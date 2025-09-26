Esses jovens deram um ‘salto’ em suas vidas profissionais e hoje comandam grandes empresas

Para muitos jovens profissionais, o próximo passo na carreira parece incerto. Mas para quem já passou pelo Na Prática, os desafios vividos em sala de aula foram o ponto de virada.

Mais do que teoria, os cursos se tornaram gatilhos de transformação: projetos que nasceram ali cresceram e ganharam relevância nacional.

Essa é a proposta do Execução de Alta Performance, um curso presencial do Na Prática que transforma ambição em resultados visíveis, com estratégia, foco e disciplina, mesmo em momentos desafiadores.

Além dos dois módulos presenciais, essa imersão ainda conta com um desafio individual, chamado de Salto, que vai acelerar a capacidade dos participantes de serem estratégicos e abrirem um caminho claro para conquistar seus objetivos.

Veja, a seguir, quatro exemplos de jovens que passaram pelo Salto do Na Prática e hoje estão à frente de grandes empresas no mercado.

1. A frustração que virou negócio

Júlia Evangelista não conseguiu concluir o desafio proposto durante um curso do Na Prática. Em vez de desistir, decidiu transformar a frustração em ação e fundou a Oficina de Inverno, uma marca de roupas que surgiu em 2014 para atender a uma demanda nada óbvia.

Ela passou a vender roupas de frio no Nordeste do Brasil e hoje a empresa tem quatro lojas físicas e vendas para todo o país pela internet.

2. Empreender para salvar vidas

No caso de César Filho, a experiência foi diferente. Após participar de três cursos do Na Prática, decidiu unir aprendizado e propósito.

Foi assim que nasceu a WeCancer, uma empresa de tecnologia em saúde que já apoiou mais de 10 mil pacientes oncológicos no monitoramento de sintomas e na gestão de suas jornadas de tratamento.

3. Da sala de aula à liderança

Histórias como a de Wellington Vitorino também mostram o alcance da metodologia. Durante um curso de liderança do Na Prática, ele idealizou o programa ProLíder, que mais tarde daria origem ao Instituto Four.

Hoje, com MBA pelo MIT e destaque na lista Forbes Under 30, Vitorino dedica sua trajetória ao desenvolvimento de jovens líderes no Brasil.

4. A startup que virou referência

Mariana Dias, por sua vez, entrou no Na Prática com uma ideia e saiu de lá com um protótipo de empresa.

Pouco tempo depois, fundou a Gupy, plataforma digital para aquisição e gestão de pessoas que se transformou em uma das maiores plataformas de recrutamento do país, com mais de 36 milhões de usuários.

Quem pode participar do Execução de Alta Performance?

O Execução de Alta Performance foi criado para recém-formados e jovens profissionais que desejam se destacar no mercado, acelerar promoções, empreender ou conquistar reconhecimento mais rápido.

É também para quem já percebeu que só esforço não basta, é preciso executar com estratégia, consistência e impacto real.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

