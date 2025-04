Esses são os cinco maiores deslizes que comprometem a saúde financeira de uma empresa

Em tempos de incerteza econômica e competitividade acirrada, a gestão financeira eficiente é vital para a sobrevivência de qualquer negócio.

Ainda assim, muitos profissionais cometem erros básicos que comprometem a sustentabilidade da empresa. Confira os principais:

1. Misturar finanças pessoais e empresariais

Misturar as contas da empresa com as pessoais é um erro clássico, especialmente entre micro e pequenos empreendedores. Sem essa separação, não é possível calcular com precisão a lucratividade da operação.

Esse comportamento pode:

Compromete a clareza financeira

Prejudica o controle de gastos e receitas

Dificulta a tomada de decisões estratégicas

2. Falta de planejamento financeiro

Administrar um negócio sem planejamento é operar no escuro. A ausência de metas e projeções coloca em risco a saúde da empresa, hoje e no futuro, além de:

Inibe o crescimento estruturado

Aumenta o risco de decisões impulsivas

Dificulta a análise de resultados

Montar um orçamento anual, definir metas de curto, médio e longo prazo e revisar os indicadores periodicamente pode ser uma solução.

3. Descontrole do fluxo de caixa

Ignorar o fluxo de caixa é um dos erros mais fatais. Sem controle das entradas e saídas, a empresa pode enfrentar uma quebra de liquidez inesperada. E isso:

Compromete pagamentos a fornecedores e funcionários

Aumenta o risco de endividamento

Afeta diretamente a continuidade do negócio

4. Não ter uma reserva de emergência

A ausência de uma reserva financeira deixa a empresa vulnerável a imprevistos como crises econômicas, sazonalidades ou perda de clientes.

Reduz a capacidade de reação diante de problemas

Exige cortes bruscos e decisões emergenciais

5. Ignorar a educação financeira

Muitos empresários subestimam a importância do conhecimento técnico em finanças, o que leva a decisões mal fundamentadas.

Compromete a capacidade de análise e gestão

Limita o crescimento sustentável do negócio

