Esses empregos estão em alta para 2025 e os salários chegam a R$ 35 mil; veja se o seu está na lista

Um estudo da empresa de recrutamento PageGroup revelou os empregos em alta para 2025. O levantamento é bastante abrangente e traz posições nos mais diferentes setores – do agro ao mercado financeiro. No entanto, no setor de tecnologia, as carreiras ganham um destaque especial. Isso porque elas caminham na mesma direção de uma tendência geral para o próximo ano.

“Notamos que as empresas tendem a investir na contratação de profissionais que sejam capazes de implementar estratégias para automatizar processos", afirma Lucas Toledo, diretor executivo da Michael Page no Brasil.

Saia da superfície: esse curso gratuito e com certificado revela os segredos para transformar a carreira em 2025 usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

E isso tem tudo a ver com o mercado de tecnologia, no qual posições relacionadas à inteligência artificial e uso de dados para automação de tarefas ganham força.

Veja, a seguir, quais são as profissões do setor de TI que devem estar em alta em 2025.

Consultor/Especialista SAP

O que faz?

Responsável por implementar, gerenciar e otimizar os módulos do SAP dentro de uma organização. Atua como o ponto focal para garantir que o ERP SAP atenda às necessidades do negócio, integrando diferentes áreas, como finanças, logística e recursos humanos, a fim de aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais.

Qual o perfil da vaga?

Sólida experiência em módulos SAP (como FI, CO, MM, SD, PP); conhecimento em integração de sistemas ERP; habilidades analíticas para mapear e otimizar processos de negócios; certificações SAP; experiência em migração para SAP S/4HANA.

Quanto ganha?

O salário fica entre R$ 18 mil e R$ 28 mil.

Por que estará em alta em 2025?

Com a crescente digitalização e migração para o SAP S/4HANA, muitas empresas estão revisando suas plataformas ERP. A demanda por especialistas em SAP que possam conduzir essas migrações e garantir a continuidade dos negócios com novos sistemas será elevada, especialmente em indústrias como manufatura, varejo e finanças.

Gratuito e com certificado, curso ensina 10 ferramentas de inteligência artificial mais importantes para uma carreira de sucesso

Especialista/Gerente de Dados

O que faz?

Crucial para transformar grandes volumes de dados em informações estratégicas. Define e implementa arquiteturas de dados, assegura a integridade e qualidade dos dados e trabalha com times de TI e de negócios para gerar insights que apoiem a tomada de decisão.

Qual o perfil da vaga?

Forte conhecimento em banco de dados (SQL, NoSQL); ferramentas de ETL; conhecimento em Big Data e cloud computing; habilidades em programação (Python, R); experiência com ferramentas de visualização de dados (Power BI, Tableau).

Quanto ganha?

O salário fica entre R$ 18 mil e R$ 35 mil.

Por que estará em alta em 2025?

A análise de dados continuará sendo um pilar central para empresas que buscam otimizar operações e personalizar a experiência do cliente. Com a explosão de dados gerados por dispositivos IoT (Internet das Coisas) e redes sociais, especialistas em dados serão essenciais para empresas que desejam se manter competitivas no mercado global.

Curso de IA 100% gratuito: aprenda a usar 10 ferramentas de inteligência artificial agora mesmo com grandes especialistas; garanta vaga aqui

Engenheiro/Gerente de Segurança Cibernética

O que faz?

Responsável por proteger os sistemas e redes da organização contra ameaças cibernéticas. Trabalha na implementação e manutenção de medidas de segurança para evitar ataques, monitorando continuamente a infraestrutura de tecnologia da informação, respondendo a incidentes e garantindo que os sistemas sejam seguros e resilientes.

Qual o perfil da vaga?

Conhecimento profundo em protocolos de segurança e criptografia; experiência em detecção de intrusões e resposta a incidentes; certificações em segurança (CISSP, CEH, CompTIA Security+); ferramentas de segurança de redes (firewalls, antivírus, IDS/IPS); capacidade de conduzir análises de vulnerabilidade e testes de penetração.

Quanto ganha?

O salário fica entre R$ 18 mil e R$ 28 mil.

Por que estará em alta em 2025?

O aumento dos ataques cibernéticos em escala global, especialmente com a proliferação do trabalho remoto e do uso de dispositivos conectados, exigirá uma proteção robusta das redes corporativas. Empresas de todos os setores, especialmente as que lidam com dados sensíveis, estarão em busca de engenheiros capacitados para prevenir ataques e garantir a segurança de suas operações.

2024 está acabando, mas ainda dá tempo de dominar a IA para dar um salto profissional: garanta vaga em curso gratuito aqui

Arquiteto de Solução

O que faz?

Responsável por projetar e supervisionar a implementação de soluções tecnológicas que atendam às necessidades do negócio. Colabora com várias equipes, como desenvolvimento, infraestrutura e segurança, para criar uma arquitetura robusta, escalável e segura, alinhada aos objetivos estratégicos da empresa.

Qual o perfil da vaga?

Conhecimento em design de arquitetura de sistemas; experiência com soluções em cloud computing e microserviços; capacidade de trabalhar com metodologias ágeis e DevOps (Desenvolvimento e Operações); habilidades em integração de sistemas e APIs (Interface de Programação de Aplicações); certificações em cloud (AWS, Azure, Google Cloud) ou arquitetura de soluções.

Quanto ganha?

O salário fica entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Por que estará em alta em 2025?

A necessidade de criar soluções tecnológicas mais complexas, escaláveis e integradas continuará crescendo com a expansão da transformação digital. Arquitetos de Solução serão altamente demandados para desenhar infraestruturas robustas que suportem essa evolução, garantindo que as empresas possam inovar e se adaptar às novas exigências do mercado de forma ágil e eficiente.

Especialista/Arquiteto de Cloud

O que faz?

Responsável por projetar, implementar e gerenciar soluções de computação em nuvem. Ele garante que a infraestrutura em nuvem seja eficiente, segura e escalável, atendendo às demandas de negócio por armazenamento, processamento e segurança dos dados.

Qual o perfil da vaga?

Experiência com provedores de cloud (AWS, Azure, Google Cloud); conhecimento em DevOps (Desenvolvimento e Operações) e infraestrutura como código (Terraform, Kubernetes); capacidade de monitorar e melhorar ambientes de cloud; certificações cloud (AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Azure Expert); habilidades de segurança em ambientes cloud.

Quanto ganha?

O salário fica entre R$ 18 mil e R$ 28 mil.

Por que estará em alta em 2025?

A adoção de soluções em cloud continuará crescendo, pois as empresas buscam escalabilidade, flexibilidade e redução de custos em suas operações de TI. Especialistas em cloud são essenciais para suportar essa demanda, garantindo que as organizações possam aproveitar ao máximo as tecnologias de nuvem e manter a segurança de seus dados.

EXAME promove curso gratuito sobre IA

De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a Faculdade EXAME, instituição que é nota máxima no MEC, desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a partir das 20h (horário de Brasília). Aqueles que acompanharem o conteúdo até o final, vão receber um certificado de participação que pode ser incluído no currículo para atestar os conhecimentos aprendidos.

Com duas horas de conteúdo online, o treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

✅ Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

✅ Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

✅ Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

✅ Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

✅ Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.