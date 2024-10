Esse profissional júnior ganha salário de sênior: veja por que este setor paga acima da média

Nos últimos tempos, o mercado de tecnologia, especialmente na área de inteligência artificial, tem apresentado um fenômeno curioso: profissionais juniores estão recebendo salários comparáveis aos de profissionais sêniores.

Para ter ideia, os salários para posições de início de carreira não ficam abaixo de R$ 3,4 mil. Em alguns casos, como quando as empresas são maiores ou o profissional está melhor qualificado, os valores para recém-formados podem chegar a até R$ 6,2 mil. As informações são do Guia Salarial Robert Half 2024.

Especialistas explicam que esse movimento acontece porque as empresas sofrem com a falta de talentos bem qualificados, enquanto a demanda por soluções de inteligência artificial cresce rapidamente. Com isso, salários acima da média se tornaram uma realidade para quem está apenas começando.

Por que faltam especialistas em IA?

Não é mais segredo que o campo da inteligência artificial está em plena expansão. Áreas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e redes neurais estão se tornando cada vez mais importantes.

No entanto, o que pode não estar claro é que a formação de profissionais não consegue acompanhar o crescimento acelerado na demanda corporativa. Isso cria uma lacuna de talentos qualificados que afeta diretamente as empresas.

Como resultado, muitas vezes as empresas precisam oferecer salários altos para atrair até mesmo profissionais juniores, que possuem menos experiência.

A necessidade de preencher essas vagas, especialmente em posições mais estratégicas, faz com que essas empresas paguem salários equivalentes aos de profissionais sêniores, mesmo para quem está começando na carreira.

Competitividade global é outro fator para salários elevados

Além disso, a competitividade global é outro fator que impulsiona os salários. Afinal, empresas multinacionais (muitas delas bilionárias) estão dispostas a pagar mais para garantir que tenham os melhores talentos na área.

Para complicar ainda mais a situação, muitos desses profissionais juniores têm a chance de trabalhar remotamente para empresas estrangeiras, aumentando ainda mais seu poder de negociação salarial com as empresas nacionais.

Como aproveitar as oportunidades?

