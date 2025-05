Ela viralizou por sugerir que as pessoas sejam "profissionalmente maldosas" no trabalho Coach incentiva profissionais a adotarem uma postura mais assertiva no trabalho — atitude que pode ser decisiva para quem busca liderar com mais clareza, proteger seus limites e crescer profissionalmente

Em Rezkalla, coach de carreira, defende que ser "profissionalmente má" não é ser rude, mas saber se posicionar com firmeza e clareza no ambiente de trabalho (Instagram/Arquivo Pessoal)