Esta é a dúvida de português que mais aterroriza as pessoas

Dia desses, tive a feliz ideia de escrever duas palavras: PREEXISTENTE e PREDETERMINADO. Essas talvez sejam as grafias que mais aterrorizem a mente de um escritor, em nossa Língua Portuguesa.

Repito: as únicas formas corretas são "preexistente" e "predeterminado".

Nesta coluna, separei alguns casos sobre hifenização.

O PREFIXO CO-

COPILOTO: é a assim a grafia correta. O prefixo “CO” aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por “o” ou “h”: coobrigação, coocupante, cooperar, coordenar, coerdeiro, coautor, cosseno, cotangente, coabitar, coabitante etc. Em resumo com o prefixo “co”, deve haver a união ao segundo elemento.

MAL E BEM PODEM SER PREFIXOS

As formações vocabulares com MAL- (caso esse elemento seja um prefixo) exigem hífen caso a palavra principal inicie-se por –vogal, -h, -l: mal-estar, mal-empregado, mal-humorado, mal-limpo.

Já as formações com BEM- exigem hífen caso a palavra principal inicie-se por –vogal, -h, -m e casos consolidados à parte: bem-estar, bem-humorado, bem-mandado, bem-vindo.

HÍFEN E COMPOSTOS

Em acordo às vigentes normas ortográficas, o hífen nos compostos com conectivos, por exemplo, só deveria existir em termos que façam referência à Botânica ou à Zoologia: tigre-de-bengala, canário-da-terra, copo-de-leite, comigo-ninguém-pode e tantos outros termos.

Apesar disso, inexplicavelmente continuam com hífen: pé-de-meia, água-de-colônia.

O princípio ortográfico é banir o uso de hífen em compostos que não se refiram à botânica ou à zoologia: mão de obra, fim de semana, pôr do sol, pé de moleque.

Como usuário da Língua Portuguesa, é bom conhecer a regra, mas ficar atento a possíveis casos extraordinários, com a pesquisa no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (disponível na página eletrônica da Academia Brasileira de Letras).

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS