Esses são os 10 empregos que mais crescem hoje – muitos são remotos e pagam mais de US$ 100 mil

Enquanto alguns candidatos podem observar uma retração no mercado de trabalho, outros contam com um oceano azul de possibilidades. É o caso do especialista em inteligência artificial, que figura entre as posições mais procuradas pelas empresas nos EUA, segundo uma lista divulgada pelo LinkedIn.

Esse é um levantamento anual da plataforma de busca de empregos, mas, neste ano, as profissões relacionadas à IA foram o verdadeiro destaque. Veja, a seguir, quais são os 10 empregos que mais cresceram no último ano.

Diretor de Crescimento Analista de Programas Governamentais Gerente de Segurança e Saúde Ambiental Diretor de Operações de Receita Analista de Sustentabilidade Provedor de Prática Avançada Vice-presidente de Diversidade e Inclusão Consultor de Inteligência Artificial Recrutador Engenheiro de Inteligência Artificial

Profissões em IA aparecem com destaque

As profissões relacionadas à inteligência artificial têm ganhado destaque e estão entre as que mais crescem nos Estados Unidos por diversas razões. Veja algumas delas.

Expansão da transformação digital

Empresas de todos os setores estão investindo pesado em tecnologia para automatizar processos, melhorar a eficiência e, claro, economizar recursos. E a inteligência artificial é a chave para fazer isso acontecer. Desde fazer recomendações de produtos até automatizar processos complicados, a IA está em toda parte. Não à toa, engenheiros e consultores de IA estão em alta.

Automação: o futuro está aqui – e é inteligente

Na corrida pela eficiência, a automação se tornou o melhor amigo das empresas. Cada vez mais tarefas manuais e repetitivas estão sendo delegadas a robôs e sistemas baseados em IA. Isso significa que as empresas precisam de especialistas para construir e gerenciar essas soluções tecnológicas.

A corrida pela inovação tecnológica

Gigantes da tecnologia estão em uma verdadeira guerra para ver quem desenvolve as melhores soluções de IA. Google, Amazon e Microsoft estão competindo ferozmente para criar inovações em machine learning e visão computacional, por exemplo. E quem ganha com isso? Os engenheiros e consultores de IA, que estão sendo disputados a tapa por essas empresas.

Profissionais especializados valem ouro

Para trabalhar com IA, não basta só saber usar um computador. Esses profissionais precisam de um conhecimento técnico afiado em ciência de dados, algoritmos e programação. Por isso, quem tem essas habilidades está sendo muito bem recompensado. Os salários ultrapassam os US$ 100 mil por ano e a flexibilidade para trabalhar remotamente torna essa carreira ainda mais atraente.

É sua chance de se tornar um especialista em IA

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios.

Seu objetivo é preparar os profissionais para se tornarem especialistas em IA e referências em suas áreas. Por isso, todos os inscritos terão acesso exclusivo às quatro aulas introdutórias ao MBA. A transmissão é 100% online e pode ser acompanhada de qualquer lugar.

Além disso, não é necessário conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação — basta possuir graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, todos os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, que hoje se dedica a ensinar pessoas e empresas a usarem tecnologias emergentes, com foco em inteligência artificial, para moldar seus futuros.

