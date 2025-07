Esses irmãos ganharam US$ 45 milhões lutando contra o chulé: ‘Nicho gigantesco’

Os irmãos Justin e Christian Arquilla sempre trabalharam em grandes empresas financeiras de Manhattan. Até que um dia, a esposa de Justin fez uma reclamação que mudou sua vida:

"Eu andava o dia inteiro por Nova York calçando botas ou sapatos sociais," conta Justin, à Entrepreneur Magazine. "Até que um dia, minha esposa virou para mim e disse 'seu chulé está péssimo e seus sapatos estão fedendo, você precisa começar a usar aquelas meias sem cano'."

Ao procurar meias sem cano, ele percebeu que os produtos disponíveis eram todos muito ruins: ou o cano acabava aparecendo, ou a meia ficava escorregando para dentro do tênis e saindo do pé. Foi aí que ele ligou para seu irmão em busca de criar algo melhor.

EXAME e Saint Paul liberam aulas introdutórias sobre Finanças Corporativas, que dão direito a certificado de conclusão; garanta sua vaga.

E nascem dois empreendedores

E assim, em 2015, nasceu a Gekks, uma meia sem cano feita de lã antibacteriana feita para ser colocada dentro do calçado, e não no pé, como as concorrentes. Atendendo a pedidos, a marca lançou também uma linha feminina para sapatilhas — e foi isso que fez com que eles decolassem.

Meia da Gekks calça o tênis, não o pé. (West Marine/Reprodução)

Em 2019, 90% da renda da Gekks vinha de produtos femininos, sendo 45% provenientes apenas de meias de sapatilha.

Tudo ia bem, até que veio a pandemia. Com a popularização do home office, havia pouco incentivo (e, portanto, pouca demanda) para testar e comprar meias dedicadas a sapatos sociais e sapatilhas.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças corporativas

A solução foi fazer meias com cano mesmo, próprias para ficar em casa. Mas, para não ir contra o mote da Gekks, eles criaram uma submarca: a Pacas.

Alpacas ao resgate

"A lã de alpaca é como se fosse a Ferrari das lãs," brincou Justin. "Merino e caxemira estavam na moda, cada uma com seu propósito. Mas a lã de alpaca literalmente combina os benefícios das duas. É a lã mais incrível da história."

Em 2020, eles começaram a vender meias de alpaca e já arrecadaram US$ 400 mil só no primeiro mês. O sucesso foi estrondoso e a taxa de fidelização de clientes era altíssima. Em novembro e dezembro, meses do inverno americano, as vendas dispararam.

Em três anos, a Pacas acumulou um faturamento de US$ 45 milhões, vendendo 3,2 milhões de pares de meias a 360 mil consumidores, ou seja, cada cliente compra, em média, 8 pares.

Quer dominar as finanças corporativas? Esse treinamento da EXAME + Saint Paul traz uma introdução com tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Clique aqui e garanta sua vaga.

Mas, os irmãos não pensam só em lucro. A Pacas doa meias para crianças terem estadias mais confortáveis e quentinhas em 20 hospitais parceiros espalhados pelos Estados Unidos.

Mudança de foco

Com o sucesso da Pacas, a empresa virou o foco primário dos Arquilla. Seu faturamento anual é quase 30 vezes maior em relação ao da Gekks, que traz cerca de US$ 550 mil anualmente, mesmo sem quase nenhuma iniciativa direcionada de marketing.

Para eles, a chave do sucesso é viver um dia após o outro, sem medo de desafios.

"Não há respostas certas ou erradas," finaliza Justin. "Você acorda, resolve os problemas de hoje, vai dormir e repete o processo no dia seguinte.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado. Inscreva-se aqui.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em finanças

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS