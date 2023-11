Esse setor movimenta US$ 4,4 tri e busca por profissionais: 5 estratégias para conquistar a sua vaga

Não dá para negar que a inteligência artificial virou o principal assunto do último ano. Com o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, o setor dominou as rodas de conversa entre amigos, tomou conta dos debates nas redes sociais e virou parte da agenda de prioridades das empresas – que perceberam os benefícios de investir em IA.

E não para menos. A nova tecnologia deve movimentar de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia mundial anualmente, de acordo com dados da consultoria McKinsey. Sem falar nas novas posições de trabalho que, segundo o Fórum Econômico Mundial, devem crescer em 30% nos próximos cinco anos.

Diante desse sucesso, o cargo de especialista em inteligência artificial passou a ser o mais requisitado pelas empresas. No entanto, apesar da alta demanda, há baixa oferta de mão de obra bem capacitada nesse segmento.

Para quem deseja começar uma carreira em IA e aproveitar desse setor que só cresce, listamos cinco estratégias fundamentais para conquistar uma vaga no setor. Confira.

1. Conheça seus pontos fortes e os de desenvolvimento

Autoconhecimento é a palavra de ordem para uma carreira de sucesso. Por isso, tente identificar quais são suas habilidades, paixões e valores. Entenda como essas características se alinham com os requisitos da vaga dos seus sonhos e utilize-as para chamar a atenção dos recrutadores durante o processo seletivo.

2. Aposte em uma boa rede de relacionamentos

Uma boa rede de relacionamentos – também chamada de networking no meio corporativo – pode fazer toda a diferença na hora de conquistar uma vaga.

Sua importância vai além do simples compartilhamento de informações e contatos. Construir uma rede é uma forma de aumentar sua visibilidade para o mercado de trabalho. Isso porque uma rede sólida aumenta suas chances de obter referências e recomendações de pessoas que conhecem suas habilidades e experiências. E, dessa forma, é mais provável que empregadores considerem você para oportunidades relevantes.

3. Invista em educação e capacitação

Investir na sua capacitação profissional é um passo importante para manter-se relevante no mercado de trabalho e atualizado sobre as últimas tendências. É comprovado que profissionais com habilidades atualizadas e uma educação sólida são mais atrativos para os empregadores – e isso aumenta as chances de conseguir empregos desejados.

De olho nisso, a EXAME desenvolveu a série Carreira em Inteligência Artificial. Com o objetivo de preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA, as aulas serão transmitidas entre 20 e 28 de novembro, em um formato 100% online e gratuito. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo e chamar a atenção dos recrutadores.

Além disso, não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação. O único requisito é ter concluído a graduação em qualquer área de atuação. Para participar, basta realizar a inscrição clicando aqui.

4. Defina seus objetivos profissionais

Estabelecer metas profissionais pode ser um passo importante para impulsionar o desenvolvimento da sua carreira. Ao definir objetivos, é possível avaliar com regularidade seu progresso, reconhecer suas conquistas e identificar áreas que precisam de atenção. É também uma forma de tomar decisões mais assertivas, gerenciar seu tempo de forma mais eficaz, alcançar maior satisfação profissional e estabelecer uma visão de longo prazo.

5. Prepare-se para as entrevistas

Estar bem preparado para uma entrevista de emprego é crucial para conquistar aquela vaga dos sonhos. Esse é o momento de transmitir uma boa impressão aos empregadores e se destacar entre os seus concorrentes. Para isso, algumas ações podem ajudar.

É interessante pesquisar sobre a empresa. Entenda a missão, visão e valores da companhia e busque conhecer os produtos e serviços ofertados. Estudar a vaga também é importante. Analise os requisitos da posição e, durante a entrevitsa, apresente exemplos de experiências anteriores relacionadas às responsabilidades exigidas pela vaga.

Preparar algumas perguntas para o entrevistador também pode ser um diferencial. Mas evite perguntas cujas respostas podem ser facilmente encontradas em uma rápida pesquisa. Dúvidas sobre rotina da empresa, salários e benefícios são as mais indicadas.

A sua chance de se tornar um especialista em IA

Segundo Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME, os resultados apresentados por ferramentas de IA surpreenderam até mesmo os profissionais de tecnologia mais experientes. “Mas, enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, destaca.

Por isso, para quem deseja se tornar um especialista em IA, a série Carreira em Inteligência Artificial da EXAME é uma oportunidade de ouro.

