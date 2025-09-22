Esta frase de 6 palavras pode ajudar seus funcionários a se tornarem melhores versões de si mesmos

Justin Bariso, especialista em inteligência emocional, vem chamando atenção com uma abordagem simples, mas extremamente eficaz para quem lidera equipes. De acordo com ele, o hábito de elogiar atitudes positivas, de forma direta e sincera, pode transformar o ambiente de trabalho.

Bariso atua com executivos e gestores ao redor do mundo e afirma que muitos líderes subestimam o impacto de reconhecer o que seus colaboradores fazem de bom. “As pessoas anseiam por reconhecimento”, afirmou o especialista para Inc Magazine.

Segurança psicológica começa na fala do líder

Mais do que uma questão de simpatia ou gentileza, dar feedback positivo é, segundo Bariso, uma ferramenta de gestão poderosa.

O simples ato de verbalizar o que está indo bem, segundo ele, ajuda a construir segurança psicológica. Ou seja: um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para falar, errar, propor ideias e discordar. Esse tipo de clima organizacional não é apenas “agradável”, mas essencial para resultados.

Um estudo conduzido pelo Google identificou que a segurança psicológica é o fator número um em equipes de alta performance.

A frase que resume tudo

Para facilitar a prática no dia a dia, Bariso criou uma máxima de seis palavras que resume sua abordagem.

“Veja algo bom, diga algo bom.”

A lógica é: se você percebeu algo positivo (um comportamento, uma atitude, um resultado) fale, diga e reconheça. Ele diz que essa fala simples reforça o que está funcionando e mostra à equipe que seu esforço está sendo visto.

Um novo tipo de liderança

Adotar esse tipo de comportamento transforma a imagem do líder dentro da equipe. Ele deixa de ser apenas alguém que cobra resultados e passa a ser visto como alguém que apoia, orienta e acompanha de perto.

Bariso recomenda que essa pequena frase esteja visível no ambiente de trabalho. Mas o mais importante é colocá-la em prática. Liderança começa no comportamento, e a forma como o líder se comunica com o time pode ser o que define o sucesso — ou o fracasso — de toda a equipe.

