Estágio e trainee: Nutrien, Auren, IBM e mais empresas com vagas abertas

Encontrar o emprego dos seus sonhos é um enorme passo na carreira de qualquer profissional, mas a jornada para conseguir esse emprego pode ser uma batalha difícil. E conseguir uma entrevista é apenas metade do caminho. O próximo passo, preparar-se para a entrevista de emprego, pode ser especialmente desafiador.

Mas como se portar em uma entrevista? Que respostas você deve preparar? O que você deve incluir ou excluir em suas respostas? Estas são algumas perguntas que você provavelmente se faz como candidato a emprego se preparando para entrevistas.

Agora, esses candidatos podem contar com uma boa ajuda do Google. A bigtech lançou, recentemente, um site chamado Interview Warmup para ajudar na preparação destes candidatos para as futuras entrevistas de emprego. A ferramenta é gratuita. A EXAME preparou um guia especial para utilizar a plataforma; confira.

Mas, para aqueles jovens que ainda não conseguiram uma entrevista para se preparar, diversas empresas do mercado têm programas abertos para quem ainda está na graduação ou é recém-formado.

E outras fecham os programas logo nos próximos dias! Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Junho

A Minerva Foods, uma das maiores companhias de exportação de carne bovina do mundo, anuncia a abertura do seu programa anual de estágios. Para a seleção de 2022, são 74 vagas de estágio.

As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística, Agronomia, Medicina Veterinária, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Marketing, Economia, Direito, Zootecnia, Técnico Agrícola, Sistemas de Informação, Processos Gerenciais e Engenharia (Produção, Alimentos, Civil, Elétrica, Mecânica, Química, Mecatrônica, Industrial).

Embora não divulgue a faixa salarial dos seus estagiários, a Minerva informa que esses profissionais contam com benefícios compatíveis com seu local de atuação, além da possibilidade de efetivação na empresa.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 15 de junho pelo site

Grupo Elfa - estágio

O Grupo Elfa, um dos principais provedores de soluções e serviços logísticos de saúde do Brasil, está com inscrições abertas para os processos seletivos dos programas Jovem Talento e Estágio de Férias 2022.

O programa Jovem Talento tem duração de um ano, com admissão em julho de 2022 e possibilidade de efetivação ao final do processo. Poderão participar estudantes de todas as instituições de ensino superior, independentemente do curso, desde que estejam nos últimos dois anos de formação e que possuam disponibilidade para residir em São Paulo (SP) ou João Pessoa (PB).

Além de bolsa-auxílio e benefícios, o programa conta com integração na empresa, treinamento on the job, formação técnico-comportamental e experiência prática com gestão de projetos e avaliação de desempenho.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de junho pelo site

BASF - estágio

A Basf está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio Superior. A empresa está em busca de alunos de graduação de Química para atuar em sua filial em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

Além de cursar química, o candidato deve possuir um nível de inglês básico e conhecimento básico na plataforma Excel.

Bolsa-auxílio: não informado

Inscrições até 19 de junho pelo site oficial de contratação

Livelo - estágio

A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, está em busca de 10 jovens talentos para fazer parte do Programa de Estágio Livelo 2022 nas áreas de Controladoria, Marketing, Operações, Planejamento Comercial, Produtos, RH, Relacionamento Comercial e Tecnologia da Informação.

Além de uma trilha de desenvolvimento, a empresa oferece vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura, vale-transporte, estacionamento, ajuda de custos para home office, assistência médica e odontológica, seguro de vida, sessões de terapia, entre outras iniciativas voltadas para qualidade de vida.

Para se inscrever no programa, é importante ter disponibilidade para estagiar em Barueri/Alphaville/SP e ter graduação prevista para dez/2023 e jul/2024 nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Economia, Marketing, Engenharias, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e áreas correlatas.

Bolsa-auxílio: de R$ 1.800,00 até R$ 2.100,00

Inscrições até 19 de junho pelo site oficial de contratação

ADP Brazil Labs - estágio

A ADP Brazil Labs está com as inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2022. São diversas oportunidades para alunos cursando nível superior na área da tecnologia. É preciso ter disponibilidade de 30 horas semanais, por um ano, além de inglês intermediário. A modalidade de trabalho é remota com possibilidade de tornar-se híbrida.

Os benefícios oferecidos vão de bolsa-auxílio (no 1º ano, no valor de R$ 1.556; no segundo, de R$ 1.700); ajuda de custo teletrabalho de R$ 178,00 (mesmo depois do retorno ao modelo híbrido); 13º bolsa-auxílio; vale-refeição ou vale-alimentação (R$ 26,77 por dia); vale-transporte ou estacionamento gratuito; possibilidade de efetivação e reajuste de bolsa; programa de idiomas (inglês, espanhol, francês, italiano ou alemão) e plataformas de treinamentos (Alura); e plano médico Bradesco Seguro Saúde, telemedicina Einstein Conecta, entre outros.

Bolsa-auxílio: de R$ 1.556 no primeiro ano e R$ 1.700 no segundo

Inscrições até 19 de junho pelo site oficial de contratação

Bic - estágio

O Programa de Estágio BIC 2022 contempla uma jornada que inclui plano de objetivos anual, acompanhamentos e feedbacks frequentes, treinamentos diversos, desenvolvimento de um projeto a cada um ano de estágio e mentoria de carreira.

Para fazer parte dessa jornada, os candidatos devem ter disponibilidade para 2 anos de estágio e estar cursando Administração, Direito, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e afins; ter inglês intermediário, Pacote Office e poder atuar em Barueri/Alphaville-SP.

Os 9 estudantes irão receber vale-refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, day-off de aniversário, Gympass, cartão mobilidade e o modelo de trabalho é híbrido, com dois dias de atuação no escritório por semana.

Salário: R$ 2.000,00

Inscrições: até dia 20 de junho pelo site oficial de contratação

Gênica - estágio

A Gênica, uma das maiores indústrias de bioinsumos, está com vagas abertas para quem está buscando aprendizado e desenvolvimento de carreira. A empresa busca 7 estudantes que tenham previsão de conclusão de curso em dezembro de 2022 nos cursos de Agronomia e Engenharia Agronômica, tenham CNH (categoria B) e possam trabalhar durante 8h diárias em Balsas - MA, Goiatuba - GO, Maringá - PR, Primavera do Leste - MT, Ribeirão Preto - SP, Sorriso - MT ou Unaí - MG.

Como benefícios, a empresa oferece cartão de benefícios, carro da empresa, reembolso de combustível e Programa de Desenvolvimento Comportamental e Técnico.

Salário: R$ 2.000,00

Inscrições: até dia 20 de junho pelo site oficial de contratação

John Deere - estágio

A John Deere, multinacional de máquinas agrícolas, está com as inscrições abertas para seu Programa de Estágio Agro 2022, com 9 vagas abertas.

Para concorrer, o estudante deve ter disponibilidade para atuar em Campinas ou Indaiatuba/SP e ter previsão de conclusão da graduação entre junho e dezembro de 23 em Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Agronômica. Além disso, ter conhecimento em Inglês (Intermediário), Espanhol (Intermediário), Power BI e Excel são um diferencial.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários irão receber vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, descontos nos produtos da empresa, ônibus fretado e recesso remunerado.

Salário: R$ 2.000,00

Inscrições: até dia 21 de junho pelo site oficial de contratação

A American Tower, multinacional americana de infraestrutura de telecomunicações, está com inscrições abertas para seu programa de estágio no Brasil.

Com dois anos de duração, o programa oferece 4 vagas para as áreas de Novos Negócios, Inteligência de Negócios e TI nas cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), onde a empresa mantém escritórios. O regime de trabalho é híbrido, com dois dias presenciais na semana.

Podem participar graduandos do ensino superior dos cursos de Ciência da Computação, Ciência de Dados, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Engenharia de Telecomunicações, Sistema de Informação, entre outros.

Como benefícios, a empresa oferece uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1,8 mil, além de vale alimentação de R$ 37 ao dia, vale transporte integral, assistência médica, seguro de vida e acesso à assistência jurídica, psicológica, social e financeira.

Salário: De R$ 1,8 mil

Inscrições: até 20 de junho pelo site

A Sanofi, multinacional francesa da indústria farmacêutica, anuncia seu primeiro Programa de Estágio 100% afirmativo para pessoas pretas e pardas. Com o lema #Vemcomseubrilho, o programa pretende aumentar a diversidade entre seus funcionários.

Estudantes de qualquer curso de Bacharelado ou Tecnólogo podem se inscrever no processo seletivo. A Sanofi exige disponibilidade para estagiar presencialmente nas cidades de Campinas (SP), Guarulhos (SP), São Paulo ou Suzano (SP).

O salário base oferecido é de R$ 2 mil. Estudantes de Farmácia recebem R$ 2.667. Entre os benefícios, estão Vale Transporte, Vale Refeição ou Refeitório na Fábrica, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Desconto em Remédios (Funcional Card), Seguro de Vida, Gympass e Cursos de Idiomas gratuitos e Programa relacionado às 5 saúdes (física, mental, emocional, social e financeira).

Salário: R$ 2,6 mil

Inscrições: até 20 de junho pelo site

Marisa – estágio

A Marisa, rede nacional de moda feminina e lingerie, abre as inscrições para a segunda etapa do programa de estágio 2022, intitulado Você é o Presente e o Futuro da Nossa Marisa.

De 6 a 24 de junho, os estudantes do ensino superior, com residência no estado de São Paulo e conclusão prevista entre julho de 2023 e julho de 2024, poderão se candidatar às onze vagas disponíveis para as diferentes áreas da Companhia. Além de remuneração competitiva, os benefícios incluem assistência médica e odontológica, desconto nas lojas da rede, horários flexíveis e modelo de trabalho híbrido.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de junho pelo site

A Vale está com mais de 700 vagas abertas para o seu Programa de Estágio de 2022. A mineradora busca estudantes universitários para atuar nas operações da companhia em cinco estados diferentes: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Para se candidatar, o estudante deve estar cursando o ensino superior e possuir previsão de formatura entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os candidatos às vagas em formato presencial ou de acesso frequente à Vale só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem.

