Esse truque está viralizando entre as marcas que querem converter mais

O design minimalista vem se mostrando uma estratégia poderosa para atrair a atenção do público e estimular ações concretas, como cliques e conversões.

Em vez de sobrecarregar a tela com informações, o minimalismo aposta na clareza e no foco da mensagem. Quando há menos elementos visuais competindo entre si, o olhar do usuário é naturalmente direcionado ao que importa, seja um botão de ação, uma imagem de destaque ou uma frase curta.

Além disso, layouts limpos carregam mais rápido, oferecem melhor usabilidade em dispositivos móveis e criam uma sensação de confiança, já que passam a ideia de organização e transparência.

Como aplicar o minimalismo para aumentar cliques

O primeiro passo é eliminar o excesso. Cada elemento deve ter uma função clara dentro do criativo:

Tipografia: opte por fontes legíveis e em tamanhos adequados;

Paleta de cores: use poucas cores, com contraste suficiente para destacar botões e chamadas;

Espaços em branco: valorize o respiro visual para guiar a atenção ao ponto central;

Chamada de ação: destaque o botão ou link de forma clara, sem distrações ao redor.

Em seguida, é importante testar variações. Pequenos ajustes na posição do chamado para ação (CTA), na cor de destaque ou no tamanho do texto podem influenciar diretamente a taxa de clique.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga