Esta certificação é exigida para mais de 500 vagas no mercado financeiro

Apesar da alta taxa de desemprego no Brasil - que atualmente ultrapassa os 11% e atinge 12 milhões de brasileiros - alguns setores do mercado de trabalho apresentaram um expressivo crescimento em 2021. O mercado financeiro é um deles.

A plataforma de recrutamento e seleção, Gupy, apontou que houve um crescimento de 466% nas vagas ofertadas em fintechs em 2021 na comparação com o mesmo período de 2020. As startups do sistema financeiro são um dos motivos que impulsionaram o crescimento do setor.

A mudança de foco dos tradicionais bancos para carteiras digitais e plataformas online de investimentos fez com que o mercado buscasse mais profissionais qualificados no setor financeiro. A busca por especialistas em investimentos, analistas e assistentes financeiros tem aumentado.

De acordo com a plataforma vagas.com, houve um crescimento de 17% na publicação de vagas para o setor entre janeiro e agosto de 2021, em comparação com o mesmo período de 2022. Em uma busca no LinkedIn e outras plataformas de recrutamento e seleção, é possível encontrar mais de 500 oportunidades. O ponto importante é que a grande maioria delas tem um requisito em comum para quem quer se candidatar: a certificação CEA. Saiba aqui como consegui-la.

Em alguns casos, a certificação é vista como uma exigência ainda mais importante do que a experiência prévia como assessor de investimentos.

A importância da certificação CEA

A CEA — Certificação ANBIMA de especialista em investimentos — é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos em diversas instituições financeiras no país. Emitida pela ANBIMA, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a CEA garante mais credibilidade àqueles que buscam oportunidades no setor.

Na prática, o profissional certificado CEA está apto a recomendar produtos de investimentos para diferentes perfis de investidores em diversos segmentos, além de poder atuar diretamente como gerente de contas prestando assessoria de investimento.

O que é preciso para ser um profissional certificado CEA?

Diferente de outras certificações do mercado, para que o candidato obtenha sua certificação CEA ele não necessariamente precisa ter experiência prévia em instituições financeiras ou possuir uma graduação. O único pré-requisito é ser aprovado no exame e ser maior de 18 anos.

A prova para obter a certificação CEA é aplicada durante o ano todo, e o candidato deve agendá-la no momento da inscrição, mediante pagamento da taxa no valor de R$899,00 definida pela ANBIMA. A prova é aplicada digitalmente: o candidato escolhe o dia, vai até o local indicado, e responde às questões pelo computador. São 70 questões que podem ser respondidas no período de 3h30. Para ser aprovado, o candidato precisa atingir pelo menos 70% de acertos.

Como estudar para a prova da CEA

Para ajudar aqueles que desejam fazer a prova em busca da certificação CEA, a EXAME fez uma parceria com Edgar Abreu, o maior especialista em certificações financeiras do mercado, e lançou um curso ensinando o conteúdo cobrado na prova e a forma como ele é aplicado no exame. O conteúdo é formado por mais de 200 vídeo aulas separadas em 7 módulos diferentes que ficam disponíveis para o aluno assistir quando e onde quiser. As aulas são estruturadas por professores altamente qualificados com o foco no conteúdo cobrado na prova.

Os módulos abordam temas como:

Sistema financeiro nacional

Códigos de Regulação da ANBIMA

Conceitos básicos de economia e finanças

Tipos de investimentos: renda fixa, variável, derivativos

Fundos de investimentos

Previdência

Estatística

Finanças comportamentais

Planejamento de investimento

No total, o curso ainda contempla 10 simulados da prova para o aluno treinar até o exame final.

Conheça o professor

Graduado em Matemática, Mestre em Economia e Especialista em Finanças, Edgar é pioneiro em cursos preparatórios para certificações financeiras, referência nacional em educação financeira e conhecido por sua didática.

Edgar fundou uma instituição de educação online (Cursos Edgar Abreu), com foco na qualificação de profissionais que buscam conhecimento e desenvolvimento na área de finanças.

