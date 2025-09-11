Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esse indicador número 1 é decisivo para o sucesso das empresas, segundo psicólogo renomado

Em um ambiente de trabalho cada vez mais digital e fragmentado, esse fator pode ser o maior ativo para o sucesso organizacional

Daniel Goleman, psicólogo e referência mundial em inteligência emocional (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Daniel Goleman, psicólogo e referência mundial em inteligência emocional (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11h43.

Com empresas possuindo cada vez mais as trocas digitais, reuniões virtuais e equipes distribuídas ao redor do mundo, a capacidade de lidar com emoções se tornou tão estratégica quanto a adoção de qualquer ferramenta tecnológica.

Enquanto e-mails substituem diálogos presenciais e colaboradores trabalham em diferentes fusos horários, aumenta o risco de conflitos silenciosos, ruídos de comunicação e isolamento entre equipes. 

É nesse cenário que a inteligência emocional ganha status de competência indispensável. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, referência mundial no tema, esse fator pode ser o maior indicador de sucesso dentro das organizações, até mais do que competências técnicas ou intelectuais. 

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Essa habilidade é composta por quatro pilares: 

  1. Autoconhecimento
  2. Autocontrole
  3. Consciência social
  4. Gestão de relacionamentos

As informações foram retiradas de Big Think.

Em tempos de descentralização a inteligência emocional é o que une equipes e dá direção

A adoção massiva de tecnologias de comunicação transformou a forma como os profissionais se conectam. 

Mas embora facilitem a troca de informações, essas ferramentas não substituem o fator humano que impulsiona os resultados, como empatia, escuta ativa e compreensão mútua.

“Emoções são contagiosas, especialmente a partir do líder”, afirma Goleman, citando pesquisa da Yale School of Management. Se o gestor está em desequilíbrio, toda a equipe sente o impacto. 

Em contrapartida, líderes emocionalmente inteligentes tendem a fomentar ambientes mais seguros, colaborativos e produtivos, ainda que operando a quilômetros de distância de seus liderados

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor.

Uma habilidade que pode ser aprendida, treinada e essencial para crescer

Ao contrário do que muitos acreditam, inteligência emocional não é um talento inato. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, treinada e aperfeiçoada em qualquer fase da vida. 

"É um conjunto de capacidades pessoais que aprendemos ao longo da vida"Daniel Goleman, psicólogo e referência mundial em inteligência emocional

Ele defende que o primeiro passo é identificar onde estão os pontos de melhoria. Um profissional que interrompe colegas com frequência, por exemplo, pode precisar fortalecer seu autoconhecimento para perceber esse hábito, aprender a gerir a ansiedade que o faz antecipar falas e desenvolver escuta empática.

É nesse ponto que a inteligência emocional se conecta diretamente com a construção de carreira. Profissionais capazes de se autorregular, de lidar com a diversidade de perfis e de manter relacionamentos construtivos se destacam, independentemente da área de atuação. 

A performance técnica pode ser elevada, mas é a maturidade emocional que sustenta o crescimento e a permanência em posições estratégicas.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na Prática

Mais de Carreira

'Nunca saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta número 1', diz especialista

Psicólogo revela truques de linguagem corporal para entrevista de emprego: 'Se fingir, vão perceber'

Essa é a habilidade número 1 que recrutadores procuram em candidatos: 'Dá uma vantagem decisiva'

Essas 3 respostas em uma entrevista de emprego vão te 'desqualificar instantaneamente', afirma CEO

Mais na Exame

Carreira

'Nunca saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta número 1', diz especialista

Mercados

Ibovespa se mantém nos 142 mil pontos, em dia de voto de Cármen Lúcia no STF

Inteligência Artificial

A jogada de Larry Ellison: Oracle atinge US$ 455 bilhões em contratos de IA

EXAME Agro

Em último levantamento, martelo batido: com 350 milhões de toneladas, safra 24/25 de grãos é recorde