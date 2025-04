Esses empregos podem desaparecer nos próximos 20 anos, dizem especialistas

O futuro com inteligência artificial não assusta tanto quem trabalha com ela. Pelo contrário: para a maioria dos especialistas da área, a IA deve transformar positivamente os empregos e a economia dos Estados Unidos nas próximas duas décadas.

É o que mostra um novo estudo do Pew Research Center, que ouviu mais de 1.000 profissionais de IA e mais de 5.400 adultos nos EUA.

A diferença de visão entre os dois grupos é clara. Entre os especialistas, 56% acreditam que a IA vai trazer mais benefícios do que problemas para o país. Já entre o público geral, só 17% compartilham desse otimismo. Para os profissionais da área, a tecnologia deve melhorar a forma como as pessoas trabalham e ainda impulsionar a economia.

Essa percepção mais positiva vem do contato direto com a tecnologia. Quem estuda ou desenvolve IA enxerga que, mesmo com mudanças e cortes em alguns empregos, novas funções e oportunidades devem surgir. O segredo estará na adaptação — e no preparo técnico.

Estes são os empregos que podem desaparecer

A pesquisa também levantou quais profissões correm mais risco com a automação. As funções mais citadas pelos especialistas foram:

Caixas (73%);

Motoristas de caminhão (62%);

Jornalistas (60%);

Operários de fábrica (60%);

Engenheiros de software (50%).

Independente do setor, o recado é claro: quem entender como usar a IA terá vantagem. Seja qual for a área de atuação, o domínio dessa tecnologia será cada vez mais valorizado. E em um cenário de mudanças rápidas, adaptar-se pode significar não só manter o emprego, mas conquistar novas oportunidades e crescer na carreira.