O Programa de Estágio 2022 vai oferecer oportunidades em cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Administração, Comunicação, Psicologia, Direito e Economia, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro.

Salário: De R$ 1.375,14

Inscrições: até 28 de junho pelo site

Nutrien – estágio

A Nutrien, uma das maiores empresas de fornecimento de insumos e serviços agricolas no mundo, está com as inscrições abertas para seu Programa de Estágio de 2022.

A empresa possui vagas para duas áreas distintas: o estágio AGRO e o estágio COPORATIVO.

Para a vaga no time de agro, a Nutrien busca por estudantes de Engenharia Agronômica, Agrícola ou Agronomia, com conclusão de curso prevista para Dezembro/2022. A vaga é para trabalho 100% presencial.

Já para o estágio corporativo, a empresa busca alunos de diversos outros cursos e oferece modelo de trabalho híbrido.

Como benefícios, a empresa oferece plano de saúde, vale refeição, seguro de vida, vale transporte, entre outros. Os benefícios são os mesmos para todas as áreas.

Salário: não informado

Inscrições: estágio agro até 27 de junho pelo site. Estágio corporativo até 6 de julho pelo mesmo site

Julho

DP6 – estágio

A DP6, consultoria de inteligência e tecnologia de marketing analytics, está com inscrições abertas, até 8 de julho, para o seu Programa de Estágio 2022. Com 15 vagas ao todo, a proposta do programa é voltada para pessoas diversas e que se identifiquem com as áreas de atuação Engenharia de Dados e Análise e Estratégia de Dados para Marketing.

As vagas disponíveis são para todos os cursos de nível superior, basta se identificar com o perfil esperado para elas. As oportunidades oferecem modelo remoto ou híbrido (escritório em São Paulo).

Salário: Aumenta conforme o tempo de casa, iniciando em R$ 1.300 e podendo chegar a R$ 1.800

Inscrições: até 8 de julho pela página da vaga

Auren Energia - estágio

A Auren Enegria, fruto da integração das empresas Votorantim Energia e CESP (Companhia Energética de São Paulo), está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de junho por meio da plataforma Eureca, e as vagas abertas são para a região de São Paulo, com enfoque em universitários(as) que moram ou possuem disponibilidade de mudança para a cidade.

Entre os pré-requisitos de inscrição dos candidatos está a disponibilidade para estagiar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com possibilidade de flexibilização no horário e disponibilidade para a atuar presencialmente no escritório corporativo em São Paulo.

Salário: De R$ 2,2 mil

Inscrições: até 24 de junho pelo site

Sem data definida

Cultura Inglesa – estágio

A Cultura Inglesa, rede brasileira de escolas de inglês, está com vagas abertas para seu programa de estágio. Jovens que cursem Letras, Pedagogia e correlatas, com previsão de formatura entre dezembro/22 e dezembro/24, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

P&G – Estágio

A Procter & Gamble está com vagas abertas para o seu programa de estágios no Brasil. A multinacional americana de bens de consumo está em busca de estudantes universitários para as vagas de estágio nas áreas de Logística e Manufatura, Jurídico e Regulatório.

É requisitado que o aluno tenha no mínimo um inglês avançado e tenha disponibilidade de trabalhar por 30h semanais por um ou dois anos.



Salário: não informado

Inscrições: pela página da vaga

Vivara - estágio

A Vivara, uma das maiores rede de joalherias do Brasil, lança o primeiro programa de estágio da companhia. O programa oferece 10 vagas e, para se inscrever, os interessados devem concluir o curso superior entre julho/2023 e julho/2024. As vagas serão destinadas às áreas: Comercial, Marketing, Planejamento Estratégico, Gente e Gestão, Produto e Fábrica, sendo a última para Manaus e as demais para São Paulo. Os candidatos selecionados irão iniciar o estágio em julho de 2022.

O programa de estágio da Vivara oferece benefícios como assistência médica, odontológica, VR, VT e seguro de vida, além de desconto em produtos, Gympass e apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

B3 – estágio

A B3, a bolsa de valores do Brasil, está em busca de estagiários para diversas vagas. É necessário que o estudante esteja matriculado em uma instituição de ensino superior, tenha disponibilidade para trabalhar 6h diárias e possa ter 1 ou 2 anos disponíveis para estagiar.

Conhecimento na língua inglesa não é obrigatório, mas será tratado como um diferencial para a posição.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do programa

ISBET (Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: pelo edital

Grupo Fleury – estágio



O Grupo Fleury, umas das principais empresas do setor de saúde no país, está com vagas abertas para seu programa anual de estágio corporativo. O grupo busca por estudantes universitários em cursos de bacharelado, com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2024, que possuam disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

As vagas são para as áreas de Finanças; Estratégia / Inovação; Inteligência de Negócios / Pricing; Melhoria de Processos; Manutenção / Facilities; Marketing / Comunicação; Recursos Humanos; Relações com Investidores; Sustentabilidade e Tecnologia da Informação.

Salário: De R$1,500.00 até R$1,800.00

Inscrições: pelo site oficial

