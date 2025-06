Esta mulher 'previu' o boom da IA e criou empresa de US$ 500 milhões: 'Era claro e ninguém percebia'

Por vezes, Lin Qiao viu de perto como novas tecnologias transformam mercados inteiros. Desde 2005, ela passou por IBM, LinkedIn e Meta, sempre como engenheira de softwares. Em cada empresa, ela testemunhou uma revolução.

Primeiro, a computação em nuvem; depois, a democratização dos smartphones – e, quando chegou na Meta, em 2015, a explosão de conteúdo gerado por IA estava ultrapassando a capacidade de armazenamento e processamento da empresa. A inteligência artificial estava presente em videoconferências, mecanismos de SEO (search engine optimization) e também já criava conteúdo por si só, além de potencializar a criação de conteúdo de pessoas.

"Ficou claro para mim que a inteligência artificial seria o motor da nova geração da tecnologia," disse Qiao, à Entrepreneur Magazine. "A IA estava presente em diversos lugares, mas ninguém percebia."

Antes do ChatGPT

Em outubro de 2022, um mês antes do lançamento do ChatGPT, Qiao percebeu uma mudança: a IA havia furado a bolha. Dentro da Meta, ela viu que houve uma explosão em novas automações criadas para aumento de produtividade e otimização na tomada de decisão.

"As pessoas estavam começando a conhecer o poder da tecnologia e começaram a tentar criar novidades," conta.

Percebendo essa oportunidade, Qiao fundou a Fireworks AI com o objetivo de fornecer um sistema personalizável para empresas explorarem o potencial da IA. A empresa começou ajudando seus clientes a construírem produtos de IA generativa por meio de prompts simples, mas hoje já oferece maneiras de construção mais complexas.

A plataforma da empresa permite desde a criação de assistentes jurídicos até ferramentas para aprendizado de idiomas e design gráfico.

Crescimento instantâneo

Em apenas um ano, o número de usuários na plataforma saltou de 12 mil para 23 mil, impulsionado pelo lançamento de um sistema de autoatendimento que eliminou barreiras de entrada para novos clientes.

Além disso, a Fireworks AI captou US$ 55 milhões em uma nova rodada de investimento, elevando sua avaliação para US$ 552 milhões.

A velocidade com que a IA generativa está sendo adotada no mercado não apenas criou oportunidades, mas também um senso de urgência entre as empresas. Para muitas delas, a hesitação em adotar a tecnologia pode significar perder competitividade.

Como Qiao destaca, há um medo coletivo sobre o impacto da IA na sociedade, mas, ao mesmo tempo, uma corrida para implementá-la antes que os concorrentes avancem.

