Esse indicador número 1 é decisivo para o sucesso das empresas, segundo psicólogo renomado

Com empresas possuindo cada vez mais as trocas digitais, reuniões virtuais e equipes distribuídas ao redor do mundo, a capacidade de lidar com emoções se tornou tão estratégica quanto a adoção de qualquer ferramenta tecnológica.

Enquanto e-mails substituem diálogos presenciais e colaboradores trabalham em diferentes fusos horários, aumenta o risco de conflitos silenciosos, ruídos de comunicação e isolamento entre equipes.

É nesse cenário que a inteligência emocional ganha status de competência indispensável. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, referência mundial no tema, esse fator pode ser o maior indicador de sucesso dentro das organizações, até mais do que competências técnicas ou intelectuais.

Essa habilidade é composta por quatro pilares:

Autoconhecimento Autocontrole Consciência social Gestão de relacionamentos

As informações foram retiradas de Big Think.

Em tempos de descentralização a inteligência emocional é o que une equipes e dá direção

A adoção massiva de tecnologias de comunicação transformou a forma como os profissionais se conectam.

Mas embora facilitem a troca de informações, essas ferramentas não substituem o fator humano que impulsiona os resultados, como empatia, escuta ativa e compreensão mútua.

“Emoções são contagiosas, especialmente a partir do líder”, afirma Goleman, citando pesquisa da Yale School of Management. Se o gestor está em desequilíbrio, toda a equipe sente o impacto.

Em contrapartida, líderes emocionalmente inteligentes tendem a fomentar ambientes mais seguros, colaborativos e produtivos, ainda que operando a quilômetros de distância de seus liderados

Uma habilidade que pode ser aprendida, treinada e essencial para crescer

Ao contrário do que muitos acreditam, inteligência emocional não é um talento inato. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, treinada e aperfeiçoada em qualquer fase da vida.

"É um conjunto de capacidades pessoais que aprendemos ao longo da vida" Daniel Goleman, psicólogo e referência mundial em inteligência emocional

Ele defende que o primeiro passo é identificar onde estão os pontos de melhoria. Um profissional que interrompe colegas com frequência, por exemplo, pode precisar fortalecer seu autoconhecimento para perceber esse hábito, aprender a gerir a ansiedade que o faz antecipar falas e desenvolver escuta empática.

É nesse ponto que a inteligência emocional se conecta diretamente com a construção de carreira. Profissionais capazes de se autorregular, de lidar com a diversidade de perfis e de manter relacionamentos construtivos se destacam, independentemente da área de atuação.

A performance técnica pode ser elevada, mas é a maturidade emocional que sustenta o crescimento e a permanência em posições estratégicas.

