Esses cinco maiores erros de marketing podem estar custando a sua receita; saiba como contornar isso

Lançar um produto no mercado é uma tarefa complexa que vai além de desenvolver uma boa ideia. Muitas empresas enfrentam dificuldades em transformar seus produtos em sucessos comerciais.

Especialistas internacionais identificam os principais erros de marketing que podem estar por trás das baixas vendas e sugerem estratégias para corrigi-los.

Seja referência em criação de conteúdo: esse treinamento da Saint Paul + EXAME revela como ser um profissional de marketing de sucesso; inscreva-se aqui

1. Falta de compreensão do público-alvo

Um dos erros mais comuns é não entender quem é o cliente ideal. Segundo o blog Maker’s Business Toolkit, sem uma imagem clara do comprador mais provável, as empresas podem gastar tempo e recursos em canais de venda inadequados, resultando em esforços ineficazes e frustração.

2. Comunicação de valor ineficaz

Mesmo produtos de alta qualidade podem falhar se os consumidores não perceberem seu valor. Muitas vezes os clientes não querem mais informações, mas sim soluções rápidas e eficazes para seus problemas.

É essencial que o marketing destaque claramente os benefícios e resultados que o produto oferece.

3. Mensagens genéricas e falta de personalização

Tentar agradar a todos pode resultar em campanhas que não ressoam com ninguém. Mensagens genéricas que não trazem as necessidades do público-alvo podem ser ignoradas.

É importante desenvolver perfis detalhados dos clientes e adaptar as mensagens para atender às suas expectativas específicas.

Prepare-se para o futuro: descubra como VOCÊ pode revolucionar campanhas de marketing. Inscreva-se aqui para participar de treinamento com CERTIFICADO da Saint Paul + EXAME!

4. Ausência de testes e validação de hipóteses

Lançar campanhas sem testes prévios pode levar a desperdício de recursos. A importância de realizar testes A/B e monitorar os resultados iniciais para otimizar rapidamente as estratégias.

Isso permite ajustes antes de escalar as campanhas, aumentando as chances de sucesso.

5. Conteúdo e execução criativa fracos

Visuais pouco atrativos e mensagens desesperadas podem prejudicar até mesmo os melhores produtos.

É fundamental investir em conteúdo de qualidade que capture a atenção e transmita claramente os valores da marca.

Produza conteúdos incríveis com a ajuda da IA: esse treinamento mostra o caminho para aumentar engajamento e a relevância do seu marketing

Aprenda sobre marketing com EXAME + Saint Paul

Para aqueles que desejam ser um líder estratégico capaz de escalar resultados, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE MARKETING, BRANDING E PERFORMANCE