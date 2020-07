Esta lição vai ajudar com as maiores dificuldades de pronúncia em inglês

Antes de começar a falar sobre essas dificuldadesdo brasileiro com a pronúncia do inglês, é importante esclarecer as diferenças entre sotaque (accent), pronúncia (pronunciation) e entonação (intonation).

Sotaque tem a ver com os traços culturais que revelam o país ou região de origem da pessoa. O sotaque é um elemento intrínseco ao idioma. No caso do inglês, existem os sotaques americano, britânico, australiano etc. Mesmo dentro dos países, há diferentes sotaques, veja o caso do Brasil, de dimensões tão grandes quanto às dos EUA, nós temos os sotaques do paulista, gaúcho, carioca e baiano, só para mencionar alguns.

Pronúncia envolve aspectos fonéticos da própria língua, não sendo flexível. Em sendo uma estrutura mais rígida, mesmo com a variação dos sotaques, deve ser preservada para não se tornar um erro.

Para aprender as diferenças e sutilezas entre os diferentes sons, é importante estudar o alfabeto fonético que é diferente do alfabeto. Abaixo, você tem todos os sons de vogais em inglês do número 1 ao 20. Depois, do 21 ao 44 são as consoantes.

Entonação envolve a ascensão e queda do tom de voz ao falarmos as frases completas. A entonação incorreta pode alterar o significado de uma frase ou soar muito estranho para falantes nativos. Quando não diminuímos e aumentamos nosso tom de voz ao falar soaríamos como uma máquina. A entonação dá vida às palavras. Fundamental na transmissão de emoções e sentimentos.

Ao estudar pronúncia, a ideia não é que o aluno fale como um nativo da língua inglesa, mas que a pronúncia não seja um entrave na comunicação. Além disso, uma pronúncia com menos interferência da nossa língua materna aumenta a capacidade de compreensão oral.

Abaixo, listei alguns exemplos de palavras foneticamente parecidas que são normalmente confundidas pelos alunos:

Course (curso) Curse (blasfemar) Difficult (difícil) Difficulty (dificuldade) Word (palavra) World (mundo) Sheep (ovelha) Ship (navio) Hope (esperança) Rope (corda) Export (exportar) Sport (esporte) Personal (pessoal) Personnel (Força de trabalho, time, equipe) Feel (sentir) Fill (preencher) Simple (simples) Sample (amostra) Doctor (doutor) Daughter (filha) Nice (legal) Niece (sobrinha) Law (lei) Low (baixo) Of (de) Off (fora) Them (deles, delas) Then (então) X Than (do que) Staff (time, funcionários) Stuff (coisa) Police (polícia) Policy (política referente a regras) Hard (difícil) Heard (passado e particípio do verbo ouvir) Chair (cadeira) Share (dividir) Man (homem) Main (principal) Tough (difícil, duro) Though (embora, todavia) X Thought (passado e particípio do verbo pensar)

Dicas importantes para todo brasileiro que está aprendendo ou já fala inglês:

1) Verbos regulares no passado:

A) Som ED = T para verbos terminados em SH, P, KE, K, CE, SS, SE, como: finished, stopped, liked, reduced, missed, worked, Increased, produced, replaced, asked, developed

B) Som ED = ID para verbos terminados em D, DE, DY, T, como: waited, studied, mended, started, expected, divided, inspected, expanded, wasted, generated

C) Som ED = D para verbos terminados em todas as outras possibilidades, como called, programmed, returned, determined, named, mentioned, traveled, failed, delivered, obtained, injured, specialized, refused, prepared, failed

2) Variações do som da consoante S:

Principalmente quando está entre vogais. Em inglês não aplicamos necessariamente a mesma regra do português. Pode ter o som de SS (case / basic / crisis / basis). Outras possibilidades: Z (results) e J (usual / usually / occasionally).

3) Som do L no meio ou final de palavras: all / always / people / small / call x cow. Aluno tem a tendência de pronunciar o L como U em português, o que não pode ocorrer em inglês.

4) Palavras terminadas em Y, como em: have X heavy / difficult X difficulty / trend X trendy

5) Diferença entre: H (hope / hat / hole) X R (rope / rat / role).

6) Palavras terminadas com consoantes como T, D, N, G, P e K. Muitos alunos têm a tendência típica brasileira de colocar a vogal E no final da palavra (vogal intrusa). Exemplos: talk / good / bad / but / right / meet / eight / and / help / learn.

7) Variações da letra X (example / anxiety / executive X explain / anxious). Diferenciar o X do som do S: expand X spend / export X sport.

8) Encontro vocálico AU: Australia / because / fault / author / authentic

9) Variações fonéticas da letra U (schedule / put / culture / production X produce / result / consulting / business).

10) Encontro consonantal CT. Exemplos: practice / objective / activity.

11) Palavras terminadas com o sufixo URE: future / feature / nature.

12) Palavras terminadas com o sufixo OUS, como: nervous / various / famous.

13) Palavras terminadas com o sufixo TION/ SION, como: intention / satisfaction / comprehension / correction.

14) TH pode ser sonoro (com vibração de acordes vocais) ou áfono (sem vibração de acordes vocais). Exemplos:

VOICED: Though, There,Them, Netherlands, They, Southern, Gather.

VOICELESS: think / thought, Thorough, therapeutic, Health, Thing, South, Thirty, Through, Empathy

A maneira mais fácil de perceber a diferença é colocar os dedos na garganta e ver se consegue sentir vibrações.

Para checar a pronúncia tanto em sotaque britânico quanto americano e conferir significados de todas as palavras acima, baixe o App The Free Dictionary ou acesse o portal http://www.thefreedictionary.com .

Com foco e disciplina para o estudo, os resultados positivos surgirão! Bom estudo!

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes. Quer falar comigo? https://www.linkedin.com/in/ligiavelozocrispino/

Meu e-mail é ligia@companhiadeidiomas.com.br e Skype ligiavelozo.