Esses parceiros de negócio fundaram uma startup que fatura US$ 1,7 bilhões — esse é o segredo deles

Fundada em 2017, a ZenBusiness é hoje avaliada em US$ 1,7 bilhão. A companhia, que oferece uma plataforma completa para ajudar pequenas empresas a se formalizarem, manterem a conformidade legal e gerenciarem suas finanças, foi criada por Shanaz Hemmati e Ross Buhrdorf.

A trajetória da startup norte-americana é uma lição de gestão financeira estratégica, tomada de decisão orientada a dados e valorização do capital humano. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

A construção de uma plataforma voltada à base da economia

O plano da ZenBusiness nasceu da percepção de que pequenas empresas movimentam a economia, mas carecem de ferramentas acessíveis e integradas para lidar com as obrigações burocráticas e financeiras do dia a dia.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Ao identificar essa dor, os fundadores decidiram desenvolver uma solução escalável. O diferencial da plataforma está na oferta de serviços centralizados, que incluem abertura de empresas, conformidade fiscal, controle financeiro e, mais recentemente, assistência por inteligência artificial.

O ZenBusiness Velo, por exemplo, é um assistente virtual que acompanha a criação e o crescimento do negócio, incluso em todos os pacotes de abertura de LLC.

Pessoas no centro da estratégia empresarial

Apesar do uso intensivo de tecnologia, a cofundadora e COO Shanaz Hemmati afirma que o segredo para o crescimento da empresa não está apenas nas ferramentas, mas nas pessoas. Segundo ela, “tudo gira em torno das pessoas, sejam colaboradores, clientes ou parceiros”.

A gestão de pessoas foi um dos pilares mais visíveis durante a pandemia, quando a ZenBusiness adotou o modelo de trabalho remoto de forma definitiva. A medida, além de atender aos desejos dos funcionários, também gerou ganhos operacionais: corte de custos fixos e aumento da produtividade.

Quais lições os profissionais podem aprender com essa história?

Para quem atua com finanças corporativas, a ZenBusiness oferece uma grande lição de como decisões estratégicas de investimento, gestão de pessoas e adoção tecnológica podem alavancar a valorização de uma empresa com eficiência.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Alguns aprendizados-chave incluem:

Foco em um nicho subatendido com alto potencial de escala : pequenas empresas como base de clientes;

Uso inteligente de tecnologia para ampliar margem operacional ;

Alinhamento entre cultura organizacional e modelo de negócios , com impacto direto na retenção de talentos e produtividade;

Planejamento financeiro e priorização de investimentos , com execução disciplinada mesmo diante do crescimento acelerado.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS