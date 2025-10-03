Esse novo curso promete acelerar cinco anos de carreira em apenas dois finais de semana

Trabalhar muito, mas não ver os resultados aparecerem, sentir que a promoção demora mais do que deveria ou ter ideias para empreender, mas não saber por onde começar.

Essas são dores comuns entre jovens de 22 a 35 anos que já estão no mercado de trabalho e que agora encontram no curso Execução de Alta Performance, do Na Prática, uma forma de transformar esforço em resultado real.

O Na Prática é uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de jovens para acelerar a carreira com cursos, mentorias e experiências práticas que unem conteúdo de alto nível a networking qualificado.

o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Em dois módulos presenciais, realizados em finais de semana nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o programa promete condensar até cinco anos de aprendizado em uma experiência prática e direta. Mais do que teoria, o curso foi criado para quem quer crescer rápido e com consistência, seja dentro das empresas ou em novos negócios.

Como funciona o curso Execução de Alta Performance?

O Execução de Alta Performance tem 27 horas presenciais divididas em dois módulos:

Módulo 1: um fim de semana intensivo, focado em ambição, protagonismo e foco em resultado.

Módulo 2: um sábado dedicado à construção de rede, integridade e aprendizado contínuo.

Entre os encontros, os participantes encaram o chamado “Salto”, um desafio individual em que cada um cria e executa um projeto alinhado ao seu objetivo profissional de longo prazo. É a chance de colocar em prática imediatamente os conhecimentos adquiridos, testando sua capacidade de execução em cenários reais.

Para quem é esse curso intensivo

Em um mercado competitivo, o que separa profissionais de alta performance dos demais não é apenas esforço, mas a capacidade de transformar metas em entregas consistentes.

Pensando nisso, o curso Execução de Alta Performance é direcionado a profissionais em cargos de trainee, analista (júnior, pleno ou sênior) e jovens empreendedores. São pessoas que:

Sentem insegurança sobre quais competências realmente importam para crescer.

Enfrentam ansiedade por resultados mais rápidos,.

Desejam mudar de área e até empreender, mas têm receio de arriscar.

Mais do que resolver essas dores, o programa oferece um caminho claro para assumir responsabilidades maiores e conquistar reconhecimento.

O objetivo não é só acelerar carreiras, mas formar líderes capazes de deixar impacto positivo nos ambientes em que atuam.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

