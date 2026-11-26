Em um mercado de trabalho no qual atrair e reter profissionais se tornou um dos maiores desafios das empresas, oferecer um bom salário já não é suficiente. Benefícios que aliviam o orçamento familiar, cuidados com a saúde e oportunidades reais de crescimento profissional passaram a fazer parte da estratégia de retenção de talentos.

Na Toledo do Brasil, fabricante de sistemas de pesagem que completa 70 anos em 2026, essa estratégia inclui um benefício pouco comum: o reembolso de 100% dos medicamentos prescritos aos funcionários, mediante apresentação da receita e do comprovante de pagamento.

A companhia também oferece plano de saúde sem custo para os funcionários, atendimento com médico da família, fisioterapia nas instalações da empresa, assistência social e apoio psicológico.

"Qualquer remédio que você precise tomar é 100% reembolsado, desde que você tenha a receita e o comprovante de pagamento. Então, os colaboradores não gastam nada com remédios que precisem tomar", afirma Marco Antonio de Moraes Dalostto, diretor de Pessoas e Cultura da Toledo do Brasil.

A política de benefícios é uma das iniciativas que colocaram a companhia entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Mas o cuidado com os funcionários vai além dos benefícios tradicionais. Na Toledo, quase todos os profissionais que ocupam posições de liderança começaram suas carreiras em outros cargos dentro da própria organização.

Dos 171 líderes, 169 vieram da base

A valorização dos talentos internos é uma das características mais marcantes da cultura da Toledo do Brasil.

Dos 171 profissionais que ocupam posições de liderança na companhia, 169 foram promovidos internamente. Apenas dois vieram do mercado para assumir cargos de gestão.

"O Toledo tem muito isso. Para você ter uma ideia, nós temos 171 líderes hoje aqui. Dos 171 líderes, apenas dois não vieram da base", afirma Dalostto.

Segundo o executivo, essa característica está presente em todos os níveis hierárquicos, desde a primeira supervisão até a vice-presidência.

A própria trajetória do diretor de Pessoas e Cultura ajuda a explicar essa política.

Dalostto entrou na Toledo aos 17 anos, em seu primeiro emprego. Em janeiro de 2027, completará 27 anos de companhia.

Formado em design e música, com dois MBAs e um mestrado na área de pessoas, começou sua carreira na fábrica, onde passou por atividades de montagem e inspeção de produtos. Também trabalhou na engenharia antes de migrar para a área de serviços, na qual permaneceu por aproximadamente duas décadas.

Há cerca de quatro anos, recebeu o convite para assumir a diretoria de Pessoas e Cultura, uma mudança que não estava nos seus planos.

"Eu confesso que não era o que eu imaginava. Quando ele me convidou, disse que achava que eu levava jeito. E eu confesso que gosto hoje bastante, gosto mais do que eu fazia antes, inclusive", afirma.

O executivo brinca que, por ter construído toda a carreira na mesma organização, não sabe o que é procurar emprego.

Sua trajetória está longe de ser uma exceção. Segundo ele, a companhia reúne profissionais com 20, 25 e 30 anos de casa. Uma funcionária de sua equipe completará 50 anos de empresa em dezembro.

Para reconhecer essas trajetórias, a Toledo realiza homenagens na festa de fim de ano, com medalhas e premiações por tempo de serviço, incluindo marcos de cinco, dez, 15, 20 e 25 anos.

Plano de saúde gratuito e medicamentos reembolsados

Um dos principais diferenciais da Toledo está na estrutura de saúde oferecida aos funcionários.

O programa Cuidar reúne iniciativas organizadas em três pilares: cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar com consciência.

No primeiro, a empresa oferece acompanhamento ergonômico, ginástica laboral e fisioterapia nas próprias instalações, com atendimento diário e em tempo integral.

"Eu tenho fisioterapia aqui dentro em tempo integral, todos os dias. Então, o colaborador não precisa ir a uma fisioterapia fora, pode fazer aqui", afirma o diretor.

O segundo pilar está relacionado à saúde mental. Os funcionários têm acesso a atendimento psicológico remoto, assistência social e acompanhamento de um médico da família, além dos serviços de medicina ocupacional.

A estrutura permite que os profissionais recebam encaminhamento e acompanhamento integrado, sem custos adicionais pelos serviços mencionados.

"Eu tenho assistente social da empresa, tenho médico da família aqui. Então, além do meu médico ocupacional, tenho médico da família também, que atende os colaboradores", diz.

Já o terceiro pilar busca conscientizar os funcionários sobre o uso dos recursos de saúde, especialmente diante do aumento dos custos dos planos médicos.

Segundo Dalostto, o benefício é oferecido sem mensalidade para os funcionários, incluindo aqueles que ocupam funções operacionais.

"Hoje, o ajudante da fábrica tem um convênio da Bradesco num plano bem bacana, onde ele não gasta nada para ter esse plano", afirma.

Embora existam algumas diferenças nos planos destinados à diretoria, o executivo diz que a maior parte dos funcionários tem acesso a uma cobertura de qualidade sem custo.

"Eu não faço muita distinção. Tenho alguns planos para a diretoria, alguma coisa diferente, mas, no geral, a massa toda da empresa tem um plano bastante legal, sem custo nenhum."

Licença-maternidade de seis meses e apoio às famílias

A Toledo também participa do programa Empresa Cidadã, que permite ampliar os períodos de licença parental.

As funcionárias têm direito a seis meses de licença-maternidade, enquanto os pais contam com licença-paternidade estendida.

Segundo Dalostto, a companhia procura oferecer segurança às profissionais durante a gravidez e no retorno ao trabalho.

"As mulheres grávidas saem com tranquilidade, voltam. Eu não tenho índice aqui de mulher grávida que retorna e é mandada embora. Isso não acontece", afirma.

O apoio aos funcionários também se estende a situações de dificuldades pessoais, familiares e financeiras.

O executivo afirma que a companhia busca compreender circunstâncias excepcionais e, quando necessário, oferece suporte financeiro ou flexibilidade temporária para que o profissional consiga resolver problemas de saúde na família.

"Existe toda uma compreensão, existe um trabalho de ajudar. Claro que isso tem limite, mas acho que aqui é muito mais acolhedor. A gente ajuda, até financeiramente muitas vezes", diz.

Trabalho presencial, mas com flexibilidade em situações especiais

Ao contrário de empresas que adotaram modelos híbridos ou remotos como política geral, a Toledo mantém o trabalho presencial como principal formato de atuação.

A companhia, no entanto, flexibilizou essa política em algumas áreas, como tecnologia da informação e engenharia, para conseguir atrair profissionais.

"TI e engenharia a gente precisou flexibilizar um pouco, senão não consigo contratar", afirma Dalostto.

Também existem exceções para funcionários que enfrentam problemas pessoais ou precisam cuidar de familiares.

"Tem uma política aqui de não ter home office. Mas quantas pessoas hoje não estão em casa porque, eventualmente, alguém da família está com problema de saúde? Então, vai lá, cuida, faz o que você precisa e volta para cá", afirma.

Para tornar o ambiente presencial mais agradável, a empresa investe na manutenção das instalações, modernização de escritórios, áreas verdes, espaços de descompressão e copas nos diferentes andares.

A qualidade da alimentação também é uma prioridade. Na matriz de São Bernardo do Campo, os funcionários contam com refeitório próprio.

"Você vai comer aqui todo dia. Então a gente quer que a comida seja de qualidade, com bastante opção. Não é aquela comidinha mais ou menos, é uma comida muito boa", diz o executivo.

Jornada de trabalho de 41,5 horas na fábrica

A jornada de trabalho também apresenta diferenças em relação ao limite tradicional de 44 horas semanais.

Segundo Dalostto, os funcionários da fábrica trabalham 41 horas e meia por semana, enquanto os profissionais dos escritórios cumprem 42 horas semanais.

Essas jornadas são praticadas há mais de 20 anos.

"Eu já não tenho 44 horas aqui, por exemplo. A minha fábrica tem 41 horas e meia já há mais de 20 anos. Meu escritório tem 42 horas também há mais de 20 anos", afirma.

A principal exceção está entre os técnicos de campo, que ainda cumprem jornadas de 44 horas semanais.

A companhia não utiliza a escala 6x1 como modelo predominante de trabalho, embora o executivo mencione sua existência em algumas atividades de apoio, como portaria.

Para Dalostto, eventuais mudanças nas regras de jornada representam um desafio principalmente financeiro, com possíveis impactos sobre o custo da hora trabalhada, as horas extras e o descanso semanal remunerado.

