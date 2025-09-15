Esses parceiros de negócio fundaram uma startup que fatura US$ 1,7 bilhões — esse é o segredo deles

(OsakaWayne Studios/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14h58.
Fundada em 2017, a ZenBusiness é hoje avaliada em US$ 1,7 bilhão. A companhia, que oferece uma plataforma completa para ajudar pequenas empresas a se formalizarem, manterem a conformidade legal e gerenciarem suas finanças, foi criada por Shanaz Hemmati e Ross Buhrdorf.
A trajetória da startup norte-americana é uma lição de gestão financeira estratégica, tomada de decisão orientada a dados e valorização do capital humano. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
O plano da ZenBusiness nasceu da percepção de que pequenas empresas movimentam a economia, mas carecem de ferramentas acessíveis e integradas para lidar com as obrigações burocráticas e financeiras do dia a dia.
Ao identificar essa dor, os fundadores decidiram desenvolver uma solução escalável. O diferencial da plataforma está na oferta de serviços centralizados, que incluem abertura de empresas, conformidade fiscal, controle financeiro e, mais recentemente, assistência por inteligência artificial.
O ZenBusiness Velo, por exemplo, é um assistente virtual que acompanha a criação e o crescimento do negócio, incluso em todos os pacotes de abertura de LLC.
Apesar do uso intensivo de tecnologia, a cofundadora e COO Shanaz Hemmati afirma que o segredo para o crescimento da empresa não está apenas nas ferramentas, mas nas pessoas. Segundo ela, “tudo gira em torno das pessoas, sejam colaboradores, clientes ou parceiros”.
A gestão de pessoas foi um dos pilares mais visíveis durante a pandemia, quando a ZenBusiness adotou o modelo de trabalho remoto de forma definitiva. A medida, além de atender aos desejos dos funcionários, também gerou ganhos operacionais: corte de custos fixos e aumento da produtividade.
Para quem atua com finanças corporativas, a ZenBusiness oferece uma grande lição de como decisões estratégicas de investimento, gestão de pessoas e adoção tecnológica podem alavancar a valorização de uma empresa com eficiência.
Alguns aprendizados-chave incluem:
