Esses são os 3 tipos de profissionais que nenhuma empresa quer contratar; veja se você é um deles

O mercado de trabalho não perdoa: quem não acompanha, fica para trás. Algumas características, que talvez pudessem passar despercebidas há alguns anos, hoje são imperdoáveis. Afinal, com o avanço da tecnologia, o impacto da inteligência artificial e a necessidade de atualização constante nasceu um novo padrão de profissionais. E são eles que as empresas estão buscando.

Mas será que você se encaixa no perfil de alguém indispensável ou faz parte do grupo que as empresas evitam? Descubra agora os tipos de profissionais que podem estar comprometendo suas carreiras – e o que fazer para sair da lista.

Esses são os 3 profissionais que as empresas evitam

O especialista do passado

Profissionais que têm uma ampla experiência, mas em práticas ou tecnologias que já ficaram obsoletas. Eles resistem a atualizar suas habilidades, mesmo em áreas essenciais, como ferramentas de automação ou IA generativa.

O antitecnologia

Rejeitar o uso de tecnologia ou insistir em métodos manuais não é mais aceitável. Empresas buscam colaboradores que vejam na tecnologia uma aliada, especialmente com a ascensão de plataformas como ChatGPT e ferramentas de data analytics.

O resistente à IA

Pessoas que ignoram ou temem a inteligência artificial são vistas como um empecilho. Hoje, é esperado que todos, independentemente da área, entendam pelo menos o básico sobre como a IA pode otimizar processos e impulsionar resultados.

O que as empresas procuram?

O profissional ideal para o mercado atual é aquele que une habilidades técnicas atualizadas com a flexibilidade para aprender continuamente. Ele entende o impacto da IA, está antenado às tendências, e, acima de tudo, investe em seu próprio crescimento.

