2020, com inglês avançado ou fluente, graduados nos cursos de Biologia, Bioquímica, Engenharia (todas), Farmácia, Física, Química e cursos correlatos. Os candidatos devem ter disponibilidade para residir na cidade de São Paulo durante os três primeiros meses do programa.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 18 de outubro pelo site

Nestlé – trainee

As vagas estãpo abertas para recém-formados de todo Brasil. Todos os cursos serão aceitos e os candidatos precisam ter se formado entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site

Louis Dreyfus Company – trainee

Para participar, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, além de possuir nível avançado ou fluente em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade. Os jovens selecionados iniciarão as atividades na empresa em janeiro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site

EDP – trainee

Para participar da seleção, os candidatos devem estar próximos da graduação ou ter se formado em até dois anos. Todas as áreas de conhecimento serão aceitas no processo e o domínio de inglês é um pré-requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 18 de outubro pelo site

Mars Brasil – estágio

Há oportunidades em diversas áreas, como Tecnologia, Marketing, Vendas, Qualidade e Segurança de Alimentos, Supply Chain e Manufatura, nas cidades Guararema, Campinas, Mogi Mirim, Recife, São Paulo e Descalvado.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site

Getnet – estágio

As vagas estão divididas para atuação nos escritórios de São Paulo e Porto Alegre. Para participar do processo seletivo, os estudantes precisam ter a conclusão do curso prevista entre junho de 2022 e dezembro de 2023.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de outubro pelo site

Dasa, Ímpar e GSC – Estágio e Trainee

As três empresas se uniram e estão com vagas para estudantes e recém-formados. Para o estágio, eles pedem formação na graduação, em qualquer curso, em Dezembro/2021 e conhecimentos do Pacote Microsoft Office. No trainee, eles pedem formação na graduação, em qualquer área, com formação entre Dezembro/2017 e Dezembro/2020, e alguma experiência de trabalho no âmbito corporativo.

Salário: até 1.700 reais

Inscrições: até 19 de outubro pelo site

Dow – estágio

São 30 vagas a serem preenchidas nas localidades em que a Dow atua. Em São Paulo, há vagas nas cidades de Guarujá, Jacareí e Jundiaí. A seleção terá flexibilidade quanto ao curso, dentro de áreas do conhecimento correlatas, sempre que possível e não serão exigidas experiências profissionais anteriores ou internacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de outubro pelo site do Eureca

Souza Cruz – estágio

São 40 vagas áreas de Marketing, Operações, Finanças, Tecnologia da Informação, Tabaco e Recursos Humanos, entre outras, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Salário: até R$ 1,7 mil

Inscrições: até 19 de outubro pelo site

Banco BV – estágio

São 45 vagas no programa com foco na contratação de mulheres. Para participar da seleção, as estudantes precisam estar dentro do período de formação em curso superior entre julho e dezembro de 2022.

Salário: R$2.401,76 e benefícios

Inscrições: até 19 de outubro pelo site

PepsiCo – estágio

São 80 vagas distribuídas entre as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Vendas, Operações, Jurídico, TI, Finanças e Pesquisa e Desenvolvimento. O requisito básico é estar no penúltimo ou último ano de graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Zé Delivery – estágio

São 15 posições em times como engenharia de software, marketing, dados, produtos, gente, operações, entre outras. Os únicos requisitos para as vagas são: estar no último ou no penúltimo ano dos cursos de graduação, técnico ou tecnológico, ter a partir de 18 anos e mobilidade para trabalhar em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 19 de outubro pelo site

Bayer – trainee

Para se candidatar ao Programa Liderança Negra, os profissionais negros devem ter graduação (superior ou tecnólogo) completa ou pós-graduação, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Não há restrição de curso, os perfis serão selecionados de acordo com as necessidades de cada área.

Salário: R$ 6,9 mil

Inscrições: até o dia 21 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Cargill – trainee

O programa terá duração de um ano e busca profissionais para atuar nas áreas de Operações, Compras Estratégicas, Trading/Originação, Supply Chain, com nível avançado de inglês e disponibilidade de mudança. É preciso ter se formado há no máximo dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de outubro pelo site

Raízen – estágio e trainee

A empresa apresenta cerca de 160 vagas para estagiários e trainees em diversas cidades espalhadas por todo o Brasil e não são pré-requisitos obrigatórios falar inglês, ter habilidades com Excel ou contar com experiência prévia.

Para o estágio, podem concorrer estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formatura para no mínimo daqui um ano. Para trainees, serão aceitos profissionais com formação em qualquer curso de graduação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 23 de outubro pelo site

Leroy Merlin – trainee

Todas as vagas são para trabalhar nas lojas e a oportunidade contempla todos os cursos de graduação. São três áreas: o Comércio, a Gestão e o Relacionamento Cliente. É necessário ter formação entre dezembro de 2017 e dezembro 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até a segunda quinzena de outubro pelo site

Meta – trainee

São 30 vagas com foco em executivo de contas e lideranças comerciais em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. O processo seletivo contempla universitários (as) que estejam cursando os dois últimos anos de graduação ou candidatos (as) que tenham se formado no prazo de até 5 anos, preferencialmente, em cursos como Administração, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior e Relações Internacionais, entre outros. É desejável a fluência em línguas como inglês e/ou espanhol e flexibilidade para viajar.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de outubro pelo site

C6 Bank – estágio

São 29 vagas no total em diversas áreas, como marketing, UX, produtos, jurídico, comunicação e finanças. Entre os pré-requisitos gerais do programa estão formação em curso superior entre dezembro/2021 e dezembro/2022. O domínio do idioma inglês é exigido somente para algumas vagas previamente sinalizadas na descrição.

Salário: não informado

Inscrições: até 26 de outubro pelo site

CBMM – trainee

A CBMM oferece quatro vagas. Três para a área de metalurgia e uma para tecnologia de processos, para as quais a formação pode ser engenharia metalúrgica ou de materiais.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de outubro pelo site

Pirelli – estágio

São cerca de 100 vagas para novos talentos trabalharem na fabricante de pneus em oportunidades que passam por cargos em áreas como as de engenharia, marketing, inteligência de mercado, comunicação, qualidade, logística, recursos humanos, entre outras

Salário: até R$ 1.625,00 e benefícios

Inscrições: até 28 de outubro pelo site

Natura – estágio

As mais de 90 vagas não possuem qualquer limitação de faculdade, idade ou idioma. Eles procuram por pessoas cursando bacharel, licenciatura, tecnólogo ou EAD com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 30 de outubro pelo site da 99jobs

Twitter – estágio

Alunos de todos os cursos poderão concorrer a 14 vagas que a rede social deve acrescentar ao time sediado na unidade de São Paulo. O inglês não é mais um requisito para as vagas.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Bracell – trainee

Com duração de um ano e 15 vagas para atuação na unidade em Lençóis Paulista (SP), o programa tem oportunidades para talentos que tenham concluído a graduação entre 2018 e 2020 em diversas áreas de conhecimento.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

Grupo Prysmian – trainee internacional

Podem se inscrever profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à Engenharia, Administração e Economia. É fundamental ser fluente em inglês. Experiências internacionais como estágios e intercâmbios são pré-requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

Globo – estágio

A empresa abriu um banco de talentos na área de tecnologia para contratação contínua de estagiários até o fim do ano. Serão vagas de UX, desenvolvimento, inteligência artificial, ciência de dados, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de dezembro pelo site

Saint-Gobain – estágio

A empresa procura estudantes cursando ensino superior a partir do terceiro ano, com inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de março de 2022 pelo site do Across Jobs

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga