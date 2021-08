Esta técnica vai te ajudar a saber a hora de comprar ou vender uma ação

Muitos fatores interferem na precificação do papel de uma companhia na bolsa de valores. Por isso, é importante saber quais são os indicadores que podem revelar possíveis ganhos ou prejuízos que uma ação poderá ter no curto, médio e longo prazo.

É comum ver as ações subindo ou caindo devido a notícias sobre aquisições, vendas, fusões, entre outras movimentações no mercado. Mas existem maneiras de descobrir se uma empresa vale a pena e se os seus papéis na bolsa de valores estão com um preço considerado justo. Entre elas está o valuation.

O termo em inglês significa “processo de avaliação” de uma empresa. Sua função é tentar medir o valor de uma companhia para saber se o preço que está sendo pago por ela é justo e, com isso, avaliar a compra ou venda dos papéis na bolsa.

No valuation, por meio de processos quantitativos, os especialistas conseguem analisar a situação financeira e saber, consequentemente, quais as perspectivas de crescimento de um determinado negócio. Apesar do termo parecer complicado, ele não é um bicho de sete cabeças e pode ser ensinado em cursos e MBAs específicos.

Quem pode se beneficiar do valuation?

É imprescindível que o profissional ou o investidor estude a empresa a fundo para entender suas operações, já que ele irá estimar fluxos de caixas futuros, a partir de premissas que a própria companhia divulga e de seus princípios em conhecer o setor que ela atua e a forma como opera. A analista de investimentos do BTG Pactual digital, Juliana Machado, explica a importância de saber fazer o valuation de uma companhia.

“Ao conseguir medir o valor de sua companhia, você consegue chegar a uma resposta, se deve comprar ou vender e encontrar oportunidades melhores. Ao fazer o valuation, você identifica distorções para cima ou para baixo e define se o mercado está subestimando ou supervalorizando o valor de uma companhia”, afirma.

Mas o valuation não é só para quem é investidor ou analista. Ele também serve para os donos e sócios de empresas estimarem o real valor de seus negócios. Caso isso não seja feito, no longo prazo pode trazer grandes prejuízos, dificultando a tomada de decisões importantes, principalmente relacionadas às questões de venda e fusão.

Segundo a analista do BTG, a forma mais eficiente de se calcular o valor de uma empresa é por meio do fluxo de caixa descontado, chamado também de FCD.

“Você vai estimar esses fluxos de caixa futuros e trazer eles ao valor presente, por meio do uso de uma taxa de desconto”, explica. “Isso significa que é preciso considerar o preço do dinheiro no tempo, que é uma taxa de juros. Então para saber quanto o fluxo de caixa do futuro vale agora, você precisa fazer essa conta para trazer ele para valor presente, descontando o fluxo de caixa por uma taxa de juros.”

“Isso porque a ação incorpora as perspectivas que os agentes têm para aquela empresa. Se eu acredito que a companhia vai continuar entregando resultados favoráveis, tenho que ter aquela ação porque ela vai representar uma oportunidade de valorização”, explica.

Existem outras formas de se calcular o valuation também, como a metodologia de múltiplos de mercado e a de valor patrimonial. Todas elas utilizam modelos diferentes de cálculos, porém com a mesma finalidade.

MBA em Valuation