O executivo afirma que mantém conversas com representantes sindicais para avaliar os possíveis efeitos das mudanças e adequar a empresa às regras aplicáveis.

Festival de música reúne funcionários em bandas

Entre as iniciativas de integração, uma das mais diferentes acontece fora do ambiente de trabalho.

Desde 2014, a Toledo realiza anualmente um festival de música no qual os próprios funcionários formam bandas e se apresentam para colegas, familiares e convidados.

A empresa reserva uma casa de eventos e oferece aos participantes uma quantia para alimentação e bebidas.

Na edição de 2026, o festival aconteceu no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, com apresentações que começaram às 19h de uma sexta-feira e terminaram às 4h da manhã.

"A gente tem todo ano, desde 2014, o Festival de Música da Toledo. Os colaboradores que tocam se organizam em bandas, a Toledo reserva uma balada e os colaboradores podem ir, levar acompanhantes e convidados", afirma Dalostto.

O diretor, que também é músico e toca contrabaixo, considera o festival uma das iniciativas mais particulares da companhia.

Uma empresa de 70 anos que busca faturar R$ 1 bilhão

Fundada há sete décadas, a Toledo do Brasil nasceu com uma atuação essencialmente metalúrgica, mas vem ampliando sua presença no desenvolvimento de tecnologias, softwares e sistemas de pesagem.

"Cada vez mais a gente é menos metalúrgica e mais uma empresa de tecnologia. Porque a gente faz balanças, sim, mas cada vez mais faz software. A gente trabalha mais a informação de peso do que propriamente as balanças", afirma o executivo.

Atualmente, a companhia tem quase 2 mil funcionários, uma matriz em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e 25 filiais espalhadas pelo Brasil.

Seus produtos são utilizados em diferentes etapas das cadeias produtivas, desde laboratórios farmacêuticos que precisam pesar pequenas quantidades de substâncias até sistemas capazes de medir o peso de trens em movimento.

A empresa também atua em supermercados, fazendas, portos, siderúrgicas e indústrias de diferentes segmentos.

O negócio está organizado em três frentes: indústria, varejo e serviços. Esta última concentra aproximadamente metade dos funcionários, responsáveis principalmente pela manutenção dos equipamentos.

A meta da Toledo é alcançar R$ 1 bilhão de faturamento em 2026, marca que ainda não havia sido atingida até a entrevista.

"Se tudo caminhar bem, a gente chega a um bilhão este ano. Ainda não chegamos nessa marca, a gente vem buscando essa marca", afirma Dalostto.

O desafio de reter talentos e formar novos líderes

Apesar da longa permanência de muitos profissionais, a Toledo enfrenta desafios comuns a outras organizações brasileiras: a dificuldade de contratar, engajar e reter funcionários, especialmente entre as novas gerações.

Para Dalostto, uma das prioridades da área de Pessoas e Cultura é preparar os líderes mais experientes para lidar com expectativas diferentes sobre carreira, gestão e ambiente de trabalho.

"Eu tenho muita demanda diária de dificuldade de lidar, de conseguir engajar o time, de conseguir fazer o time ser produtivo", afirma.

O desafio ganha relevância em uma organização na qual quase todos os gestores construíram suas carreiras internamente e muitos acumulam décadas de experiência.

O diretor reconhece que os modelos tradicionais de liderança também apresentavam problemas e que é necessário encontrar um equilíbrio entre as exigências do negócio e as novas expectativas dos funcionários.

Para isso, a empresa promove encontros e conversas com os gestores sobre os desafios contemporâneos da liderança.

Outro ponto de atenção está no aumento dos custos assistenciais, especialmente dos planos de saúde.

"O reajuste do convênio médico é extremamente acima da inflação e você não consegue ver uma saída para fazer essa conta fechar", afirma.

O desafio, segundo ele, é preservar a qualidade dos benefícios sem comprometer a sustentabilidade financeira da companhia.

"Manter um convênio com uma qualidade boa, mas fazer isso caber dentro do bolso, é um grande desafio."

Para uma empresa que reúne profissionais com décadas de casa, a equação entre custos, benefícios e oportunidades de crescimento será decisiva para continuar atraindo talentos e mantendo os funcionários por muitos anos.