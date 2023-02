Estágio e trainee: Schneider Electric, Seguros Unimed, Usiminas e mais empresas com vagas abertas

A Seguros Unimed está com 21 vagas para o Programa de Estágio 2023 da empresa. Os candidatos devem ter conhecimentos do Pacote Office, disponibilidade para atuar no modelo híbrido em São Paulo, SP e ter previsão de conclusão da graduação entre junho/2024 e dezembro/2025 nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia de Produção, Marketing, Publicidade, Tecnologia (Desenvolvimento, Sistemas, etc.).

As vagas terão carga horária de quatro ou seis horas diárias de trabalho e os interessados devem estar cursando as seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Jornalismo, Ciências Sociais, Relações Públicas, Direito, Psicologia, Agronomia, Geografia, Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Eletromecânica, Engenharia de Automação, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção, Engenharia Química; Engenharia Madeireira, Engenharia Mecatrônica, Tecnologia da informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas e Sistema da informação.

A Usiminas, empresa do setor de siderurgia, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023. Serão 114 vagas no total para as Unidades de Ipatinga, Belo Horizonte, Betim, Cubatão, Vitória, Itatiaiuçu, Santa Luzia, Guarulhos, Taubaté e São Paulo. Os candidatos devem estar cursando o Ensino Superior ou Técnico. A previsão para o início do Programa de Estágio será para o mês de maio.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 12 de março por meio do site da Usiminas.

Carrefour - Estágio

Como publicamos nesta matéria, o Grupo Carrefour Brasil, abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2023. São mais de 80 vagas nas áreas comercial, contabilidade, transformação digital, recursos humanos, tecnologia da informação, marketing e comunicação.

As oportunidades são para atuar na matriz do Carrefour, Banco Carrefour e DVA (Diretoria de Vendas e Atendimento). Com o objetivo de valorizar a diversidade e inclusão, a novidade da edição deste ano é que as 12 vagas da área de tecnologia serão exclusivas para mulheres.

As pessoas interessadas devem ter disponibilidade para estagiar 30h semanais (6h/dia), e disponibilidade para trabalhar presencialmente duas vezes por semana em um dos endereços corporativos da companhia em São Paulo (capital) ou em Barueri (Alphaville), na Região Metropolitana de São Paulo.

Para se inscrever o candidato, deve seguir os seguintes critérios:

Tecnólogo: deve estar cursando o 2° semestre do curso, no período noturno.

Bacharelado: deve ter previsão de conclusão do bacharelado entre 06/2024 e 06/2026.

Disponibilidade: 30h semanais (6h/dia).

Inglês será um diferencial, mas não é obrigatório.

Salário: R$ 1,5 mil

Inscrições: por meio do site da Companhia de Estágios até 15 de março.

Riachuelo - estágio e trainee

A Riachuelo está inscrições abertas para estágio em moda, administração e para o Programa de Trainee na área de produtos.

Destinado aos estudantes com previsão de conclusão de curso entre Dezembro de 2023 a Dezembro de 2024 e aos profissionais graduados (em bacharelado ou licenciatura) entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, o programa “Viva a carreira que se conecta com @vc!” busca talentos com disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou Rio Grande do Norte que queiram fazer parte do maior ecossistema de moda, lifestyle, serviços e produtos financeiros do país.

Ao todo são 10 vagas em estágio, sete para Moda visando pesquisa de tendência e apoio ao time de estilo e outros; e três para planejamento, com foco em atualização de base de dados para estoque, entre outras demandas. Para o programa de trainee há 7 vagas para dar suporte no desenvolvimento e entrega de produtos, atuando em todo o processo de planejamento, negociação com fornecedores, organização de prazos.

Para ambas as vagas, o processo seletivo inclui: inscrição, dinâmica comportamental, entrevista com o time de Gente, entrevista com a diretoria e contratação.

Salário: não informado

Inscrições: As inscrições vão até 1º de março. Para concorrer a uma das vagas de estágio, o candidato precisa acessar este link, já para o programa de trainee basta clicar aqui.

MRS Logística - estágio

A MRS Logística, do segmento de logística e transporte ferroviário, busca 19 estudantes, sendo 16 de cursos de graduação e 3 de cursos técnicos, para o Programa de Estágio MRS 2023. A empresa busca estudantes que queiram viver novas experiências e se envolver em projetos que movimentam a logística do país.

Os candidatos devem ter conhecimento em Excel e Power BI, além de previsão de conclusão de curso em dezembro de 2024 nas áreas de Administração, Áreas de tecnologia, Contabilidade, Economia, e Engenharias. Além disso, deve ter disponibilidade para atuar em Alumínio/SP, Cachoeira Paulista/SP, Cubatão/SP, Itaquaquecetuba/SP, Itirapina/SP, Jundiaí/SP e São Paulo/SP.

Como benefícios, o estagiário irá receber: Ticket alimentação e/ou refeição, Seguro de vida, Gympass, Plano de saúde com abrangência nacional, Vale-transporte, Convênios e parceria com Sest Senat e empresas de outros segmentos.

Salário: não-informado

Inscrições: Até o dia 03 de março pelo site.

Reserva - estágio

A Reserva, marca de moda varejista pertencente ao Grupo AR&Co, está com inscrições abertas para “Melhor Programa de Estágio do Mundo”, que busca oferecer um conhecimento prático em inovação e empreendedorismo para estudantes.

O programa será em parceria com a Visagio, plataforma de Transformação e Desenvolvimento de Negócios Brasileira com atuação internacional.

O programa, que existe desde 2017, revelou grandes talentos no grupo, como João Souza, atual CEO da Simples, marca de básicos do Grupo, que iniciou sua trajetória na Reserva por meio do programa.

Também, devido à colaboração com a Visagio, no plano de desenvolvimento está previsto uma imersão prática de seis meses para os estudantes evoluírem e terem conhecimento em diversas áreas e setores.

As vagas são destinadas para estudantes de Engenharia, Economia, Matemática, Estatística, Administração ou Sistemas de Informação com formação acadêmica prevista para julho de 2024 e julho de 2025. Além disso, os candidatos deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais no Rio de Janeiro.

Salário: não informado

Inscrições: Até o dia 3 de março pelo site.