Esses irmãos criaram uma empresa com IA e hoje faturam R$ 147 milhões com pedidos de cidadania

O processo de cidadania italiana e de outros países europeus é notoriamente complexo e, até então, era gerenciado de forma artesanal, com advogados indo atrás de documentos até o cartório. Foi ao enfrentar essas dificuldades com o pedido da própria cidadania italiana que os irmãos Rafael Gianesini e Rodrigo Gianesini perceberam uma oportunidade. Com formação em Sistemas de Informação e experiência em automação bancária, os irmãos que nasceram e vivem até hoje em Brasília, levaram um ano para desenvolver uma plataforma para organizar e orquestrar os processos de cidadania aqui no Brasil.

“Nós queríamos oferecer uma experiência transparente e eficiente, diferente do que encontramos no mercado que demorou cerca de 10 anos. O grande diferencial da nossa plataforma é que ela não só organiza, mas também executa tarefas, integrando-se com cartórios, tradutores e órgãos para acelerar todo o processo”, conta Rodrigo.

Com o piloto da plataforma e um pequeno escritório, os irmãos criaram em 2019 a Cidadania4You, empresa especializada em pedidos de cidadania italiana. Com Rafael Gianesini atuando como CEO e Rodrigo Gianesini como COO (executivo-chefe de operações), a demanda foi crescendo, junto com a equipe e o faturamento, mesmo com uma pandemia no meio do caminho.

O jeito para se destacar no mercado foi continuar inovando por meio da tecnologia. Além da plataforma, que hoje está em sua 4ª edição, os irmãos criaram um aplicativo, que permite que os clientes acompanhem seus processos em tempo real.

“Nós criamos um modelo que empodera o cliente e oferece previsibilidade. Nosso objetivo é transformar a forma como as pessoas acessam sua cidadania, eliminando barreiras e trazendo mais segurança e rapidez ao processo”, afirma Rafael.

O que motiva a expansão dessa empresa?

Fatores externos, como insegurança política e novos nortes de carreira, estimulam muitos brasileiros a irem atrás da cidadania. “Sempre perguntamos o que leva uma pessoa a investir no processo de cidadania. Muitos pensam como um plano B, caso a economia local não vá bem ou até mesmo pensam como uma herança para deixar para filhos que nem possuem ainda”, diz Rafael.

Mas o olhar para dentro da companhia fez e faz a diferença no sucesso do negócio. A equipe de 5 funcionários se transformou em 460 pessoas em regime CLT que ocupam dois andares de um prédio em Brasília. Para conseguir aumentar a produtividade dos funcionários, os donos da empresa apostaram novamente na tecnologia, baseada em inteligência artificial. Com o sistema “Game4U”, os funcionários acumulam pontos conforme avançam nas metas, podendo trocar por recompensas financeiras.

“Nosso modelo de gamificação já distribuiu mais de R$ 1 milhão em prêmios. Isso impulsionou a produtividade e ajudou a criar um ambiente de trabalho meritocrático e motivador”, afirma Rafael. “Existem casos de pessoas que chegam a ganhar até 6 salários a mais por semestre”.

A empresa também se destaca por sua gestão de pessoas. Atualmente com 460 colaboradores, a Cidadania4You possui programas de segurança psicológica, licença-maternidade estendida e acesso a serviços de saúde mental dentro da jornada de trabalho. “Mais de 300 colaboradores estão conosco há mais de dois anos e nunca tivemos um processo trabalhista, o que demonstra a nossa seriedade”, conta Rodrigo.

Um negócio que ultrapassa fronteiras

A operação que nasceu em Brasília se estendeu e hoje a Cidadania4You possui escritórios e funcionários em Joinville, Portugal (2021), Uruguai (2023) e recentemente em Roma (2024). Para 2025, a empresa já está em processo de expansão para a Argentina, após validar sua escalabilidade no Uruguai.

“Nossa hipótese era testar a escalabilidade fora do Brasil, e o Uruguai nos mostrou que é possível manter um back-office centralizado aqui enquanto expandimos comercialmente em outros países”, diz Rafael. “Somente o Uruguai já apresenta cerca de R$ 1,5 milhão de faturamento.”

A empresa também planeja lançar processos para cidadania alemã e polonesa, ampliando seu portfólio, que já inclui cidadanias italiana, portuguesa e espanhola.

“Seguimos as maiores descendências no Brasil para definir quais cidadanias priorizar. A italiana continua sendo a mais demandada, mas a portuguesa e a espanhola já representam uma fatia significativa do nosso volume de processos”, afirma Rodrigo.

Em 2019 a companhia faturou o primeiro milhão e desde então não parou de crescer. Em 2024 a Cidadania4You somou R$ 147 milhões e a expectativa para 2025 é de chegar a R$ 185 milhões, tendo atendido cerca de 40 mil pedidos (entre finalizados e em andamento).

“O sonho dos nossos pais eram de que passássemos em um concurso público, mas encontramos no nosso próprio negócio uma forma de não só ganhar dinheiro, mas de também de realizar sonhos de muitas pessoas”.