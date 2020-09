Estágio e trainee: Amazon, Porto Seguro e mais 60 empresas com vagas

A Dow abriu inscrições para seu programa de estágio com foco na contratação de universitários negras e negros. Junto à seleção, a empresa desenvolvou junto com a consultoria Eureca o programa Trampolim, que dará mentoria de carreira para preparar os jovens para o processo.

Confira também os programas de trainee e estágio focados em profissionais negros: a Bayer tem 19 vagas para diversos locais e o Magalu tem oportunidades em São Paulo.

Confira mais empresas que abriram programas de estágio e trainee. Procura por uma vaga? As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

Em julho, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE registrou uma recuperação nas contratações de jovens no início de carreira. A organização também fez um levantamento dos salários de estágio pelo Brasil e para diversos cursos.

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

BP Bunge Bioenergia – jovens engenheiros

No Jovens Engenheiros, são vagas para treinamento de lideranças entre engenheiros que possuem de três a cinco anos de formação e vivência no setor sucroenergético ou nas operações de grandes indústrias. Eles procuram formados nos cursos de Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de setembro pelo link

BASF – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos Automotivo, Agronegócio, Químico, Tintas Suvinil e na área Corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de Agronomia e Engenharia Agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre Dezembro de 2020 a Julho de 2021; É necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Samsung – estágio

A empresa procura estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2021 até dezembro de 2022 em Administração; Comunicação Social; Contabilidade; Direito; Economia; Engenharia (todas); Marketing; Publicidade e Propaganda; Relações Internacionais e cursos correlatos. É necessário ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: Até 28 de setembro pelo site

General Mills – estágio

dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, abre vagas para o Programa de Estágio 2021 na Grande São Paulo e em cidades do Sul e Sudeste do Brasil. As oportunidades são nas áreas de Marketing, RH, pesquisa e desenvolvimento e Supply Chain. Podem participar estudantes com formação prevista entre dezembro de 2021 até dezembro de 2022.

Salário: não informado

Inscrições: em setembro pelo site do Vagas

Ypê – estágio

São oportunidades para que estudantes de 19 a 25 anos entrem no mercado de trabalho e tenham experiências práticas em diversas áreas. As vagas são para as unidades de Amparo (SP), Salto (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e São Paulo (SP). O trabalho começa no início de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Vale – trainee

A duração deste programa é de 18 meses, e cerca de 30 profissionais serão alocados na área. As vagas exigem inglês avançado ou fluentes, disponibilidade para mudanças ou viagens, além de visão estratégica e mindset digital.

O programa voltado a engenheiros e geólogos busca expandir o conhecimento técnico dos trainees nas áreas de mineração e logística. Nesta categoria, são oferecidas mais de 100 vagas para profissionais formados, é claro, em geologia ou engenharias, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Tetra Pak – estágio e trainee

O programa de estágio disponibiliza vagas para estudantes de ensino superior ou técnico matriculados em cursos de Engenharias, Economia, Direito, Administração, Marketing ou Comunicação. É necessário ter previsão de conclusão de curso a partir de dezembro de 2021.

Já o programa de trainee, busca jovens talentos com graduação entre dezembro de 2018 e janeiro de 2021. As vagas disponíveis são para as áreas de Vendas, Supply Chain (Negócios B2B) e Sustentabilidade.

Salário: não informado

Inscrições: para o trainee, até 30 de setembro pelo site. Para o estágio, até 5 de outubro no site

PepsiCo – trainee

São 15 vagas para trainees destinadas às áreas de Marketing, Recursos Humanos, Finanças, Operações e Vendas. Podem participar candidatos(as) que concluíram a graduação há até dois anos ou alunos(as) que se formarão até o final de 2020. A seleção desse ano usará o desafio Dare to Do More.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 30 de setembro pelo site

Grupo Saint-Gobain – trainee

São 30 vagas para recém-formados em graduações nas áreas de exatas e humanas, com oportunidades em São Paulo, Guarulhos, Mauá, Analândia, Jandira, Vinhedo, Capivari, Jacareí e Mogi das Cruzes.Os candidatos precisam estar formados há no máximo dois anos. Também devem ter inglês avançado e mobilidade geográfica.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Urbia Gestão de Parques – estágio

As vagas abertas são para o atendimento ao público e são destinadas aos alunos do 2º ou 3º ano dos cursos de Comunicação Social, Ciências Sociais, Turismo e Biologia. É imprescindível conhecimento em pacote Office. Inglês e espanhol são diferenciais.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo e-mail talentos@urbiaparques.com.br

Nouryon – trainee

São vagas para as áreas de Engenharia Química, Mecânica e Elétrica. Com duração de três anos, o programa oferece aos colaboradores a oportunidade de atuar em plantas e unidades por todo Brasil, principalmente em Imperatriz (MA), Três Lagoas (MS) e Eunápolis (BA)

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Suzano – trainee

As vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí (SP), Limeira (SP), Itapetininga (SP), Suzano (SP) e São Paulo (SP). Para se inscrever, o candidato precisa ter a formação no ensino superior concluída entre dezembro de 2018 a dezembro de 2020

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Yduqs – trainee

Poderão concorrer a uma das vagas profissionais que concluíram o ensino superior de dezembro/2018 a dezembro/2020, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias, Economia, Estatística, Letras, Ciências da Computação, Engenharias, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Matemática, Economia, Pedagogia e Psicologia.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 30 de setembro pelo site

Aquila – estágio

A empresa procura por estudantes para atuar em Belo Horizonte, Rio De Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Manaus, Curitiba e Brasília. Há preferência pelos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis e Comércio Exterior, além das Engenharias e de áreas ligadas à Tecnologia da Informação e Estatística.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Burger King e Popeyes – trainee

A empresa aceita recém-formados, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, de todos os cursos. É necessário ter domínio do pacote Office. A companhia oferece o processo de job rotation e de mentoring, visando no desenvolvimento de habilidades de liderança e a realização de projetos de alto impacto para o negócio.

Salário: não informado

Inscrições: até o final de setembro pelo site da Cia de Talentos

Eleva Educação – trainee

Com duração de um ano e meio, o programa busca candidatos que tenham formação do ensino superior entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas são a princípio para o Rio de Janeiro, mas há possibilidade de abertura de vagas em outras regiões onde a empresa está presente.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de outubro pelo site

Grupo Boticário – estágio e trainee

No trainee, os candidatos selecionados devem ter formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. O programa de estágio do grupo conta com a Júnior XP, uma organização interna desenvolvida pelos mais de 80 jovens talentos mantidos pelo Boticário. O modelo capacita os contratados desde o início da jornada, e dá a eles a possibilidade de liderar projetos que podem ter influência nos negócios.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de outubro pelo site

International Paper – estágio e trainee

O IP Next Generation oferecerá 36 vagas para estudantes técnicos, universitários e recém-formados. O processo será online.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de outubro pelo site

Creditas – estágio e trainee

Os programas para estudantes e recém-formados não possuem restrição de curso. Para o estágio, os estudantes precisam ter vínculo com uma instituição de Ensino Superior e formatura prevista para o fim de 2021 ou de 2022. A empresa exige apenas o inglês básico.

No programa de jovens talentos, os profissionais precisam ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas também são para inglês básico.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de outubro pelo site de Carreiras

Elanco – estágio

O recrutamento vai priorizar a contratação de negros e pessoas com deficiência. As vagas são para estudantes de todas as universidades nos cursos de administração, farmácia, química, engenharias, comunicação, marketing, relações internacionais, medicina veterinária, e áreas afins.

Salário: R$ 2.300 e o auxílio para cursos de idioma será de R$122,04

Inscrições: até 2 de outubro pelo site

Rodobens – trainee

Vagas para recém-formados entre julho de 2018 e dezembro de 2020 com disponibilidade para viagens. O nível avançado de inglês é desejável. As vagas são direcionadas para São José do Rio Preto e São Paulo e o programa tem duração de 12 meses.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de outubro pelo site

3M – estágio

São 65 vagas, sendo cinco para estudantes do ensino técnico e 60 para universitários. Para participar do processo seletivo, é preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais por até 2 anos e residir na região das fábricas. Estudantes de qualquer curso da graduação ou de cursos técnicos como Química, Mecânica, Plástico, Alimentos, Mecatrônica e Segurança do Trabalho podem participar do processo seletivo.

Salário: até 1.600 reais e benefícios

Inscrições: até o dia 4 de outubro pelo site

Programa Universitário-Empresas – estágio

Programa do Santander reúne mil bolsas de estágio de 4 horas em empresas clientes em todo o Brasil.

Salário: mil reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site

Grupo Energisa – trainee

Há oportunidades para recém-formados em diversas áreas, com conclusão da graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para mudanças de domicílio e viagens.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de outubro pelo site

Alpargatas – trainee global

São 20 vagas para recém-formados de qualquer curso com graduação entre 2017 e 2020. Enquanto 16 das oportunidades são em São Paulo, duas vagas são para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong Kong. Assim, é necessário ter inglês avançado para se candidatar.

Salário: R$ 7 mil e benefícios

Inscrições: até o dia 5 de outubro pelo site

Braskem – estágio

São 300 vagas para para estudantes nos estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A empresa retirou a exigência de inglês de 40% das vagas.

Salário: não informado

Inscrições: até 7 de outubro pelo site

Scania – estágio

A Scania tem 60 vagas para São Bernardo do Campo, para os cursos de administração, economia, contábeis, engenharias, direito, marketing, comunicação, publicidade e propaganda, comércio exterior, secretariado, análise de sistemas, ciência da computação e cursos afins, relações públicas, psicologia, jornalismo, gastronomia, técnico mecânica/mecatrônica, técnico logística, técnico cozinha e nutrição. Os estagiários terão o desafio de desenvolver um projeto para sua área de atuação; os melhores serão apresentados para o board executivo da Scania Latin America.

Salário: até 1.650 reais e benefícios

Inscrições: até 8 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Grupo BIG – trainee

A empresa abriu 120 opotunidades de trainee e a seleção será completamente remota. As vagas serão distribuídas para atuar no escritório central, em Alphaville (SP), nas áreas de Marketing, Comercial, TI, Finanças, Digital, RH e Administrativo, nos Centros de Distribuição e nas lojas dos nossos formatos de Big, Big Bompreço, Maxxi, Sam´s Club, Nacional e Super Bompreço.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de outubro pelo site

Porto Seguro – estágio e trainee

Juntos, os dois programas somam 32 vagas em diversas áreas da empresa. No estágio, podem se candidatar estudantes com conclusão de ensino superior prevista para dezembro de 2022 e disponibilidade semanal de até 30 horas.

No trainee, os candidatos devem preencher pré-requisitos como, por exemplo, ter se formado entre julho de 2017 e dezembro de 2020, possuir inglês intermediário e desejável experiência profissional.

Salário: não informado

Inscrições: para o estágio, o prazo é até o dia 9 de outubro pelo site. No trainee, até o dia 25 de outubro no site

Poliedro Educação – trainee e summer job

O Programa de Trainee é destinado aos profissionais formados entre dezembro de 2018 e 2020 em cursos de graduação em Exatas ou Humanas. O Programa de Summer Job selecionará alunos que estejam cursando a partir do segundo ano da graduação em Administração de Empresas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação ou cursos afins.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de outubro pelo site para o trainee e para o summer jobs aqui

Grupo Movile – estágio e jovens talentos

O programa tem mais de 100 vagas para estudantes em qualquer ano e recém-formados entre 2015 e julho de 2019. Muitas das oportunidades são para o time de tecnologia e estão distribuídas entre São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No entanto, algumas vagas já são para trabalho totalmente remoto.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 11 de outubro pelo site

Magalu – trainee

A varejista quer recrutar universitários e recém-formados de todo o Brasil para aumentar a diversidades racial em cargos de liderança. Os candidatos podem ter feito qualquer curso de ensino superior e concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. A seleção não terá exigência de conhecimento de inglês ou experiência profissional anterior.

Salário: R$ 6.600 e benefícios

Inscrições: até 11 de outubro pelo site de carreira da empresa

B2W Digital – trainee

A edição do programa será totalmente remota e vai utilizar games em todas as etapas de seleção. Outra novidade desse ano é o fim do teste de inglês. Agora, para os cargos em que a língua for necessária, a empresa vai ajudar no aprendizado dos profissionais.

Os candidatos só precisam ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Qualquer curso será aceito.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 11 de outubro pelo site

ClearSale – estágio

Serão 20 vagas para estudantes com previsão de conclusão do curso em dezembro de 2021 ou dezembro de 2022.

Salário: até 2.400 reais e benefícios

Inscrições: até dia 12 de outubro pelo site

Johnson & Johnson – estágio e trainee

Para se candidatar ao estágio, é preciso ter previsão de conclusão de curso superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. No trainee, serão considerados profissionais formados entre 2018 e 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de outubro pelo site

Vivo – trainee

São 30 vagas abertas para atuação na cidade São Paulo. Destas posições, 30% serão destinadas a profissionais negros. O programa tem duração de um ano e meio, com admissão em fevereiro de 2021. Os benefícios incluem a possibilidade de trabalho remoto, smatphone corporativo com plano de dados ilimitado e MBA subsidiado pela empresa na ESPM, cursado em horário de trabalho.

Salário: R$6.800 e benefícios

Inscrições: até 13 de outubro pelo site da Cia de Talentos

DSM – estágio

A multinacional holandesa DSM tem 18 vagas abertas em São Paulo, Brotas, Campinas, Jaguaré, Mairinque e Pecém (Ceará).

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Ipiranga – trainee

A iniciativa tem duração de um ano e será realizada no Rio de Janeiro (a seleção, no entanto, é totalmente online). A Ipiranga busca candidatos formados entre dezembro de 2016 a dezembro de 2020 — todas as graduações são bem-vindas.

Salário: R$ 7 mil e benefícios

Inscrições: até 14 de outubro pelo site

Grupo RB – estágio

Com processo seletivo 100% online, são mais de 20 vagas disponíveis para atuar na capital de São Paulo (Vila Olímpia e Raposo Tavares) e no município de Embu. O período desejável de formação é entre junho e dezembro de 2022.

Salário: 1.750 reais

Inscrições: até 16 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Oxiteno – estágio e trainee

Para estágio de nível superior, a empresa busca candidatos com conhecimento intermediário ou avançado na língua inglesa e formatura prevista para dezembro de 2022. As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Mauá (SP), Tremembé (SP), Suzano (SP), Camaçari (BA) e Triunfo (RS), e para alunos de diversos cursos.

Para trainee, procura pessoas com formação entre 2019 e 2020, com inglês avançado ou fluente, graduados nos cursos de Biologia, Bioquímica, Engenharia (todas), Farmácia, Física, Química e cursos correlatos. Os candidatos devem ter disponibilidade para residir na cidade de São Paulo durante os três primeiros meses do programa.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 18 de outubro pelo site

Louis Dreyfus Company – trainee

Para participar, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, além de possuir nível avançado ou fluente em inglês e disponibilidade para viagens ou mudança de cidade. Os jovens selecionados iniciarão as atividades na empresa em janeiro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de outubro pelo site

Dow – estágio

São 30 vagas a serem preenchidas nas localidades em que a Dow atua. Em São Paulo, há vagas nas cidades de Guarujá, Jacareí e Jundiaí. A seleção terá flexibilidade quanto ao curso, dentro de áreas do conhecimento correlatas, sempre que possível e não serão exigidas experiências profissionais anteriores ou internacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de outubro pelo site do Eureca

Banco BV – estágio

São 45 vagas no programa com foco na contratação de mulheres. Para participar da seleção, as estudantes precisam estar dentro do período de formação em curso superior entre julho e dezembro de 2022.

Salário: R$2.401,76 e benefícios

Inscrições: até 19 de outubro pelo site

PepsiCo – estágio

São 80 vagas distribuídas entre as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Vendas, Operações, Jurídico, TI, Finanças e Pesquisa e Desenvolvimento. O requisito básico é estar no penúltimo ou último ano de graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Zé Delivery – estágio

São 15 posições em times como engenharia de software, marketing, dados, produtos, gente, operações, entre outras. Os únicos requisitos para as vagas são: estar no último ou no penúltimo ano dos cursos de graduação, técnico ou tecnológico, ter a partir de 18 anos e mobilidade para trabalhar em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 19 de outubro pelo site

Bayer – trainee

Para se candidatar ao Programa Liderança Negra, os profissionais negros devem ter graduação (superior ou tecnólogo) completa ou pós-graduação, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Não há restrição de curso, os perfis serão selecionados de acordo com as necessidades de cada área.

Salário: R$ 6,9 mil

Inscrições: até o dia 21 de outubro pelo site da Cia de Talentos

Cargill – trainee

O programa terá duração de um ano e busca profissionais para atuar nas áreas de Operações, Compras Estratégicas, Trading/Originação, Supply Chain, com nível avançado de inglês e disponibilidade de mudança. É preciso ter se formado há no máximo dois anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de outubro pelo site

Raízen – estágio e trainee

A empresa apresenta cerca de 160 vagas para estagiários e trainees em diversas cidades espalhadas por todo o Brasil e não são pré-requisitos obrigatórios falar inglês, ter habilidades com Excel ou contar com experiência prévia.

Para o estágio, podem concorrer estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formatura para no mínimo daqui um ano. Para trainees, serão aceitos profissionais com formação em qualquer curso de graduação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 23 de outubro pelo site

CBMM – trainee

A CBMM oferece quatro vagas. Três para a área de metalurgia e uma para tecnologia de processos, para as quais a formação pode ser engenharia metalúrgica ou de materiais.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de outubro pelo site

Bracell – trainee

Com duração de um ano e 15 vagas para atuação na unidade em Lençóis Paulista (SP), o programa tem oportunidades para talentos que tenham concluído a graduação entre 2018 e 2020 em diversas áreas de conhecimento.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

Grupo Prysmian – trainee internacional

Podem se inscrever profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à Engenharia, Administração e Economia. É fundamental ser fluente em inglês. Experiências internacionais como estágios e intercâmbios são pré-requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

Saint-Gobain – estágio

A empresa procura estudantes cursando ensino superior a partir do terceiro ano, com inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de março de 2022 pelo site do Across Jobs

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga