Está infeliz com o trabalho? Conheça a carreira que paga R$ 20 mil por mês

Você se sente feliz com o trabalho que exerce hoje? Se respondeu negativamente a essa pergunta, não se preocupe, não está sozinho. De acordo com a CNN Brasil, 75% dos profissionais no mundo todo têm o mesmo sentimento.

Infelizmente é muito comum encontrar profissionais que não se identificam com a carreira escolhida. Uma falta de sintonia com a vida e os gostos pessoais, uma remuneração nada atrativa, e pouca perspectiva de crescimento costumam estar entre os fatores que levam a essa insatisfação.

Não gostar do próprio trabalho não é um erro do profissional. Mas o problema nasce quando o trabalhador percebe essa insatisfação e, mesmo assim, não age para mudar de emprego ou melhorar os pontos que incomodam em sua carreira.

Em alguns casos, a melhor alternativa é ir em busca de uma nova profissão. Muitas pessoas acreditam que já passaram da idade para terem uma transição profissional, mas vários famosos servem de exemplo quando se trata de arriscar uma nova posição na casa dos 30 anos.

Esse é o caso, por exemplo, de:

Brad Pitt , o ator que antes da fama já trabalhou como motorista de limusines;

Ellen DeGeneres , a apresentadora que começou sua carreira em uma empresa de advocacia e em restaurantes;

Andrea Bocelli , o cantor que se formou em direito e trabalhou como advogado até seus 34 anos.

É claro que cada pessoa tem sua própria história. Mas a ideia é apenas mostrar que, se essas celebridades tivessem continuado paralisadas nos empregos dos quais elas não gostavam, não teriam obtido o sucesso que conquistaram.

Mas, afinal, como escolher uma profissão para tentar uma nova carreira? Depois de identificar a insatisfação com o seu trabalho atual, o próximo passo deve ser pesquisar novas áreas de emprego.

A seguir, vou te apresentar um trabalho que une alguns dos principais requisitos quando o assunto é a profissão dos sonhos:

Salário acima da média (R$ 20 mil para iniciantes) ;

Vagas de sobra no mercado;

Cargo em um dos setores de maior destaque da economia brasileira.

A profissão ideal para quem busca uma transição de carreira e quer receber bons salários em um emprego de destaque

Um dos principais motivos para os profissionais não estarem felizes em suas posições atuais é o salário. Segundo o Glassdoor, 58% dos profissionais acreditam que a remuneração atual não é suficiente para as atividades exercidas.

Mas se você faz parte desse grupo, vai gostar de saber o salário de um trabalho específico que tem sido cada vez mais procurado pelas empresas. Veja:

As três primeiras colunas salariais se referem às remunerações desses profissionais em São Paulo. As três últimas, em Belo Horizonte. Como mostra a imagem, extraída do Guia Salarial Robert Half 2023, os salários dessa profissão variam entre R$ 20.700 e R$ 37.850.

O menor valor, de R$ 20.700, é o ganho médio mensal de uma pessoa com poucos conhecimentos nessa carreira, que ainda está em processo de desenvolvimento das habilidades. Ou seja, é possível que este seja o seu salário inicial caso dê uma virada na sua carreira e migre para essa profissão.

Mesmo essa sendo uma remuneração mensal muito acima da média do brasileiro, que recebe cerca de R$ 1.898 como CLT, os ganhos dessa profissão não param por aí.

De acordo com o Glassdoor, pessoas que trabalham nessa posição podem receber, além do salário mensal, um valor anual de bônus e participação nos lucros que pode chegar, em média, a R$ 74 mil.

Quer saber qual é esse emprego atrativo? Estou falando da carreira de gestor de investimentos, uma profissão em alta no mercado de trabalho que paga salários “gordos” para iniciantes, e está sendo altamente requisitada por grandes empresas brasileiras.

Caso nunca tenha ouvido falar nessa posição, explico: o gestor de investimentos é responsável por tomar as melhores decisões para fazer render o patrimônio de terceiros.

Se você tem interesse em mudar de profissão e está em busca de uma carreira que aceita pessoas de qualquer área, hoje é o seu dia de sorte. Há uma formação com vagas abertas neste exato momento para se tornar um gestor de investimentos.

A FAAP, uma das instituições de ensino mais conhecidas do Brasil, e a Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do país, querem treinar novas pessoas para a área de gestão de investimentos.

As duas empresas prepararam uma capacitação para quem quer mudar de carreira e ingressar no mercado financeiro, mesmo que esteja começando do zero no mundo dos investimentos.

Para que você possa conhecer essa profissão e ver se é uma carreira que você se identifica, a FAAP e a Empiricus Research estão liberando 4 aulas inaugurais dessa formação de forma 100% gratuita.

Depois de assisti-las, você pode decidir se faz sentido trocar o seu emprego atual por esse trabalho que paga R$ 20 mil para iniciantes. Veja como acessar as aulas clicando no botão abaixo:

Qualquer pessoa pode ingressar na profissão que paga entre R$ 20 mil e R$ 37 mil? Veja o que é necessário

Como dito anteriormente, esta é uma profissão que tem vagas de sobra no mercado. Isso porque as instituições financeiras estão percebendo cada vez mais a importância do gestor de investimentos.

Com a quantidade de investidores brasileiros crescendo todos os anos, o gestor se torna indispensável para ajudar a cuidar do dinheiro dessas pessoas.

Não é à toa que, quando o cargo de gestor de investimentos é buscado na Catho – um dos principais sites de vagas de emprego –, aparecem mais de mil resultados para a busca:

Oportunidades de emprego nessa área não faltam, mas será que qualquer pessoa pode começar uma carreira de gestão de investimentos?

Não importa se você for um vendedor, médico, advogado, policial, pesquisador, ou tiver qualquer outro emprego. Migrar para a profissão de gestor de investimentos é possível para todas as pessoas que tenham ensino superior completo, independente de qual seja o curso.

Isso também significa que a falta de conhecimento sobre o mercado financeiro não é um impeditivo para quem quer trabalhar em uma das profissões mais promissoras de 2023.

É claro que não necessariamente todo mundo se tornará um gestor do dia para a noite, mas os conteúdos oferecidos dão a capacidade necessária para trabalhar na equipe de gestão de grandes instituições financeiras. Assim, é possível desenvolver na prática o que foi aprendido.

Porém, o processo é menos complexo do que a maioria das pessoas imagina. Mesmo para quem não sabe nada sobre essa área, é possível começar a trabalhar nessa posição em cerca de 12 meses de estudo.

Em comparação a outras profissões, esse prazo é extremamente curto. Um médico, por exemplo, leva em média 8 anos para iniciar sua carreira.

Embora o período de preparo seja bem menor que em outros empregos, ainda assim é necessário adquirir alguns conhecimentos para trabalhar como gestor de investimentos.

O mercado financeiro tem vários conceitos e estratégias que precisam ser dominados por quem atua nessa área. Foi pensando em auxiliar pessoas frustradas com seus empregos atuais, em busca de uma nova colocação profissional e interessadas em conhecer o mundo das finanças, que a Empiricus e a FAAP decidiram criar esta formação.

Ela pode ser a virada de chave para ingressar em um dos setores de maior destaque da economia brasileira. Se você quer ter um “gostinho” dessa oportunidade, mesmo que ainda não saiba nada de investimentos, te convido para assistir as 4 aulas inaugurais gratuitas.

Esses primeiros conteúdos foram liberados sem cobrar nada para dar um “empurrão” e te encorajar a se livrar de um emprego o qual você não gosta.

Não é só gestor de investimentos: esta formação pode abrir portas para pelo menos outras 3 profissões no mercado financeiro

A Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do país, tem uma área de educação que é referência para quem quer se especializar em temas do mercado financeiro.

A empresa fechou uma parceria com a FAAP, uma das instituições de ensino mais conhecidas do Brasil, para ajudar pessoas de todo o país interessadas em se capacitar para atuar com investimentos.

Juntas, as duas companhias oferecerão um curso de capacitação com duração de 1 ano para quem quer se tornar um bom gestor de investimentos.

Mas embora a profissão de gestor seja para lá de atrativa com seus salários de mais de R$ 20 mil para iniciantes, bônus altíssimos e vagas de sobra, a formação criada pelas duas empresas abre outras portas além desse emprego.

Com o conhecimento adquirido em mãos, é possível atuar em diferentes trabalhos além da gestão de investimentos, por exemplo:

Consultor financeiro – salário médio de R$ 7.800;

Analista de ações – salário médio de R$ 10.100;

Relação com investidores – salário médio de R$ 6.300.

Portanto, há uma série de possibilidades para você que quer se aventurar em uma nova profissão, todas com salários bem atrativos e benefícios invejáveis oferecidos por empresas do mercado financeiro.

Se você se interessou em mudar de carreira e conhecer um pouco mais sobre a formação essencial para quem quer ganhar até 5 dígitos todos os meses, só precisa acessar este link e se inscrever gratuitamente nas aulas inaugurais.

E não pense que porque as aulas inaugurais são gratuitas, que elas não tarzem conteúdo relevante. Para ter ideia dos insights que esses conteúdos podem te gerar, veja o tema de duas dessas 4 aulas (o programa de todas as aulas da formação pode ser liberado aqui):

O dia a dia do gestor de fundos;

As competências essenciais do profissional mais caro do mercado.

Com essas informações em mãos, é possível tomar uma decisão muito mais assertiva sobre ingressar nessa carreira.

E mesmo para quem não tem conhecimento algum sobre o mercado financeiro, esse curso pode ser um primeiro passo. Nele, são oferecidas diversas aulas de conteúdos básicos para aqueles que querem começar do zero sem qualquer dificuldade.

Libere as 4 aulas inaugurais gratuitas e receba mais informações sobre essa profissão que pode ser a sua nova carreira em breve:

