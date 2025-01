Esse mercado movimenta trilhões e carece de profissionais – veja por que se especializar agora

A cada nova manchete, fica claro que a inteligência artificial não é mais uma promessa distante, mas sim a grande realidade do mercado atual.

Empresas de diferentes segmentos — de finanças a varejo, de saúde a entretenimento — vêm injetando bilhões de dólares em projetos para automatizar processos, analisar grandes volumes de dados e criar soluções capazes de revolucionar a experiência do cliente.

De acordo com um levantamento do McKinsey Global Institute, o setor de IA já movimenta trilhões de dólares globalmente. O problema? Há poucos profissionais que entendem como aplicar a tecnologia na prática.

Esse é o tipo de oportunidade que surge poucas vezes em uma geração e que, segundo especialistas, tem potencial para redefinir não apenas o mercado de trabalho, mas também o dia a dia das pessoas, empresas e instituições.

Especialistas apontam que, para cada novo projeto em IA, surgem diversas oportunidades de emprego que vão desde a pesquisa técnica até a implementação estratégica em grandes empresas.

Por isso, se você está pensando em dar um salto na carreira, este é o momento ideal para se especializar em IA. E o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul pode ser o primeiro passo para você destravar essa oportunidade.

A tecnologia que domina o cenário global

O interesse massivo em inteligência artificial não é fruto de um modismo: ferramentas de análise preditiva, algoritmos de aprendizado de máquina e soluções baseadas em processamento de linguagem natural permitem que corporações reduzam custos, aumentem a eficiência e identifiquem novas fontes de receita.

A consultoria McKinsey estima que a IA pode adicionar até US$ 4,4 trilhões por ano à economia global, sendo que apenas no Brasil esse mercado pode ultrapassar US$ 1 bilhão em pouco tempo.

Não por acaso, gigantes como Microsoft, Google e Nvidia investem cada vez mais em centros de pesquisa e contratação de especialistas, ‘inflacionando’ salários que podem chegar a R$ 35 mil no Brasil — de acordo com a Robert Half.

Mesmo áreas como marketing, recursos humanos e logística sentem o impacto positivo da IA.

Varejistas, por exemplo, têm utilizado a tecnologia para prever estoques e personalizar ofertas aos clientes; já os setores financeiros empregam algoritmos para detectar fraudes e otimizar investimentos, enquanto startups em ascensão enxergam na automação inteligente a maneira mais rápida de competir com grandes players.

Em resumo, quem domina a inteligência artificial tem o poder de transformar negócios e, consequentemente, torná-los mais lucrativos e competitivos.

Não perca tempo: conheça o pré-MBA que pode inserir você nesse mercado em franca expansão.

Salários altos e demanda sem precedentes

O resultado dessa “corrida do ouro” é uma procura intensa por profissionais capazes de desenvolver, implementar e gerenciar soluções de inteligência artificial.

Como consequência, o mercado se vê diante de um paradoxo: sobram vagas, faltam especialistas. E isso tem um impacto direto na remuneração. Conforme estudos de recrutamento apontam, mesmo profissionais em início de carreira podem receber R$ 7 mil ou mais, enquanto os cargos de gestão podem chegar a R$ 35 mil.

E não se engane ao achar que apenas gigantes da tecnologia estão atrás desses profissionais. Empresas tradicionais já perceberam o valor estratégico de quem entende de IA, seja para otimizar a análise de dados, automatizar rotinas ou inovar em produtos e serviços.

Por esse motivo, diversos recrutadores não hesitam em disputar talentos, oferecendo pacotes de benefícios muito acima da média.

Quer ser disputado pelo mercado em vez de buscar vagas? Entenda como o Pré-MBA em IA da EXAME e Saint Paul pode te preparar para esse salto.

O pré-MBA que pode te colocar à frente no mercado

Atenta a essa demanda, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se uniu à Saint Paul, escola de negócios premiada internacionalmente, para criar um pré-MBA totalmente focado em IA para negócios.

O objetivo é introduzir aos profissionais os conceitos desse universo de forma rápida, prática e acessível. São quatro aulas pensadas para explorar tanto os fundamentos quanto as aplicações mais concretas da IA no mundo corporativo.

A última aula acontece ao vivo, permitindo que você tire dúvidas diretamente com um dos maiores especialistas em inteligência artificial do país, Miguel Lannes Fernandes — executivo, professor e palestrante que já fundou e vendeu startups de sucesso.

Durante o pré-MBA, você vai conhecer cases de sucesso de grandes corporações, entender como algoritmos e ferramentas de machine learning podem acelerar resultados e descobrir quais são as carreiras e funções que mais precisam de pessoas com esse tipo de conhecimento.

Além disso, o programa inclui ebooks exclusivos sobre inteligência artificial e 1 ano de acesso ao EXAME Pass, com reportagens e trilhas de educação exclusivas.

Por apenas R$ 37, você terá acesso a todo o conteúdo, bem como a um certificado de participação reconhecido pela EXAME e pela Saint Paul — um diferencial relevante em processos seletivos e na construção do seu perfil profissional.

Se a ideia de trabalhar em um setor que movimenta trilhões, paga salários altos e oferece liberdade de atuação parece atraente, esta é a hora de agir. Clique aqui para se inscrever no Pré-MBA de Inteligência Artificial e dê o primeiro passo rumo a um futuro profissional promissor.

