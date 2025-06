Esses são os quatro conselhos que Steve Jobs daria para jovens profissionais em início de carreira

Filho adotivo de operários e sem um diploma universitário, Steve Jobs parecia, à primeira vista, improvável protagonista de uma revolução tecnológica.

No entanto, construiu dois impérios — a Apple e a Pixar — e redefiniu os padrões da computação pessoal e do cinema de animação.

Em 2005, ao discursar na formatura da Universidade de Stanford, Jobs revelou os princípios que nortearam sua jornada e que seguem sendo preciosas direções para qualquer profissional em início de carreira.

1. Siga sua curiosidade e intuição

Jobs abandonou a faculdade formal, mas continuou frequentando apenas as aulas que realmente lhe despertavam interesse.

Foi assim que chegou ao curso de caligrafia, que anos depois inspiraria a revolução tipográfica do Macintosh.

“Se eu nunca tivesse entrado naquele simples curso na faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tamanhos de letras ou fontes proporcionalmente espaçadas.”

A curiosidade foi o gatilho que moldou uma das maiores inovações da história da computação.

2. Tenha fé de que tudo fará sentido no futuro

Mesmo sem saber onde suas decisões o levariam, Jobs confiou que os pontos se conectariam mais adiante.

“Você não pode conectar os pontos olhando para frente; você apenas pode conectá-los olhando para trás.”

Essa crença deu a ele segurança para tomar decisões difíceis em momentos de incerteza.

3. Não tenha medo de recomeçar

Ao ser demitido da Apple, Jobs viu o fracasso virar liberdade. Fundou a NeXT e a Pixar, reencontrou sua criatividade e, anos depois, voltou à Apple mais forte.

“Foi um remédio de gosto ruim, mas eu acredito que o paciente precisava dele.”

Recomeçar foi o que permitiu a ele evoluir e transformar novamente a indústria.

4. Encontre um trabalho que você ame

Para ele, a paixão pelo que fazia era o único motivo para continuar mesmo nos piores momentos.

“Continue procurando até você encontrar. Não sossegue.”

A busca pelo propósito era mais importante do que o sucesso imediato. Jobs acreditava que amar o que se faz é o único caminho para a excelência.

