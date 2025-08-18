Está com dificuldades de melhorar seus prompts no ChatGPT? Essas 4 dicas podem te ajudar nisso

O WhatsApp é hoje a plataforma digital mais usada pelos brasileiros: 93% da população conectada está no aplicativo.

Com a chegada do Meta AI ao Brasil, um passo estratégico foi dado para a empresa de Mark Zuckerberg, que pretende transformar o assistente em “o mais utilizado do mundo”. Globalmente, já são 500 milhões de usuários.

Assim como outras ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT e Gemini, a eficácia do Meta AI depende diretamente da qualidade do prompt escrito pelo usuário.

Em outras palavras, quanto mais claro, detalhado e objetivo for o comando, maior será a precisão da resposta. A seguir, confira as 4 dicas para escrever prompts melhores. As informações foram retiradas da Forbes.

1. Adicione detalhes

Quanto mais informações você fornecer, mais refinado será o resultado. O prompt pode ter até 150 palavras, incluindo elementos como ambiente, objetos, cores e contexto.

Exemplo:

"Crie uma imagem de um café ao ar livre com mesas de madeira, pessoas conversando e flores de diversas cores ao fundo."

2. Expresse identidade e personalidade

Adicionar emoção ou contexto humano torna a criação mais autêntica e envolvente. Pequenos detalhes de personalidade ajudam a IA a entregar algo mais próximo da expectativa.

Exemplo:

"Imagine uma sala de estar com sofá branco e almofadas coloridas, piso de madeira, tapete redondo laranja, prateleiras com plantas e dois gatinhos rajados brincando no chão."

3. Considere cor, iluminação e textura

Definir estilo, paleta de cores e atmosfera desejada facilita a interpretação da IA e garante que a resposta se aproxime mais da ideia original.

Exemplo:

"Quero uma iluminação suave ao pôr do sol, com tons de rosa e laranja na cena."

4. Crie a cena com ações

Prompts que incluem ações específicas geram resultados mais criativos e dinâmicos. Em vez de apenas descrever um objeto, descreva-o em uso ou dentro de uma situação.

Exemplo:

"Imagine uma árvore de Natal decorada com enfeites vermelhos, brancos e verdes. Com cerca de 2 metros de altura, ela está no canto da sala de jantar, cercada por presentes cuidadosamente colocados embaixo."

